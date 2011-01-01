Артём проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Быть граду Ярославлю на сем месте!

Вы проследите историю 📖 Ярославля с XI века до наших дней и увидите все «визитные карточки» города: Стрелку, Волжскую набережную, кремль, Волковский театр и храм Ильи Пророка. Кроме того, отыщете памятник Ярославу Мудрому и храм Иоанна Предтечи, изображенные на тысячерублевой купюре. И, конечно, познакомитесь с местным наречием и узнаете, что означает «дык-да», «отворотка» и «баллон».

Путешествие по главному историческому тракту Руси

Во время переезда между городами вы узнаете, как Ломоносов прошел путь от поморского рыбака до академика, какой дорогой в XVII веке ополчение Минина и Пожарского шло спасать страну от интервентов и каким образом Ярославль на полгода стал столицей ⭐️ Российского государства. А также: на чем ездили наши предки и как Почта России связана с простым ямщиком Гаврилой.

Древний Ростов Великий

Вы полюбуетесь пейзажами патриархального уездного города XIX века со звонницы кремля, рассмотрите убранство монументального Успенского собора и погрузитесь в мир дореволюционного купечества на прогулке 👣 по торговым Гостиным рядам. А еще возьмете штурмом крепостные земляные валы и увидите озеро Неро, вокруг которого проходит вся жизнь ростовцев. В завершение посетите две важнейших духовных обители: Спасо-Яковлевский монастырь и Варницкий мужской монастырь, где родился преподобный Сергий Радонежский.

Организационные детали