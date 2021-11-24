Артём проводит ещё 3 экскурсии

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа радует зеленью. В это время можно насладиться прогулками и видами на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подойдут для поездки, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Стрелка
Волжская набережная
Кремль
Волковский театр
Храм Ильи Пророка
Памятник Ярославу Мудрому
Храм Иоанна Предтечи
Успенский собор
Гостиные ряды
Спасо-Яковлевский монастырь
Варницкий мужской монастырь
Описание экскурсии
Быть граду Ярославлю на сем месте!
Вы проследите историю Ярославля с XI века до наших дней и увидите все «визитные карточки» города: Стрелку, Волжскую набережную, кремль, Волковский театр и храм Ильи Пророка. Кроме того, отыщете памятник Ярославу Мудрому и храм Иоанна Предтечи, изображенные на тысячерублевой купюре. И, конечно, познакомитесь с местным наречием и узнаете, что означает «дык-да», «отворотка» и «баллон».
Путешествие по главному историческому тракту Руси
Во время переезда между городами вы узнаете, как Ломоносов прошел путь от поморского рыбака до академика, какой дорогой в XVII веке ополчение Минина и Пожарского шло спасать страну от интервентов и каким образом Ярославль на полгода стал столицей Российского государства. А также: на чем ездили наши предки и как Почта России связана с простым ямщиком Гаврилой.
Древний Ростов Великий
Вы полюбуетесь пейзажами патриархального уездного города XIX века со звонницы кремля, рассмотрите убранство монументального Успенского собора и погрузитесь в мир дореволюционного купечества на прогулке по торговым Гостиным рядам. А еще возьмете штурмом крепостные земляные валы и увидите озеро Неро, вокруг которого проходит вся жизнь ростовцев. В завершение посетите две важнейших духовных обители: Спасо-Яковлевский монастырь и Варницкий мужской монастырь, где родился преподобный Сергий Радонежский.
Организационные детали
* Экскурсия проводится на вашем транспорте
Дополнительно оплачиваются билеты в музей «Ростовский кремль» — от 3000 руб. с группы до 5 чел. или просто входные по 100р. на 1чел.
Экскурсию для вас проведу я или в случае моей болезни доверенный гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Любое место в Ярославле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 633 туристов
Я фанат своего дела и с гордостью называю себя исследователем истории и природы любимой родины. У меня два высших образования — историческое и музееведческое в области охраны культурного и исторического читать дальшеуменьшить
наследия России.
Работаю гидом с 2010 года, в том числе за рубежом, и являюсь членом Русского географического общества. Провожу экскурсии по Золотому кольцу и многодневные туры по европейской части РФ с опытными коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
В холодном дождливом ноябре мы большой семьёй отправились на экскурсии по Ярославлю, Ростову и Костроме из Питера. Нас встретил замечательный гид Артём прямо у вагона поезда!!! А это было в читать дальшеуменьшить
7 утра! И дальше 4 дня пролетели как одно мгновение вместе с нашим гидом! Все экскурсии были организованы прекрасно, на хорошем микроавтобусе, с отличными водителями. Знания в истории городов Золотого кольца у Артёма просто безграничные!!! На любой вопрос тут же готов ответ, да не просто так, а с присказками на Старорусском наречии! Это гениально, учитывая, те места, где мы находились! Не буду долго описывать все экскурсии, скажу просто, что если вам посчастливится встретиться с таким чудесным гидом, как Артём, то непременно захочется вернуться ещё много раз! Что мы обязательно и сделаем весной-летом! Огромное спасибо Артёму Полухину за незабываемое путешествие!!!
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Дарья
Были на экскурсии по Ярославлю и Ростову одним днем. Нам понравилось. Артем, спасибо за хорошее настроение и дружелюбие. В дополнение, я в восторге от говора: люблю родное оканье и старорусские читать дальшеуменьшить
словечки. + приятно узнать, что и наш Архангельск вы посещали.
В Ярославле двое из нас уже бывали, в Ростове тоже, но в который раз убедились, что с экскурсией это совсем иначе: интересно, когда рассказывают, пусть и всю эту информацию можно найти в сети. Вы проделали большой труд, чтобы собрать хорошую программу. У меня несколько страниц заметок с наиболее зацепившими фактами 😁
Понравился грамотный план дня: чередование ходьбы пешком и автомобиля. Поэтому посмотрели много, но не устали в ноль. И спасибо, что не торопили с перекусами и брождением по сувенирным лавкам. Осторожный и вежливый водитель - это тоже плюс. Ещё серьёзнее задумались о переезде в Ярославль. Буду рекомендовать ваши экскурсии ☀️
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