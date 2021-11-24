Артём проводит ещё 3 экскурсии

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа радует зеленью. В это время можно насладиться прогулками и видами на свежем воздухе. Октябрь и апрель также подойдут для поездки, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу.

Индивидуальная экскурсия по Ярославлю и Ростову Великому предлагает уникальную возможность увидеть главные достопримечательности этих исторических городов. Путешествие начнется с изучения Ярославля, где вы увидите Стрелку, Волжскую набережную и храм Ильи Пророка. Затем отправитесь в Ростов Великий, чтобы полюбоваться Успенским собором и прогуляться по Гостиным рядам. Экскурсия на вашем транспорте позволит вам насладиться комфортом и гибкостью маршрута

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-18 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Быть граду Ярославлю на сем месте!

Вы проследите историю Ярославля с XI века до наших дней и увидите все «визитные карточки» города: Стрелку, Волжскую набережную, кремль, Волковский театр и храм Ильи Пророка. Кроме того, отыщете памятник Ярославу Мудрому и храм Иоанна Предтечи, изображенные на тысячерублевой купюре. И, конечно, познакомитесь с местным наречием и узнаете, что означает «дык-да», «отворотка» и «баллон».

Путешествие по главному историческому тракту Руси

Во время переезда между городами вы узнаете, как Ломоносов прошел путь от поморского рыбака до академика, какой дорогой в XVII веке ополчение Минина и Пожарского шло спасать страну от интервентов и каким образом Ярославль на полгода стал столицей Российского государства. А также: на чем ездили наши предки и как Почта России связана с простым ямщиком Гаврилой.

Древний Ростов Великий

Вы полюбуетесь пейзажами патриархального уездного города XIX века со звонницы кремля, рассмотрите убранство монументального Успенского собора и погрузитесь в мир дореволюционного купечества на прогулке по торговым Гостиным рядам. А еще возьмете штурмом крепостные земляные валы и увидите озеро Неро, вокруг которого проходит вся жизнь ростовцев. В завершение посетите две важнейших духовных обители: Спасо-Яковлевский монастырь и Варницкий мужской монастырь, где родился преподобный Сергий Радонежский.

Организационные детали

* Экскурсия проводится на вашем транспорте