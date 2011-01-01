Артём проводит ещё 3 экскурсии

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Ярославль и Ростов Великий за один день!

Богатая история и современная жизнь чудесных русских городов на авто-пешеходной экскурсии

Артём
Артём – Гид из Ярославля
Ярославль и Ростов удивят вас величием, духовной статью и прекрасно сохранившимся архитектурным наследием.

Вы увидите все их главные достопримечательности 🏛️, услышите истории 📖 прославившихся местных жителей, посетите старинные монастыри и ощутите дух Руси.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Ярославль и Ростов Великий за один день!
Ярославль и Ростов Великий за один день!

Что вас ожидает

Быть граду Ярославлю на сем месте!
Вы проследите историю 📖 Ярославля с XI века до наших дней и увидите все «визитные карточки» города: Стрелку, Волжскую набережную, кремль, Волковский театр и храм Ильи Пророка. Кроме того, отыщете памятник Ярославу Мудрому и храм Иоанна Предтечи, изображенные на тысячерублевой купюре. И, конечно, познакомитесь с местным наречием и узнаете, что означает «дык-да», «отворотка» и «баллон».

Путешествие по главному историческому тракту Руси
Во время переезда между городами вы узнаете, как Ломоносов прошел путь от поморского рыбака до академика, какой дорогой в XVII веке ополчение Минина и Пожарского шло спасать страну от интервентов и каким образом Ярославль на полгода стал столицей ⭐️ Российского государства. А также: на чем ездили наши предки и как Почта России связана с простым ямщиком Гаврилой.

Древний Ростов Великий
Вы полюбуетесь пейзажами патриархального уездного города XIX века со звонницы кремля, рассмотрите убранство монументального Успенского собора и погрузитесь в мир дореволюционного купечества на прогулке 👣 по торговым Гостиным рядам. А еще возьмете штурмом крепостные земляные валы и увидите озеро Неро, вокруг которого проходит вся жизнь ростовцев. В завершение посетите две важнейших духовных обители: Спасо-Яковлевский монастырь и Варницкий мужской монастырь, где родился преподобный Сергий Радонежский.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или мой коллега, также профессиональный гид
  • Если вы не на своей машине, транспортные расходы оплачиваются дополнительно: легковой автомобиль (иномарка) — 4500 рублей, минивэн — 6000 рублей
  • Входные билеты 🎫 в Ростовский кремль не включены в стоимость — 70 рублей с человека. По желанию, можно провести экскурсию ⛳ по территории музея — 1000 рублей с группы.
Ярославль и Ростов Великий за один день!
Ярославль и Ростов Великий за один день!
Ярославль и Ростов Великий за один день!
Ярославль и Ростов Великий за один день!
Ярославль и Ростов Великий за один день!
Ярославль и Ростов Великий за один день!
Ярославль и Ростов Великий за один день!
Ярославль и Ростов Великий за один день!
Ярославль и Ростов Великий за один день!
Ярославль и Ростов Великий за один день!
Ярославль и Ростов Великий за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Артём
Артём
Мне 29 лет, я настоящий фанат своего дела и с гордостью называю себя исследователем истории и природы любимой родины. У меня два высших образования - историческое и музееведческое в области охраны культурного и исторического наследия России. Работаю профессиональным экскурсоводом с 2011 года, в том числе, за рубежом, и являюсь членом Русского географического общества. Также организовываю поездки по Золотому кольцу и многодневные туры по европейской части РФ.
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Артём проводит ещё 3 экскурсии

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