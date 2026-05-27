Эта экскурсия — для тех, кто хочет узнать Ярославль глубже. Мы зайдём в музейные храмы 16–17 веков, куда можно попасть только с аккредитованным гидом, и рассмотрим фрески, которые редко видят путешественники. Выясним, как устроен иконостас, чем отличаются росписи разных эпох и почему краски замешивали на курином яйце.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Спасо-Преображенский монастырь

Встретимся у обители 13 века, которая была экономическим и культурным центром Ярославля. Здесь в 1612 году стояло ополчение Минина и Пожарского, работал монетный двор, а Михаил Романов перед отъездом в Москву дал согласие на царство.

На территории монастыря вы увидите:

стены и башни

главную площадь со звонницей

келейные корпуса

трапезную палату 16 века

памятник князю Пожарскому

памятник копейке 1612 года

Поговорим о том, почему в городе с тысячелетней историей почти не осталось построек древнее 16 века, и разберёмся, есть ли в Ярославле кремль.

Спасо-Преображенский собор

Зайдём в единственный храм города 16 столетия. Внутри сохранились фрески времён Ивана Грозного. Вы научитесь отличать росписи 16 века от росписей 17-го, узнаете, как средневековые мастера работали с киноварью, лазуритом и охрой и почему краски замешивали на курином яйце.

Храм Ильи Пророка

На Советской площади нас ждёт один из главных памятников Ярославля 17 века. Здесь мы рассмотрим росписи Гурия Никитина. Это единственный храм города, где фрески не имеют поздних наслоений и не проходили реставрацию в привычном смысле. Они максимально близки к тому виду, в котором задумывались мастерами.

Вы также узнаете:

как устроен иконостас средневекового храма и как называются его ряды

почему Казанская икона Богоматери была так популярна в 17 веке

как фрески помогали изучать библейские сюжеты тем, кто не умел читать

Организационные детали