Шедевры средневековой живописи в храмах Ярославля (билеты включены)
Увидеть уникальные фрески, разобраться в тонкостях их создания и реставрации
Эта экскурсия — для тех, кто хочет узнать Ярославль глубже.
Мы зайдём в музейные храмы 16–17 веков, куда можно попасть только с аккредитованным гидом, и рассмотрим фрески, которые редко видят путешественники.
Выясним, как устроен иконостас, чем отличаются росписи разных эпох и почему краски замешивали на курином яйце.
Спасо-Преображенский монастырь
Встретимся у обители 13 века, которая была экономическим и культурным центром Ярославля. Здесь в 1612 году стояло ополчение Минина и Пожарского, работал монетный двор, а Михаил Романов перед отъездом в Москву дал согласие на царство.
На территории монастыря вы увидите:
стены и башни
главную площадь со звонницей
келейные корпуса
трапезную палату 16 века
памятник князю Пожарскому
памятник копейке 1612 года
Поговорим о том, почему в городе с тысячелетней историей почти не осталось построек древнее 16 века, и разберёмся, есть ли в Ярославле кремль.
Спасо-Преображенский собор
Зайдём в единственный храм города 16 столетия. Внутри сохранились фрески времён Ивана Грозного. Вы научитесь отличать росписи 16 века от росписей 17-го, узнаете, как средневековые мастера работали с киноварью, лазуритом и охрой и почему краски замешивали на курином яйце.
Храм Ильи Пророка
На Советской площади нас ждёт один из главных памятников Ярославля 17 века. Здесь мы рассмотрим росписи Гурия Никитина. Это единственный храм города, где фрески не имеют поздних наслоений и не проходили реставрацию в привычном смысле. Они максимально близки к тому виду, в котором задумывались мастерами.
Вы также узнаете:
как устроен иконостас средневекового храма и как называются его ряды
почему Казанская икона Богоматери была так популярна в 17 веке
как фрески помогали изучать библейские сюжеты тем, кто не умел читать
Входные билеты включены в стоимость
Экскурсия проводится в летний период с 1 мая до 1 октября в сухую погоду
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Место начала и завершения?
В центре Ярославля
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 12235 туристов
Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета. Вместе с командой единомышленников провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!
