1.5 часа
Групповая
Семейный мастер-класс по росписи кулона в технике «горячая эмаль»
Познакомиться с эмальерным искусством и своими руками изготовить семейную реликвию
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 600₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс: ёлочная игрушка в технике «горячая эмаль»
Создать украшение, которое сохранится в веках
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 890₽ за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по созданию украшения из эмали
Своими руками сделать аксессуар - кольцо, подвеску или браслет, - который будет храниться 3500 лет
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 12:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 490₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина11 октября 2024Мастера своего дела!
- ММария23 августа 2024Спасибо большое за возможность сделать такую чудесную работу
- ККарина21 июня 2024Я посетила данный мастер класс мне очень понравилось, мне всё подробно рассказали и у меня получилась отличная работа, буду всем рекомендовать😊
- ЕЕлена27 апреля 2024Потрясающий мастер-класс! Удалось создать собственные авторские украшения. Хочется прийти на другие мастер-классы и привести друзей. Успехов и процветания эмальерам.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Искусство и музеи»
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