Искусство и музеи – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Ярославле, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Семейный мастер-класс по росписи кулона в технике «горячая эмаль»
9 отзывов
1.5 часа
Групповая
Семейный мастер-класс по росписи кулона в технике «горячая эмаль»
Познакомиться с эмальерным искусством и своими руками изготовить семейную реликвию
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 600 за человека
Мастер-класс: ёлочная игрушка в технике «горячая эмаль»
1 отзыв
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс: ёлочная игрушка в технике «горячая эмаль»
Создать украшение, которое сохранится в веках
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 890 за человека
Мастер-класс по созданию украшения из эмали
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по созданию украшения из эмали
Своими руками сделать аксессуар - кольцо, подвеску или браслет, - который будет храниться 3500 лет
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 12:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 490 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Семейный мастер-класс по росписи кулона в технике «горячая эмаль»
  2. Мастер-класс: ёлочная игрушка в технике «горячая эмаль»
  3. Мастер-класс по созданию украшения из эмали
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Храм Ильи Пророка
  7. Церковь Ильи Пророка
  8. Парк Стрелка
  9. Советская площадь
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в ноябре 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 3 490. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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