Путешествие из центра Ярославля на левый берег Волги в старинную Тверицкую слободу.
Вы прогуляетесь по тихой набережной с панорамным видом на город, увидите «морской» храм XVII века, памятники подводной лодке и
Описание мастер-класса
За волжским валенком:
фабрика, набережная и эмали в Тверицкой слободе.
Приглашаем вас за тёплыми впечатлениями и по-настоящему зимними сувенирами на другой берег Волги — в старинную Тверицкую слободу. Эта экскурсия соединит в себе историю, ремесло и творчество. Вы пройдёте по тихой набережной с «морским» храмом XVII века, заглянете в центр искусства горячей эмали и, главное, побываете на крупнейшей в России действующей фабрике валяной обуви. Здесь вы не только увидите, как рождается знаменитый русский валенок, но и на мастер-классе своими руками создадите новогодний «Валенок желаний»!
Тверицкая набережная и искусство эмали
Наше путешествие начнётся с прогулки по Тверицкой набережной. С этого берега открывается панорамный вид на волжский «фасад» Ярославля. Вы увидите старинную церковь Зосимы и Савватия XVII века, памятники подводной лодке «Ярославский комсомолец» и соловецким юнгам. Затем мы посетим творческий центр «Эмалис», расположенный в особняке XVIII века. Здесь вы сможете полюбоваться на изделия в технике горячей эмали и, возможно, приобрести уникальные украшения или картины. Ярославская фабрика валенок:
от шерсти до сувенира
Далее вас ждёт экскурсия на Ярославскую фабрику валяной обуви. Вы почувствуете запах шерсти, увидите работу станков и проследите все этапы непростого превращения клубка овечьей шерсти в готовый валенок. Вы узнаете, какие следы этот промысел оставил в русском языке, какими поверьями и гаданиями он окружён, и откуда пошли поговорки «не мытьём так катаньем» и «конь не валялся». На мастер-классе вы сошьёте свой собственный «Валенок желаний» — символ новогоднего чуда. Завершится визит в фирменном магазине, где можно приобрести валенки по цене производителя.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тверицкая набережная
- Церковь Зосимы и Савватия Соловецких (XVII век)
- Памятник подводной лодке «Ярославский комсомолец»
- Памятник соловецким юнгам
- Творческий центр «Эмалис»
- Ярославская фабрика валяной обуви
- Фирменный магазин фабрики валенок
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Экскурсия на Ярославскую фабрику валяной обуви
- Мастер-класс «Валенок желания»
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Богоявленская площадь, 25к5
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
