За волжским валенком:

фабрика, набережная и эмали в Тверицкой слободе.

Приглашаем вас за тёплыми впечатлениями и по-настоящему зимними сувенирами на другой берег Волги — в старинную Тверицкую слободу. Эта экскурсия соединит в себе историю, ремесло и творчество. Вы пройдёте по тихой набережной с «морским» храмом XVII века, заглянете в центр искусства горячей эмали и, главное, побываете на крупнейшей в России действующей фабрике валяной обуви. Здесь вы не только увидите, как рождается знаменитый русский валенок, но и на мастер-классе своими руками создадите новогодний «Валенок желаний»!

Тверицкая набережная и искусство эмали

Наше путешествие начнётся с прогулки по Тверицкой набережной. С этого берега открывается панорамный вид на волжский «фасад» Ярославля. Вы увидите старинную церковь Зосимы и Савватия XVII века, памятники подводной лодке «Ярославский комсомолец» и соловецким юнгам. Затем мы посетим творческий центр «Эмалис», расположенный в особняке XVIII века. Здесь вы сможете полюбоваться на изделия в технике горячей эмали и, возможно, приобрести уникальные украшения или картины. Ярославская фабрика валенок:

от шерсти до сувенира

Далее вас ждёт экскурсия на Ярославскую фабрику валяной обуви. Вы почувствуете запах шерсти, увидите работу станков и проследите все этапы непростого превращения клубка овечьей шерсти в готовый валенок. Вы узнаете, какие следы этот промысел оставил в русском языке, какими поверьями и гаданиями он окружён, и откуда пошли поговорки «не мытьём так катаньем» и «конь не валялся». На мастер-классе вы сошьёте свой собственный «Валенок желаний» — символ новогоднего чуда. Завершится визит в фирменном магазине, где можно приобрести валенки по цене производителя.