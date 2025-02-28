Наш город просто создан для катания по широким и длинным набережным, большим и красивым площадям. Маршрут охватит всю зону ЮНЕСКО и смотровые площадки за её пределами. Вы побываете в знаковых и потайных местах, куда пешком добраться трудно, а на машине можно упустить множество интересных деталей. Истории, байки и мифы будут сопровождать вас в этом приключении.

Описание водной прогулки

Комфортная и познавательная велопрогулка

Маршрут составлен так, что в нём будут велодорожки, спокойное движение и достопримечательности, которые обязательно нужно увидеть в Ярославле.

Мы проедем от Стрелки с ансамблями набережной Волги и Которосли, посетим 5 главных площадей и в общей сложности охватим больше 100 га исторической территории города. По пути вы увидите все места с тысячерублёвой купюры: памятник Ярославу Мудрому, часовню Казанской Богоматери, звонницу Спасо-Преображенского монастыря, а также колокольню и церковь Иоанна Предтечи.

«Физиономия» и дух древнего волжского города

Через рассказы о жизни и быте местных жителей я постараюсь передать весь колорит Ярославля. Мы изучим изразцы на храмах в стиле ярославского узорочья. Рассмотрим архитектурные памятники. Погрузимся в насыщенное прошлое города. И поговорим о его «медвежьем» характере — по пути встретится не один медведь, которому можно будет потереть на счастье лапу и нос.

Организационные детали