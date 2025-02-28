Маршрут составлен так, что в нём будут велодорожки, спокойное движение и достопримечательности, которые обязательно нужно увидеть в Ярославле.
Мы проедем от Стрелки с ансамблями набережной Волги и Которосли, посетим 5 главных площадей и в общей сложности охватим больше 100 га исторической территории города. По пути вы увидите все места с тысячерублёвой купюры: памятник Ярославу Мудрому, часовню Казанской Богоматери, звонницу Спасо-Преображенского монастыря, а также колокольню и церковь Иоанна Предтечи.
«Физиономия» и дух древнего волжского города
Через рассказы о жизни и быте местных жителей я постараюсь передать весь колорит Ярославля. Мы изучим изразцы на храмах в стиле ярославского узорочья. Рассмотрим архитектурные памятники. Погрузимся в насыщенное прошлое города. И поговорим о его «медвежьем» характере — по пути встретится не один медведь, которому можно будет потереть на счастье лапу и нос.
Организационные детали
Дополнительные расходы: аренда велосипеда — от 600 ₽ за 3 часа. Мы встретимся прямо у места проката
Экскурсия проводится в любой сезон и погоду, протяжённость маршрута — около 7 км
На прогулку можно отправиться с детьми — для участия достаточно уверенно ездить на велосипеде
Экскурсию для вас проведу я, в редких случаях меня подменит один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 558 туристов
Мне 31 год, я настоящий фанат своего дела и с гордостью называю себя исследователем истории и природы любимой родины. У меня два высших образования - историческое и музееведческое в области читать дальше
охраны культурного и исторического наследия России. Работаю профессиональным экскурсоводом с 2010 года, в том числе, за рубежом, и являюсь членом Русского географического общества. Также провожу экскурсии по Золотому кольцу и многодневные туры по европейской части РФ.