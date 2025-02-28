Велопрогулка по центру Ярославля (аренда не включена)

Охватить всё самое интересное в исторических кварталах в формате экологичного активного отдыха
Наш город просто создан для катания по широким и длинным набережным, большим и красивым площадям. Маршрут охватит всю зону ЮНЕСКО и смотровые площадки за её пределами.

Вы побываете в знаковых и потайных местах, куда пешком добраться трудно, а на машине можно упустить множество интересных деталей. Истории, байки и мифы будут сопровождать вас в этом приключении.
Велопрогулка по центру Ярославля (аренда не включена)
Велопрогулка по центру Ярославля (аренда не включена)
Велопрогулка по центру Ярославля (аренда не включена)
Ближайшие даты:
28
фев3
мар4
мар11
мар12
мар13
мар17
мар
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание водной прогулки

Комфортная и познавательная велопрогулка

Маршрут составлен так, что в нём будут велодорожки, спокойное движение и достопримечательности, которые обязательно нужно увидеть в Ярославле.

Мы проедем от Стрелки с ансамблями набережной Волги и Которосли, посетим 5 главных площадей и в общей сложности охватим больше 100 га исторической территории города. По пути вы увидите все места с тысячерублёвой купюры: памятник Ярославу Мудрому, часовню Казанской Богоматери, звонницу Спасо-Преображенского монастыря, а также колокольню и церковь Иоанна Предтечи.

«Физиономия» и дух древнего волжского города

Через рассказы о жизни и быте местных жителей я постараюсь передать весь колорит Ярославля. Мы изучим изразцы на храмах в стиле ярославского узорочья. Рассмотрим архитектурные памятники. Погрузимся в насыщенное прошлое города. И поговорим о его «медвежьем» характере — по пути встретится не один медведь, которому можно будет потереть на счастье лапу и нос.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: аренда велосипеда — от 600 ₽ за 3 часа. Мы встретимся прямо у места проката
  • Экскурсия проводится в любой сезон и погоду, протяжённость маршрута — около 7 км
  • На прогулку можно отправиться с детьми — для участия достаточно уверенно ездить на велосипеде
  • Экскурсию для вас проведу я, в редких случаях меня подменит один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Полдзеленье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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