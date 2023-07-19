Экспресс-свидание с Ярославлем

Волшебный Ярославль: Пешеходная экскурсия по Всемирному наследию ЮНЕСКО

5
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Чем живет и дышит Ярославль? Если вы впервые в Ярославле и хотели бы узнать самые интересные факты о городе, то эта экспресс-прогулка для вас.

За полтора часа вы получите максимум полезной информации: что стоит посетить в Ярославле и попробовать на вкус. Маршрут подойдет как для взрослых, так и для детей. И охватывает основные достопримечательности исторического центра Ярославля.
Экспресс-свидание с Ярославлем
Экспресс-свидание с Ярославлем
Экспресс-свидание с Ярославлем
Экспресс-свидание с Ярославлем
Экспресс-свидание с Ярославлем
Экспресс-свидание с Ярославлем
Экспресс-свидание с Ярославлем
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Часовня Казанской иконы Богоматери
  • Ярославский музей-заповедник
  • Которосльная набережная
  • Стрелка
  • Успенский кафедральный собор
  • Памятник ВОВ
  • Демидовский сквер
  • Демидовский солп
  • Спасо-Афанасьевский монастырь
  • Советская площадь
  • Церковь Ильи Пророка
  • Усадьба конца XVIII века
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ожившее прошлое в старейшем городеЯрославль – старейший город на Волге с тысячелетней историей, чьи достопримечательности удостоились места в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь ожившее прошлое притягивает в эти места толпы туристов и вереницы экскурсионных автобусов. Бывший центр русского купечества, город, где, в какой дом ни ткни пальцем, обязательно угодишь в памятник древнерусского зодчества, живописные волжские просторы, где провел свое детство Н. А. Некрасов — все это прекрасный и гордый Ярославль.
Экспресс-прогулка по городу позволит узнать самые интересные факты о городе и получить максимум полезной информации: что стоит посетить в Ярославле и попробовать на вкус. Маршрут подойдет как для взрослых, так и для детей. И охватывает основные достопримечательности исторического центра Ярославля.
Экспресс-прогулка пройдет в составе группы не более 10 человек. По ходу маршрута у вас будет возможность увидеть красоту выдающихся памятников архитектуры мирового значения, повстречать скульптурные композиции, которыми знаменит Ярославль, познакомиться с народными ярославскими промыслами, и узнать, что можно привезти на память из Ярославля.

вт, ср, чт в 10.00 и 17.00; пт, сб, вс в 11.00 и 15.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская часовня
Завершение: Советская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: вт, ср, чт в 10.00 и 17.00; пт, сб, вс в 11.00 и 15.00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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19 июля 2023
Полина замечательный рассказчик! Экскурсия прошла на одном дыхании! Было очень содержательно, познавательно, в тоже время лаконично и по сути! Полина очень любит свой город и с душой про него рассказывает. Однозначно рекомендую!

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