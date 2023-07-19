Ожившее прошлое в старейшем городеЯрославль – старейший город на Волге с тысячелетней историей, чьи достопримечательности удостоились места в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь ожившее прошлое притягивает в эти места толпы туристов и вереницы экскурсионных автобусов. Бывший центр русского купечества, город, где, в какой дом ни ткни пальцем, обязательно угодишь в памятник древнерусского зодчества, живописные волжские просторы, где провел свое детство Н. А. Некрасов — все это прекрасный и гордый Ярославль.

Экспресс-прогулка по городу позволит узнать самые интересные факты о городе и получить максимум полезной информации: что стоит посетить в Ярославле и попробовать на вкус. Маршрут подойдет как для взрослых, так и для детей. И охватывает основные достопримечательности исторического центра Ярославля.

Экспресс-прогулка пройдет в составе группы не более 10 человек. По ходу маршрута у вас будет возможность увидеть красоту выдающихся памятников архитектуры мирового значения, повстречать скульптурные композиции, которыми знаменит Ярославль, познакомиться с народными ярославскими промыслами, и узнать, что можно привезти на память из Ярославля.