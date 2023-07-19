Волшебный Ярославль: Пешеходная экскурсия по Всемирному наследию ЮНЕСКО
Чем живет и дышит Ярославль? Если вы впервые в Ярославле и хотели бы узнать самые интересные факты о городе, то эта экспресс-прогулка для вас.
За полтора часа вы получите максимум полезной информации: что стоит посетить в Ярославле и попробовать на вкус. Маршрут подойдет как для взрослых, так и для детей. И охватывает основные достопримечательности исторического центра Ярославля.
За полтора часа вы получите максимум полезной информации: что стоит посетить в Ярославле и попробовать на вкус. Маршрут подойдет как для взрослых, так и для детей. И охватывает основные достопримечательности исторического центра Ярославля.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Часовня Казанской иконы Богоматери
- Ярославский музей-заповедник
- Которосльная набережная
- Стрелка
- Успенский кафедральный собор
- Памятник ВОВ
- Демидовский сквер
- Демидовский солп
- Спасо-Афанасьевский монастырь
- Советская площадь
- Церковь Ильи Пророка
- Усадьба конца XVIII века
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ожившее прошлое в старейшем городеЯрославль – старейший город на Волге с тысячелетней историей, чьи достопримечательности удостоились места в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь ожившее прошлое притягивает в эти места толпы туристов и вереницы экскурсионных автобусов. Бывший центр русского купечества, город, где, в какой дом ни ткни пальцем, обязательно угодишь в памятник древнерусского зодчества, живописные волжские просторы, где провел свое детство Н. А. Некрасов — все это прекрасный и гордый Ярославль.
Экспресс-прогулка по городу позволит узнать самые интересные факты о городе и получить максимум полезной информации: что стоит посетить в Ярославле и попробовать на вкус. Маршрут подойдет как для взрослых, так и для детей. И охватывает основные достопримечательности исторического центра Ярославля.
Экспресс-прогулка пройдет в составе группы не более 10 человек. По ходу маршрута у вас будет возможность увидеть красоту выдающихся памятников архитектуры мирового значения, повстречать скульптурные композиции, которыми знаменит Ярославль, познакомиться с народными ярославскими промыслами, и узнать, что можно привезти на память из Ярославля.
вт, ср, чт в 10.00 и 17.00; пт, сб, вс в 11.00 и 15.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Казанская часовняЗавершение: Советская площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: вт, ср, чт в 10.00 и 17.00; пт, сб, вс в 11.00 и 15.00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
19 июля 2023
Полина замечательный рассказчик! Экскурсия прошла на одном дыхании! Было очень содержательно, познавательно, в тоже время лаконично и по сути! Полина очень любит свой город и с душой про него рассказывает. Однозначно рекомендую!
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