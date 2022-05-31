Ярославль для женщин

Экскурсия для милых дам! Ведь Ярославль - город, где так просто почувствовать себя леди

Экскурсия для милых дам! Ведь Ярославль – город, где так просто почувствовать себя леди.

Вас ждёт увлекательная прогулка по уютным бульварам (как встарь, по ним точно так же гуляли ярославские барышни с кринолинами и зонтиками), возможность полюбоваться волжскими видами и зайти в храм.
Ярославль для женщин
Ярославль для женщин
Ярославль для женщин
Ярославль для женщин
Ярославль для женщин
Ярославль для женщин

Что вас ожидает 🤩

  • Музей фарфора
  • Музей истории пряника
  • Уютные улицы города

Об экскурсии

Экскурсия для милых дам! Ведь Ярославль – город, где так просто почувствовать себя леди. Вас ждёт увлекательная прогулка по уютным бульварам (как встарь, по ним точно так же гуляли ярославские барышни с кринолинами и зонтиками), возможность полюбоваться волжскими видами и зайти в храм.
Также мы будем дегустировать шоколад, приготовленный с нулями (bean-to-bar) в Ярославле из элитных колумбийских какао-бобов! А ещё, пойдём разглядывать красоту в Музей фарфора (в историческом особняке) и почаевничаем в Музее истории пряника.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Дегустация шоколада
  • Экскурсия в Музее истории пряника с чаепитием
  • Посещение музея фарфора
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Важная информация
  • Стоимость экскурсионного обслуживания
  • Дегустация шоколада
  • Экскурсия в музее пряника с чаепитием и посещение музея фарфора включено в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🖼Музеи🍤Гастрономические

Еще несколько похожих предложений в Ярославле

«Из древности в настоящее» - обзорная экскурсия по Ярославлю
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Антон
Нет отзывов
«Из древности в настоящее» - обзорная экскурсия по Ярославлю
Исторический формат экскурсии позволит узнать всю историю Ярославля с момента основания города
500 за 1 человека
Экскурсия в Толгский монастырь Ярославля
3 часа
Индивидуальная
Артём
5
13 отзывов
Экскурсия в Толгский монастырь Ярославля
Одна из 4 знаковых экскурсий в Ярославле для гостей города
3 000 за 1-5 чел.
Ярославль - древний город символов и легенд
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Егор
5
4 отзыва
Ярославль - древний город символов и легенд
Экскурсия по историческому центру Ярославля для настоящих гурманов и эстетов, людей, любящих небанальные экскурсии
5 000 за 1-6 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ярославлю
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
5
17 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ярославлю
В экскурсии от «Гидов в городе» вас ждёт история старинного приволжского Ярославля, рассказ о создателях его храмов
4 500 за 1-10 чел.
Вечерний Ярославль - Огни древнего города. Авторская экскурсия с сюрпризами
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Ярославскиепутешествия
5
3 отзыва
Вечерний Ярославль - Огни древнего города. Авторская экскурсия с сюрпризами
Ночной город всегда притягивает и манит своим светом и таинственностью
1 июня
8 июня
15 июня
1 500 за 1 человека
Ярославль - город богатырей и воинов
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алёна
4.6
8 отзывов
Ярославль - город богатырей и воинов
Узнать старейший город России на «воинственной» пешеходной экскурсии
21 мая
22 мая
23 мая
от 6 700 за 1-3 чел.
По Ярославлю на лодке: обзорная экскурсия
3 часа
Индивидуальная
Ольга
Нет отзывов
По Ярославлю на лодке: обзорная экскурсия
Ярославль - один из старейших российских городов
1 июня
2 июня
3 июня
3 200 за 1-2 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ярославлю
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Турагентство
5
11 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Ярославлю
Ежедневная пешеходная экскурсия по прекрасному Ярославлю
от 4 000 за 1-5 чел.
Индивидуальная автобусная экскурсия «1000-летний Ярославль»
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Турагентство
5
11 отзывов
Индивидуальная автобусная экскурсия «1000-летний Ярославль»
Как увидеть все главное в Ярославле за одну экскурсию
от 6 125 за 1-3 чел.
Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю
3 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
ILIA
4.9
16 отзывов
Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю
Приглашаю вас отправится на историческую прогулку по древнему городу России и столице Золотого кольца - Ярославлю
от 3 250 за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия «Ярославль в прошлом и настоящем»
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Волкова
4.9
31 отзыв
Обзорная экскурсия «Ярославль в прошлом и настоящем»
За время экскурсии по Ярославлю вы увидите множество древних
от 3 000 за 1-5 чел.
Красоты Ярославля
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
ЯрославМудрый
Нет отзывов
Красоты Ярославля
Приглашаем на пешеходную экскурсию по знаковым местам города Ярославль, с посещением бывшего Спасского монастыря
5 300 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ярославле
ХОРОШО
🧭
ТАМ