Экскурсия для милых дам! Ведь Ярославль – город, где так просто почувствовать себя леди. Вас ждёт увлекательная прогулка по уютным бульварам (как встарь, по ним точно так же гуляли ярославские барышни с кринолинами и зонтиками), возможность полюбоваться волжскими видами и зайти в храм.
Также мы будем дегустировать шоколад, приготовленный с нулями (bean-to-bar) в Ярославле из элитных колумбийских какао-бобов! А ещё, пойдём разглядывать красоту в Музей фарфора (в историческом особняке) и почаевничаем в Музее истории пряника.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Дегустация шоколада
Экскурсия в Музее истории пряника с чаепитием
Посещение музея фарфора
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Важная информация
Стоимость экскурсионного обслуживания
Дегустация шоколада
Экскурсия в музее пряника с чаепитием и посещение музея фарфора включено в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
А-Тур — ваш гид в Ярославле
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