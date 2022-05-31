Об экскурсии

Экскурсия для милых дам! Ведь Ярославль – город, где так просто почувствовать себя леди. Вас ждёт увлекательная прогулка по уютным бульварам (как встарь, по ним точно так же гуляли ярославские барышни с кринолинами и зонтиками), возможность полюбоваться волжскими видами и зайти в храм.

Также мы будем дегустировать шоколад, приготовленный с нулями (bean-to-bar) в Ярославле из элитных колумбийских какао-бобов! А ещё, пойдём разглядывать красоту в Музей фарфора (в историческом особняке) и почаевничаем в Музее истории пряника.