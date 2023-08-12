Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия для милых дам! Ведь Ярославль – город, где так просто почувствовать себя леди.



Вас ждёт увлекательная прогулка по уютным бульварам (как встарь, по ним точно так же гуляли ярославские барышни с кринолинами и зонтиками), возможность полюбоваться волжскими видами и зайти в храм 5 2 отзыва

А-Тур Ваш гид в Ярославле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 16 200 ₽ за экскурсию Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 4 часа 1-12 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии Экскурсия для милых дам! Ведь Ярославль – город, где так просто почувствовать себя леди. Вас ждёт увлекательная прогулка по уютным бульварам (как встарь, по ним точно так же гуляли ярославские барышни с кринолинами и зонтиками), возможность полюбоваться волжскими видами и зайти в храм. Также мы насладимся шоколадом, приготовленным по рецепту крупнейшей ярославской фабрики начала XX века с чашечкой кофе или чая. А ещё пойдём разглядывать красоту в Музей фарфора, в историческом особняке на Волжской набережной - Стоимость экскурсионного обслуживания, дегустация шоколада, посещение музея фарфора включено в стоимость

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Музей фарфора

Шоколадный дом

Уютные улицы города Что включено Экскурсионное обслуживание

Дегустация шоколада

Посещение музея фарфора Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: По договоренности Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.