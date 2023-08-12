Экскурсия для милых дам! Ведь Ярославль – город, где так просто почувствовать себя леди.
Вас ждёт увлекательная прогулка по уютным бульварам (как встарь, по ним точно так же гуляли ярославские барышни с кринолинами и зонтиками), возможность полюбоваться волжскими видами и зайти в храм
Вас ждёт увлекательная прогулка по уютным бульварам (как встарь, по ним точно так же гуляли ярославские барышни с кринолинами и зонтиками), возможность полюбоваться волжскими видами и зайти в храм
Описание экскурсииОб экскурсии Экскурсия для милых дам! Ведь Ярославль – город, где так просто почувствовать себя леди. Вас ждёт увлекательная прогулка по уютным бульварам (как встарь, по ним точно так же гуляли ярославские барышни с кринолинами и зонтиками), возможность полюбоваться волжскими видами и зайти в храм. Также мы насладимся шоколадом, приготовленным по рецепту крупнейшей ярославской фабрики начала XX века с чашечкой кофе или чая. А ещё пойдём разглядывать красоту в Музей фарфора, в историческом особняке на Волжской набережной - Стоимость экскурсионного обслуживания, дегустация шоколада, посещение музея фарфора включено в стоимость
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей фарфора
- Шоколадный дом
- Уютные улицы города
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Дегустация шоколада
- Посещение музея фарфора
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Экскурсовод - супер!!! Всё очень интересно! Экскурсия не банальная и затрагивает и архитектуру и уклад жизни местных жителей разных эпох и знаменитых людей и исторические личности. Перечислять можно бесконечно))) Мы очень довольны))) Огромное спасибо Алёне, из её уст информация была интересной, лёгкой и доступной)))
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С
Великолепный экскурсовод Алена- грамотный, с прекрасной речью, увлеченная натура!! Мы неПЕРВый раз в городе, но она сумела поразить нас новыми местами и фактами. А МУЗЕЙ ФАРФОРА- ЭТО ЧТО-ТО!!!
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