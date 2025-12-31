Представьте, как из обычных кусочков стекла в ваших руках рождается настоящее искусство. Витражи в технике Тиффани - это не только красиво, но и увлекательно.На нашем мастер-классе в Ярославле вы научитесь

создавать уникальные стеклянные изделия, которые станут украшением вашего дома или оригинальным подарком для близких. Вас ждет знакомство с основами пайки и работы со стеклом, а также приятная атмосфера творчества и новых открытий. Подходит для участников с детьми от 7 лет, продолжительность мастер-класса - 40 минут. Присоединяйтесь к нам, чтобы создать что-то по-настоящему особенное

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения мастер-класса «Знакомство с Тиффани» - это осенние и зимние месяцы. В этот период особенно приятно проводить время в уютной мастерской, создавая уникальные витражи и наслаждаясь творческим процессом.

Сейчас август — это идеальное время.