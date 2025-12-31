Представьте, как из обычных кусочков стекла в ваших руках рождается настоящее искусство. Витражи в технике Тиффани - это не только красиво, но и увлекательно.
На нашем мастер-классе в Ярославле вы научитесь
На нашем мастер-классе в Ярославле вы научитесь
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Уникальная возможность создать витраж своими руками
- 👨🎨 Опытные художники-витражисты помогут на каждом этапе
- 🏡 Уютная мастерская для комфортного творчества
- 👶 Подходит для детей от 7 лет
- 🎁 Создание уникального сувенира для дома
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения мастер-класса «Знакомство с Тиффани» - это осенние и зимние месяцы. В этот период особенно приятно проводить время в уютной мастерской, создавая уникальные витражи и наслаждаясь творческим процессом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мастерская художников-витражистов
Описание мастер-класса
Побывать в гостях у стеклянных дел мастера, да еще сделать что-то для своего дома — всегда хорошая идея!
Художники-витражисты нашей студии представляют вам уникальную возможность создать мини-витражи в технике Тиффани. Из многоцветных деталей вы соберете и спаяете ангелов — как символ удачи и семейного благополучия, а может красивое яблоко, грушу или кораблик. В любом случае такой рукотворный сувенир украсит интерьер вашего дома и, возможно, станет началом ваших творческих экспериментов со стеклом.
Организационные детали
- Можно с детьми от 7 лет
- Мастер-класс проводит один из художников нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Почтовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбертина — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 11084 туристов
Я — художник, искусствовед, эмальер, арт-менеджер и архитектор (школа МАРХИ). И в последней ипостаси готова говорить с вами о родном городе на языке музыки, застывшей в камне. Мой Ярославль прекрасен и,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 733 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Дата посещения: 30 дек 2025
Все очень, понравилось, познакомились с интересной технологией, сделали прекрасный подарок своими руками на Новый год и Рождество.Очень понравилась выставка, интересно было в мастерской. Спасибо Соне, проводившей мастер класс и экскурсию!
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О
Дата посещения: 14 дек 2025
Очень душевно и красиво ,особенно в перед новым годом.
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Поездка в славный город Ярославль должна запомнится не только яркими впечатлениями, сувенирами, но и чем-то сделанным своими руками и на долгую память. И такой мастер-класс идеально подходит для закрытия этого
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И
Детям очень понравилось!!! Рекомендуем. Следующий раз, обязательно выберем ещё мастер- класс. Отдельное спасибо Глебу. Хорошо объяснял, как и что делать, рассказывал об истории создания витражей. Было спокойно, уютно и всё понятно. Мы приедем ещё не раз!!!!
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М
Оригинальная идея проведения мастер-класса, очень творческая и доброжелательная атмосфера в мастерской. Ребенок 10 лет остался под большим впечатлением. Однозначно рекомендую!
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Л
Была на мастер-классе по изготовлению ангелочка))) очень понравилось)
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