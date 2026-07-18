Начнём прогулку там, где когда-то зарождался Ярославль, и шаг за шагом пройдём путь от древнего Рубленого города до Волжской набережной.
Будем смотреть на знакомые улицы глазами художников разных эпох — Рериха, Саврасова, Дейнеки, Мавриной, Верещагина, Боголюбова и других. Их картины помогут увидеть Ярославль таким, каким его уже невозможно застать сегодня.
Будем смотреть на знакомые улицы глазами художников разных эпох — Рериха, Саврасова, Дейнеки, Мавриной, Верещагина, Боголюбова и других. Их картины помогут увидеть Ярославль таким, каким его уже невозможно застать сегодня.
Описание экскурсии
Мы пройдём от Которосльной набережной до Волжской.
Вы увидите Стрелку, Успенский собор, церковь Ильи Пророка, Демидовский сквер, старинный купеческий квартал, дом Фёдора Волкова и другие знаковые места.
По пути будем сравнивать современный Ярославль с тем, каким он был в разные эпохи.
Вы узнаете:
- где на самом деле начиналась история града Ярославля
- какую роль в сохранении истории города сыграли братья Чернецовы, Николай Рерих и Генрих Шмидт
- как появилась легенда о победе князя Ярослава над медведем
- свяжем ниточками времени Стрелку и полотно-гигант, мировой рекорд и Советскую площадь
- как выглядел утраченный Успенский собор и благодаря кому мы можем увидеть его сегодня
- кто такие небесные пастухи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Медведицкого оврага
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Гид, художник, педагог. Родилась и выросла в Ярославле, коренная жительница в 5 поколении. На пешеходных тропах по любви, большой и искренней. Есть чем делиться и чем вдохновлять! Стоит сказать, что беспристрастного взгляда на прогулках избежать не получится. Я буду стёклышком, через чьё восприятие пропустим рассказ.
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