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Ярославль: от известного к неизвестному (с посещением Толгского монастыря)

5
5 отзывов
Александр С.
Александр С. – Гид из Ярославля
Познакомившись с историческим центром Ярославля, многие хотят узнать еще больше о богатом событиями прошлом этих мест.

Приглашаю вас на экскурсию ⛳ за пределы бывшего Земляного города, где мы посетим старинные церкви и святыни ярославской земли.

Также мы с вами побываем в Толгском монастыре, где хранится чудотворная икона Богоматери, которая покровительствует городу и защищает его от всех невзгод.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 600 ₽ за экскурсию

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Ярославль: от известного к неизвестному (с посещением Толгского монастыря)
Ярославль: от известного к неизвестному (с посещением Толгского монастыря)

Что вы увидите

  • Свято-Введенский Толгский женский монастырь
  • Храмовый ансамбль в Коровниках
  • Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове
  • Феодоровский собор
  • Церковь Петра и Павла
  • Храм Андрея Критского
  • Церковь Владимирской иконы Божией Матери
  • Церковь Николы Мокрого
  • Часовня Храма Никиты Мученика
  • Тверицкая набережная
Шедевры зодчества XVII века
Приглашаю Вас на экскурсию ⛳ за пределы бывшего Земляного города. Мы с Вами посетим территории бывших слобод Ярославля и познакомимся с шедеврами зодчества XVII века — ансамблем храмов в Коровниках и церковью Иоанна Предтечи, которую ЮНЕСКО рекомендовало для обязательного посещения туристами.
Настоящие святыни ярославской земли
Мы с Вами познакомимся с фресками Феодоровского собора, своеобразной для Ярославля церковью Петра и Павла и посетим «самый светлый» в городе храм Андрея Критского; побываем на знаменитой божедомке и увидим единственную в городе шатровую церковь ⛪ Владимирской иконы Богородицы; познакомимся с интересной историей 📖 постройки церкви Николы Мокрого и увидим своеобразную часовню храма Никиты Мученика.
Посмотрим панораму города с территории Тверицкой набережной и в конце экскурсии 🧭 посетим святыню ярославской земли — Толгский монастырь, где прогуляемся по территории и познакомимся с историей монастыря и чудотворной иконы Толгской Богоматери.
Экскурсия может проходить также на Вашем автомобиле 🚘
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входные билеты. Если Вы не на своей машине, транспортные расходы оплачиваются дополнительно: легковой автомобиль-1000 руб.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Ярославль: от известного к неизвестному (с посещением Толгского монастыря)
Ярославль: от известного к неизвестному (с посещением Толгского монастыря)
Ярославль: от известного к неизвестному (с посещением Толгского монастыря)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр С.
Александр С.
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5 отзывов оставили туристы

Александр С. проводит ещё 4 экскурсии

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