Шедевры зодчества XVII века

Приглашаю Вас на экскурсию ⛳ за пределы бывшего Земляного города. Мы с Вами посетим территории бывших слобод Ярославля и познакомимся с шедеврами зодчества XVII века — ансамблем храмов в Коровниках и церковью Иоанна Предтечи, которую ЮНЕСКО рекомендовало для обязательного посещения туристами.

Настоящие святыни ярославской земли

Мы с Вами познакомимся с фресками Феодоровского собора, своеобразной для Ярославля церковью Петра и Павла и посетим «самый светлый» в городе храм Андрея Критского; побываем на знаменитой божедомке и увидим единственную в городе шатровую церковь ⛪ Владимирской иконы Богородицы; познакомимся с интересной историей 📖 постройки церкви Николы Мокрого и увидим своеобразную часовню храма Никиты Мученика.

Посмотрим панораму города с территории Тверицкой набережной и в конце экскурсии 🧭 посетим святыню ярославской земли — Толгский монастырь, где прогуляемся по территории и познакомимся с историей монастыря и чудотворной иконы Толгской Богоматери.

Экскурсия может проходить также на Вашем автомобиле 🚘