Артём проводит ещё 3 экскурсии

Экскурсия по Ярославлю расскажет о людях, которые сделали город знаменитым. Узнайте о Ярославе Мудром, который основал город, и посетите его кремль. Погрузитесь в истории Демидова, Некрасова и Ушакова, чьи жизни

связаны с Ярославлем. Прогуляйтесь по старинным улицам, где жили и творили великие ярославцы. Авто-пешеходный маршрут включает посещение планетария Терешковой и аллеи Космонавтов. Экскурсия вдохновит на изучение истории и культуры этого удивительного города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Ярославлю - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться его красотой в полной мере. Осенью, в октябре и ноябре, можно увидеть Ярославль в ярких красках осенней листвы, но стоит учесть, что погода может быть прохладной. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия также возможна, но следует подготовиться к холодным температурам и снегу. В это время можно насладиться зимними пейзажами и уютной атмосферой города.

Сейчас август — это идеальное время.