Артём проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Ярославская земля — один из центров формирования «великорусской народности», подаривший нам множество талантливых людей. Я расскажу об основателе города — Ярославе Мудром — и покажу местный кремль, ставший его главным детищем. Кроме того, вы увидите планетарий имени Валентины Терешковой, аллею Космонавтов и места, где жила и работала «ярославская чайка».

Ярославль и ярославцы

На старинных улицах города я покажу вам главный морской храм Ярославля, дома актера Волкова и певца-тенора Собинова. А также монументы, посвященные поэту-ярославцу Некрасову, военачальнику Толбухину и краеведу Трефолеву. Не обойдем вниманием мы и легендарного мецената: вы увидите демидовский столп и одноименный университет. Я сделаю все, чтобы вы действительно вдохновились историями наших «гениев места» и прониклись духом «Ярославии»!

Организационные детали

Транспорт не включен в стоимость. Мы можем провести экскурсию ⛳ на вашем автомобиле 🚘 или на арендованном авто с водителем: легковая машина (1—3 человека) — 1500 рублей, минивэн (4—7 человек) — 2000 рублей.