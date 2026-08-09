Артём проводит ещё 3 экскурсии

Погрузитесь в историю Ярославля и узнайте о выдающихся личностях, которые здесь жили и творили. Вдохновляющие рассказы и уникальные места ждут вас
Экскурсия по Ярославлю расскажет о людях, которые сделали город знаменитым. Узнайте о Ярославе Мудром, который основал город, и посетите его кремль. Погрузитесь в истории Демидова, Некрасова и Ушакова, чьи жизни читать дальшеуменьшить
связаны с Ярославлем. Прогуляйтесь по старинным улицам, где жили и творили великие ярославцы. Авто-пешеходный маршрут включает посещение планетария Терешковой и аллеи Космонавтов. Экскурсия вдохновит на изучение истории и культуры этого удивительного города
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📚 Интересные факты и легенды
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Ярославлю - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться его красотой в полной мере. Осенью, в октябре и ноябре, можно увидеть Ярославль в ярких красках осенней листвы, но стоит учесть, что погода может быть прохладной. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия также возможна, но следует подготовиться к холодным температурам и снегу. В это время можно насладиться зимними пейзажами и уютной атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ярославский кремль
Планетарий имени Валентины Терешковой
Главный морской храм Ярославля
Дом актера Волкова
Демидовский столп
Описание экскурсии
Путешествие во времени
Ярославская земля — один из центров формирования «великорусской народности», подаривший нам множество талантливых людей. Я расскажу об основателе города — Ярославе Мудром — и покажу местный кремль, ставший его главным детищем. Кроме того, вы увидите планетарий имени Валентины Терешковой, аллею Космонавтов и места, где жила и работала «ярославская чайка».
Ярославль и ярославцы
На старинных улицах города я покажу вам главный морской храм Ярославля, дома актера Волкова и певца-тенора Собинова. А также монументы, посвященные поэту-ярославцу Некрасову, военачальнику Толбухину и краеведу Трефолеву. Не обойдем вниманием мы и легендарного мецената: вы увидите демидовский столп и одноименный университет. Я сделаю все, чтобы вы действительно вдохновились историями наших «гениев места» и прониклись духом «Ярославии»!
Организационные детали
Экскурсия в оригинале авто-пешеходная: проходит на вашем автомобиле или на моем с водителем
Транспорт оплачивается отдельно: легковая иномарка для 1-3 человек — 2000 руб., минивэн (Hyundai Staria или Mercedes Vito) для 3-6 человек — 3000 руб., минивэн Mercedes Sprinter — 6000 руб. за 7-18 человек.
Либо можно сделать экскурсию пешеходной (тогда маршрут проходит в пределах исторического центра)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 633 туристов
Я фанат своего дела и с гордостью называю себя исследователем истории и природы любимой родины. У меня два высших образования — историческое и музееведческое в области охраны культурного и исторического читать дальшеуменьшить
наследия России.
Работаю гидом с 2010 года, в том числе за рубежом, и являюсь членом Русского географического общества. Провожу экскурсии по Золотому кольцу и многодневные туры по европейской части РФ с опытными коллегами-гидами.
Входит в следующие категории Ярославля
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