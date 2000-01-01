Артём проводит ещё 3 экскурсии

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Ярославль в лицах, характерах и судьбах

Узнать истории знаменитых ярославцев и посетить связанные с ними знаковые места

Артём
Артём – Гид из Ярославля
Вы услышите, кто создавал Ярославль, кто его прославил и каким образом ярославцам с самых низов удалось достичь всероссийской и мировой славы.

А также увидите, где родились, жили, трудились и творили меценат Демидов, поэт Некрасов, адмирал Ушаков, актер Волков и другие выдающиеся личности!
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Ярославль в лицах, характерах и судьбах
Ярославль в лицах, характерах и судьбах

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Ярославская земля — один из центров формирования «великорусской народности», подаривший нам множество талантливых людей. Я расскажу об основателе города — Ярославе Мудром — и покажу местный кремль, ставший его главным детищем. Кроме того, вы увидите планетарий имени Валентины Терешковой, аллею Космонавтов и места, где жила и работала «ярославская чайка».

Ярославль и ярославцы
На старинных улицах города я покажу вам главный морской храм Ярославля, дома актера Волкова и певца-тенора Собинова. А также монументы, посвященные поэту-ярославцу Некрасову, военачальнику Толбухину и краеведу Трефолеву. Не обойдем вниманием мы и легендарного мецената: вы увидите демидовский столп и одноименный университет. Я сделаю все, чтобы вы действительно вдохновились историями наших «гениев места» и прониклись духом «Ярославии»!

Организационные детали

Транспорт не включен в стоимость. Мы можем провести экскурсию ⛳ на вашем автомобиле 🚘 или на арендованном авто с водителем: легковая машина (1—3 человека) — 1500 рублей, минивэн (4—7 человек) — 2000 рублей.

Ярославль в лицах, характерах и судьбах
Ярославль в лицах, характерах и судьбах
Ярославль в лицах, характерах и судьбах
Ярославль в лицах, характерах и судьбах
Ярославль в лицах, характерах и судьбах
Ярославль в лицах, характерах и судьбах
Ярославль в лицах, характерах и судьбах
Ярославль в лицах, характерах и судьбах
Ярославль в лицах, характерах и судьбах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Артём
Артём
Мне 29 лет, я настоящий фанат своего дела и с гордостью называю себя исследователем истории и природы любимой родины. У меня два высших образования - историческое и музееведческое в области охраны культурного и исторического наследия России. Работаю профессиональным экскурсоводом с 2011 года, в том числе, за рубежом, и являюсь членом Русского географического общества. Также организовываю поездки по Золотому кольцу и многодневные туры по европейской части РФ.
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Артём проводит ещё 3 экскурсии

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