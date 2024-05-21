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мы смогли везде успеть и не устать, и практически не подмерзнуть!)) К каждому в нашей компании был найден подход, даже к подросткам и дошкольнику)) Ирина прекрасно рассказывает и влюбляет в историю и дух Ярославля, оживляет образы и создает запоминающиеся в воображении эмоциональные, культурные и исторические картины) А еще благодаря Ирине были решены и все организационные моменты с транспортом-микроавтобусом в востребованный праздничный день, встречей нашей семейной группы у отеля, билетами по ходу экскурсии, и также благодаря удачным советам Ирины смогли хорошо спланировать мероприятия на следующий день нашего пребывания в Ярославле. Ирина мастер своего дела, мы очень довольны экскурсией.