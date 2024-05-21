1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
«Терешковой (планетарий), парк 1000-летия Ярославля»
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль для детей
Без дат и скучных фактов: узнать о городе и его жителях, а также заглянуть в музей истории пряника
«Музеи можно заменить на планетарий, посвящённый знаменитой ярославне Валентине Терешковой, или покататься на колесе обозрения, узнавая о местах, которые видны с высоты»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
«Храмы Кисельной слободы, а рядом планетарий, концертный зал «Миллениум» и «Сити-парк тысячелетия»»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
4 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославль в лицах, характерах и судьбах
Узнать истории знаменитых ярославцев и посетить связанные с ними знаковые места
«Кроме того, вы увидите планетарий имени Валентины Терешковой, аллею Космонавтов и места, где жила и работала «ярославская чайка»»
16 сен в 08:30
17 сен в 08:30
4 000₽ за всё до 18 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга21 мая 2024Очень понравилась всей нашей компании экскурсия с гидом Ириной. Приятно слушать интеллигентного человека, прекрасно знающего и любящего свой город. Ирина готова ответить на любые вопросы и по истории города и по интересному досугу в Ярославле. Спасибо большое!
- ООльга15 мая 2024Ирина,очень доступно и интересно рассказала историю Ярославля, познакомила с его богатейшими красотами, очень видно что Ирина влюблена в свой край и поэтому экскурсия получилась очень насыщенная и интересная. спасибо большое
- ООльга26 апреля 2024Большое спасибо нашему гиду. Несмотря на трудности гид провел прекрасную экскурсию. При ощутимом минусе на улице время экскурсии пролетело незаметно,
- ООльга4 февраля 2024Экскурсия прошла отлично! Дети 8, 12 и 16 лет слушали внимательно. Мне тоже очень понравилось.
- ДДмитрийй12 января 2024Виталий познакомил нас с жизнью слобод Ярославля. Благодаря ему мы узнали имена не только исторических личностей, но и купцов, которые создавали мир Ярославля. Рассказ был живой, непосредственный и это помогало нам оценивать красоту города и видеть её в деталях.
- ТТатьяна8 января 2024Наша большая благодарность Ирине как высокопрофессиональному гиду! Мы признательны за легкое, увлекательное знакомство с Ярославлем. И это все в мороз -27,
- ВВалентина13 октября 2023Алёна прекрасный гид! Рассказывала и показывала город очень интересно, сын не скучал (11лет). Показывала интересные детали на которые сами мы вряд ли обратили бы внимание) 2,5 часа пролетели незаметно! Спасибо Алёне за отличную экскурсию!
- УУльяна2 октября 2023В восторге от экскурсовода, маршрута. Всем буду рекомендовать.
- ННаталья2 мая 2023Нам, это семье из трёх взрослых и ребёнка 11 лет, очень понравилось. Самостоятельно вряд ли мы узнали столько интересных моментов из истории Ярославля. Рекомендуем однозначно!
- ААлексей29 июля 2021Неизведанный ЯрославльЭкскурсия получилась захватывающей, по мимо знаний и интересных фактов об Ярославле были рассказаны факты об истории страны значимости истории города во Всероссийской истории. Экскурсия проходила по местам мало описанных в открытых источниках.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Планетарий»
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