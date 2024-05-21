Планетарий Ярославля

Найдено 4 экскурсии в категории «Планетарий» в Ярославле, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний Ярославль, устремлённый в будущее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
79 отзывов
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
«Терешковой (планетарий), парк 1000-летия Ярославля»
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900 за всё до 10 чел.
Ярославль для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
28 отзывов
Ярославль для детей
Без дат и скучных фактов: узнать о городе и его жителях, а также заглянуть в музей истории пряника
«Музеи можно заменить на планетарий, посвящённый знаменитой ярославне Валентине Терешковой, или покататься на колесе обозрения, узнавая о местах, которые видны с высоты»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 10 чел.
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
«Храмы Кисельной слободы, а рядом планетарий, концертный зал «Миллениум» и «Сити-парк тысячелетия»»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
4 100 за всё до 10 чел.
Ярославль в лицах, характерах и судьбах
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Ярославль в лицах, характерах и судьбах
Узнать истории знаменитых ярославцев и посетить связанные с ними знаковые места
«Кроме того, вы увидите планетарий имени Валентины Терешковой, аллею Космонавтов и места, где жила и работала «ярославская чайка»»
16 сен в 08:30
17 сен в 08:30
4 000 за всё до 18 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Древний Ярославль, устремлённый в будущее
    Очень понравилась всей нашей компании экскурсия с гидом Ириной. Приятно слушать интеллигентного человека, прекрасно знающего и любящего свой город. Ирина готова ответить на любые вопросы и по истории города и по интересному досугу в Ярославле. Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Древний Ярославль, устремлённый в будущее
    Ирина,очень доступно и интересно рассказала историю Ярославля, познакомила с его богатейшими красотами, очень видно что Ирина влюблена в свой край и поэтому экскурсия получилась очень насыщенная и интересная. спасибо большое
  • О
    Ольга
    26 апреля 2024
    Ярославль для детей
    Большое спасибо нашему гиду. Несмотря на трудности гид провел прекрасную экскурсию. При ощутимом минусе на улице время экскурсии пролетело незаметно,
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    ребенок 6 лет прошел весь путь, не хныкал и до сих пор вспоминает и рассказывает в садике про прекрасный город Ярославль.

  • О
    Ольга
    4 февраля 2024
    Ярославль для детей
    Экскурсия прошла отлично! Дети 8, 12 и 16 лет слушали внимательно. Мне тоже очень понравилось.
  • Д
    Дмитрийй
    12 января 2024
    Ярославские слободы, или Город со второго взгляда
    Виталий познакомил нас с жизнью слобод Ярославля. Благодаря ему мы узнали имена не только исторических личностей, но и купцов, которые создавали мир Ярославля. Рассказ был живой, непосредственный и это помогало нам оценивать красоту города и видеть её в деталях.
  • Т
    Татьяна
    8 января 2024
    Древний Ярославль, устремлённый в будущее
    Наша большая благодарность Ирине как высокопрофессиональному гиду! Мы признательны за легкое, увлекательное знакомство с Ярославлем. И это все в мороз -27,
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    мы смогли везде успеть и не устать, и практически не подмерзнуть!)) К каждому в нашей компании был найден подход, даже к подросткам и дошкольнику)) Ирина прекрасно рассказывает и влюбляет в историю и дух Ярославля, оживляет образы и создает запоминающиеся в воображении эмоциональные, культурные и исторические картины) А еще благодаря Ирине были решены и все организационные моменты с транспортом-микроавтобусом в востребованный праздничный день, встречей нашей семейной группы у отеля, билетами по ходу экскурсии, и также благодаря удачным советам Ирины смогли хорошо спланировать мероприятия на следующий день нашего пребывания в Ярославле. Ирина мастер своего дела, мы очень довольны экскурсией.

  • В
    Валентина
    13 октября 2023
    Ярославль для детей
    Алёна прекрасный гид! Рассказывала и показывала город очень интересно, сын не скучал (11лет). Показывала интересные детали на которые сами мы вряд ли обратили бы внимание) 2,5 часа пролетели незаметно! Спасибо Алёне за отличную экскурсию!
  • У
    Ульяна
    2 октября 2023
    Ярославские слободы, или Город со второго взгляда
    В восторге от экскурсовода, маршрута. Всем буду рекомендовать.
  • Н
    Наталья
    2 мая 2023
    Ярославские слободы, или Город со второго взгляда
    Нам, это семье из трёх взрослых и ребёнка 11 лет, очень понравилось. Самостоятельно вряд ли мы узнали столько интересных моментов из истории Ярославля. Рекомендуем однозначно!
  • А
    Алексей
    29 июля 2021
    Неизведанный Ярославль
    Экскурсия получилась захватывающей, по мимо знаний и интересных фактов об Ярославле были рассказаны факты об истории страны значимости истории города во Всероссийской истории. Экскурсия проходила по местам мало описанных в открытых источниках.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Планетарий»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Ярославские слободы, или Город со второго взгляда
  4. Ярославль в лицах, характерах и судьбах
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  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Планетарий" можно забронировать 4 экскурсии от 3 900 до 5 600. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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