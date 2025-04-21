Национальная художественная галерея – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 5 экскурсий в категории «Национальная художественная галерея» в Йошкар-Оле, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Многоликая Йошкар-Ола
Пешая
3 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Многоликая Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, увидев её главные достопримечательности и узнавая интересные факты о прошлом и настоящем города
5 мая в 09:00
16 мая в 09:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле: яркие достопримечательности
Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города, узнать его историю и насладиться уникальной архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Гастрономическая экскурсия с чаепитием и блинами
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Гастрономическая экскурсия с чаепитием и блинами
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, насладитесь вкусами марийской кухни и узнайте секреты приготовления национальных блюд. Это будет незабываемо
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 10:00
4 мая в 10:00
6 мая в 10:00
3800 ₽ за человека
Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
Пешая
2.5 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле
Приглашаем в путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут уникальные архитектурные шедевры и живописные уголки
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
4 мая в 09:00
6 мая в 09:00
3800 ₽ за экскурсию
2 дня в Йошкар-Оле: достопримечательности и гастрономическое путешествие
На автобусе
10 часов
Мини-группа
до 1 чел.
2 дня в Йошкар-Оле: достопримечательности и гастрономическое путешествие
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: памятники, набережные, Кремль и вкус национальной кухни ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 10:30
4 мая в 10:30
6 мая в 10:30
18 300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    21 апреля 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
    Все супер! Очень понравилась экскурсия!
  • Е
    Евгения
    14 апреля 2025
    Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
    Для знакомства с городом мы забронировали экскурсию «Волшебная и удивительная Йошкар-Ола» 😍 Хоть с погодой нам не очень повезло, но мы
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    не испугались и прошли с экскурсоводом Ольгой по большинству достопримечательностей Йошкар-Олы за 2,5 часа: 😍Встретили дождь в 12:00, наблюдая за уникальными динамичными часами "Шествие 12 апостолов и Иисуса Христа". 😍Погуляли по набережной Брюгге, где находятся красивые «пряничные» домики. 😍В Царевококшайском кремле попробовали разной медовухи и на дереве желаний завязали ленточки ❤️ 😍На Площади Республики нашли дождевики и пошли дальше любоваться городом. 😍В кафе около скульптуры «Йошкина кошка» сделали остановку и узнали у гида самую важную информацию: где вкусно поесть и купить сувениры 😁 😍В конце экскурсии наблюдали за вторыми динамическими часами «Часы с осликом», а точнее это композиция «Явление иконы Божией Матери «Троеручица». 😍На память об экскурсии и городе Йошкар-Ола Ольга подарила нам открытки 🤩

  • Е
    Екатерина
    30 марта 2025
    Многоликая Йошкар-Ола
    Спасибо большое Михаилу Семеновичу, который провел для нас эту экскурсию, необыкновенно интересный рассказчик, необычайно интеллигентный человек! Отдельное спасибо, за то,
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    что подстраивал рассказ о прекрасном и красивом городе Йошкар-Ола, под нашего не очень внимательного слушателя (ребенка), по рекомендации Михаила Семеневича посетили ресторан национальной кухни, получили огромное удовольствие!

  • Т
    Татьяна
    28 марта 2025
    Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
    Добрый день. Да все понравилось. Гид пришёл вовремя. Пунктуальность прежде всего. Экскурсия длилась 2,5 часа. Экскурсовод Елена провела очень познавательную
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    экскурсию. За что ей огромное спасибо. Единственное мне не понятно почему у меня оказалась индивидуальная экскурсия. Я бронировала группу на 10 человек. И было написано что экскурсия состоится при количестве 3 х. Хотя на это же время пришли ещё двое. Как то странно…

  • С
    Светлана
    23 марта 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
    От экскурсии остались самые положительные впечатления. Экскурсовод Татьяна мастер своего дела, рассказывала о своём Крае с энтузиазмом, неподдельным интересом, юмором.
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    В формате непринуждённой беседы 2 часа пролетели незаметно. В комфортном темпе прошлись по всему историческому центру, зашли в кафе погреться и выпить горячего чая, посмотрели все достопримечательности по маршруту. Приятная речь, эрудиция гида, её эмпатия произвели приятное впечатление при знакомстве с историей города.

  • Г
    Габедава
    14 февраля 2025
    Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
    Экскурсию проводила Ольга, очень профессионально рассказывала о своем крае, с большой любовью и теплотой говорила об истории края и современной
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    ЙошкарОле. В течение почти трёх часов мы ознакомились со всеми основными достопримечательностями, рассказала, что ещё стоит посмотреть в городе. Очень благодарны ей за жкскурсию

  • И
    Ирина
    2 февраля 2025
    Многоликая Йошкар-Ола
    Нам очень понравилась экскурсия с Анастасией, узнали много о Республике и о городе Йошкар-Ола как из истории, так и о
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    недавних событиях, в частности, как город приобрёл тот вид, который привлекает туристов, какие технологии здесь получили развитие. Кроме того, мы благодарны Анастасии за помощь транспортом с учётом наших немаленьких покупок и неблагоприятных погодных условий. Всем рекомендуем нашего замечательного гида.

    Нам очень понравилась экскурсия с Анастасией, узнали много о Республике и о городе Йошкар-Ола как изНам очень понравилась экскурсия с Анастасией, узнали много о Республике и о городе Йошкар-Ола как из
  • Н
    Надежда
    25 января 2025
    Многоликая Йошкар-Ола
    Выражаю огромную благодарность Анастасии за ее интересный рассказ о городе, его необычной архитектуре. Время пролетело незаметно, тем более, что часть
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    экскурсии была на автомобиле. Анастасия посоветовала какие музеи посетить, что попробовать из национальной кухни и какие гастрономические сувениры купить в подарок. Рекомендую этого экскурсовода!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Национальная художественная галерея»

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Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
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  5. Набережная
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  7. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  8. Скульптура «Йошкин кот»
  9. Архангельская слобода
  10. Республиканский театр кукол
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в апреле 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Национальная художественная галерея" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3800 до 18 300. Туристы уже оставили гидам 172 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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