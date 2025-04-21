Индивидуальная
до 6 чел.
Многоликая Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, увидев её главные достопримечательности и узнавая интересные факты о прошлом и настоящем города
5 мая в 09:00
16 мая в 09:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле: яркие достопримечательности
Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города, узнать его историю и насладиться уникальной архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Гастрономическая экскурсия с чаепитием и блинами
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, насладитесь вкусами марийской кухни и узнайте секреты приготовления национальных блюд. Это будет незабываемо
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 10:00
4 мая в 10:00
6 мая в 10:00
3800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле
Приглашаем в путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут уникальные архитектурные шедевры и живописные уголки
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
4 мая в 09:00
6 мая в 09:00
3800 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
2 дня в Йошкар-Оле: достопримечательности и гастрономическое путешествие
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: памятники, набережные, Кремль и вкус национальной кухни ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 10:30
4 мая в 10:30
6 мая в 10:30
18 300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья21 апреля 2025Все супер! Очень понравилась экскурсия!
- ЕЕвгения14 апреля 2025Для знакомства с городом мы забронировали экскурсию «Волшебная и удивительная Йошкар-Ола» 😍 Хоть с погодой нам не очень повезло, но мы
- ЕЕкатерина30 марта 2025Спасибо большое Михаилу Семеновичу, который провел для нас эту экскурсию, необыкновенно интересный рассказчик, необычайно интеллигентный человек! Отдельное спасибо, за то,
- ТТатьяна28 марта 2025Добрый день. Да все понравилось. Гид пришёл вовремя. Пунктуальность прежде всего. Экскурсия длилась 2,5 часа. Экскурсовод Елена провела очень познавательную
- ССветлана23 марта 2025От экскурсии остались самые положительные впечатления. Экскурсовод Татьяна мастер своего дела, рассказывала о своём Крае с энтузиазмом, неподдельным интересом, юмором.
- ГГабедава14 февраля 2025Экскурсию проводила Ольга, очень профессионально рассказывала о своем крае, с большой любовью и теплотой говорила об истории края и современной
- ИИрина2 февраля 2025Нам очень понравилась экскурсия с Анастасией, узнали много о Республике и о городе Йошкар-Ола как из истории, так и о
- ННадежда25 января 2025Выражаю огромную благодарность Анастасии за ее интересный рассказ о городе, его необычной архитектуре. Время пролетело незаметно, тем более, что часть
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Национальная художественная галерея»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в апреле 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Национальная художественная галерея" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3800 до 18 300. Туристы уже оставили гидам 172 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Йошкар-Оле на 2025 год по теме «Национальная художественная галерея», 172 ⭐ отзыва, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь