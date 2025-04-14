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не испугались и прошли с экскурсоводом Ольгой по большинству достопримечательностей Йошкар-Олы за 2,5 часа: 😍Встретили дождь в 12:00, наблюдая за уникальными динамичными часами "Шествие 12 апостолов и Иисуса Христа". 😍Погуляли по набережной Брюгге, где находятся красивые «пряничные» домики. 😍В Царевококшайском кремле попробовали разной медовухи и на дереве желаний завязали ленточки ❤️ 😍На Площади Республики нашли дождевики и пошли дальше любоваться городом. 😍В кафе около скульптуры «Йошкина кошка» сделали остановку и узнали у гида самую важную информацию: где вкусно поесть и купить сувениры 😁 😍В конце экскурсии наблюдали за вторыми динамическими часами «Часы с осликом», а точнее это композиция «Явление иконы Божией Матери «Троеручица». 😍На память об экскурсии и городе Йошкар-Ола Ольга подарила нам открытки 🤩