Мини-группа
до 1 чел.
Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле! Посетите набережную Брюгге, Патриаршую площадь и ожившие сказки под открытым небом
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 9:45
4 мая в 09:45
6 мая в 09:45
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле
Приглашаем в путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут уникальные архитектурные шедевры и живописные уголки
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
4 мая в 09:00
6 мая в 09:00
3800 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
2 дня в Йошкар-Оле: достопримечательности и гастрономическое путешествие
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: памятники, набережные, Кремль и вкус национальной кухни ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 10:30
4 мая в 10:30
6 мая в 10:30
18 300 ₽ за человека
Индивидуальная
Йошкар-Ола и частичка марийской истории + чудо-кони
Познакомьтесь с удивительными местами Йошкар-Олы, насладитесь прогулкой по историческим улицам и ощутите дух марийской культуры в уникальной экскурсии
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 9:45
4 мая в 09:45
6 мая в 09:45
7900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения14 апреля 2025Для знакомства с городом мы забронировали экскурсию «Волшебная и удивительная Йошкар-Ола» 😍 Хоть с погодой нам не очень повезло, но мы
- ТТатьяна28 марта 2025Добрый день. Да все понравилось. Гид пришёл вовремя. Пунктуальность прежде всего. Экскурсия длилась 2,5 часа. Экскурсовод Елена провела очень познавательную
- ГГабедава14 февраля 2025Экскурсию проводила Ольга, очень профессионально рассказывала о своем крае, с большой любовью и теплотой говорила об истории края и современной
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Свято-Троицкий храм»
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Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в апреле 2025
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