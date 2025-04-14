Свято-Троицкий храм – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 4 экскурсии в категории «Свято-Троицкий храм» в Йошкар-Оле, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле! Посетите набережную Брюгге, Патриаршую площадь и ожившие сказки под открытым небом
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 9:45
4 мая в 09:45
6 мая в 09:45
3900 ₽ за человека
Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
Пешая
2.5 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле
Приглашаем в путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут уникальные архитектурные шедевры и живописные уголки
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
4 мая в 09:00
6 мая в 09:00
3800 ₽ за экскурсию
2 дня в Йошкар-Оле: достопримечательности и гастрономическое путешествие
На автобусе
10 часов
Мини-группа
до 1 чел.
2 дня в Йошкар-Оле: достопримечательности и гастрономическое путешествие
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: памятники, набережные, Кремль и вкус национальной кухни ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 10:30
4 мая в 10:30
6 мая в 10:30
18 300 ₽ за человека
Йошкар-Ола и частичка марийской истории + чудо-кони
На автобусе
6 часов
Индивидуальная
Йошкар-Ола и частичка марийской истории + чудо-кони
Познакомьтесь с удивительными местами Йошкар-Олы, насладитесь прогулкой по историческим улицам и ощутите дух марийской культуры в уникальной экскурсии
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 9:45
4 мая в 09:45
6 мая в 09:45
7900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    14 апреля 2025
    Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
    Для знакомства с городом мы забронировали экскурсию «Волшебная и удивительная Йошкар-Ола» 😍 Хоть с погодой нам не очень повезло, но мы
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    не испугались и прошли с экскурсоводом Ольгой по большинству достопримечательностей Йошкар-Олы за 2,5 часа: 😍Встретили дождь в 12:00, наблюдая за уникальными динамичными часами "Шествие 12 апостолов и Иисуса Христа". 😍Погуляли по набережной Брюгге, где находятся красивые «пряничные» домики. 😍В Царевококшайском кремле попробовали разной медовухи и на дереве желаний завязали ленточки ❤️ 😍На Площади Республики нашли дождевики и пошли дальше любоваться городом. 😍В кафе около скульптуры «Йошкина кошка» сделали остановку и узнали у гида самую важную информацию: где вкусно поесть и купить сувениры 😁 😍В конце экскурсии наблюдали за вторыми динамическими часами «Часы с осликом», а точнее это композиция «Явление иконы Божией Матери «Троеручица». 😍На память об экскурсии и городе Йошкар-Ола Ольга подарила нам открытки 🤩

  • Т
    Татьяна
    28 марта 2025
    Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
    Добрый день. Да все понравилось. Гид пришёл вовремя. Пунктуальность прежде всего. Экскурсия длилась 2,5 часа. Экскурсовод Елена провела очень познавательную
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    экскурсию. За что ей огромное спасибо. Единственное мне не понятно почему у меня оказалась индивидуальная экскурсия. Я бронировала группу на 10 человек. И было написано что экскурсия состоится при количестве 3 х. Хотя на это же время пришли ещё двое. Как то странно…

  • Г
    Габедава
    14 февраля 2025
    Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
    Экскурсию проводила Ольга, очень профессионально рассказывала о своем крае, с большой любовью и теплотой говорила об истории края и современной
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    ЙошкарОле. В течение почти трёх часов мы ознакомились со всеми основными достопримечательностями, рассказала, что ещё стоит посмотреть в городе. Очень благодарны ей за жкскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Свято-Троицкий храм»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
  2. Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
  3. 2 дня в Йошкар-Оле: достопримечательности и гастрономическое путешествие
  4. Йошкар-Ола и частичка марийской истории + чудо-кони
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Набережная Брюгге
  2. Патриаршая площадь
  3. Самое главное
  4. Часы «12 апостолов»
  5. Набережная
  6. Воскресенская набережная
  7. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  8. Скульптура «Йошкин кот»
  9. Архангельская слобода
  10. Республиканский театр кукол
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в апреле 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Свято-Троицкий храм" можно забронировать 4 экскурсии от 3800 до 18 300. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Йошкар-Оле на 2025 год по теме «Свято-Троицкий храм», 61 ⭐ отзыв, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь