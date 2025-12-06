Европейские мотивы, марийские легенды и самый молодой кремль России — всё это Йошкар-Ола.
За одну прогулку вы увидите главные локации столицы Марий Эл, разберётесь в феномене её архитектуры и почувствуете, как современный городской миф соединяется с историей и народной культурой.
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по набережной Брюгге и рассмотрите динамическую композицию «12 апостолов» на Патриаршей площади.
- Посетите самый молодой кремль России.
- Почувствуете атмосферу старины на Воскресенской набережной.
- Увидите голландские мотивы на набережной Амстердам.
- Заглянете в сказочную Архангельскую слободу.
- Осмотрите величественный Благовещенский собор.
- Выйдете на площадь Оболенского-Ноготкова к первой динамической композиции города «Часы с осликом».
- Встретите бронзового Йошкина кота, который, по поверью, приносит удачу.
Вы узнаете:
- как и почему в сердце марийской столицы появились европейские кварталы.
- как эта современная сказка соседствует с древней историей у стен самого молодого кремля России.
- каким образом городские легенды и народный юмор воплощаются в бронзе.
- как Йошкин кот стал символом удачи.
- какие библейские сюжеты оживают в динамических композициях, формируя неповторимый образ города.
Организационные детали
- Участие в экскурсии для детей до 7 лет включительно — 600 ₽, дети до 3 лет — бесплатно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Мы — команда аттестованных гидов, которых объединяет одна большая страсть: с восторгом и энтузиазмом показывать всю красоту нашего уникального города. Что для нас значит эта работа? Это искренняя радость от возможности
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
6 дек 2025
Экскурсию взяли спонтанно. За час до назначенного времени. Даже сомневались, что гид откликнется. Но всё сложилось удачно. Полина, наш гид, связалась с нами, подтвердила время и место встречи. Экскурсия началась вовремя и продлилась даже дольше указанного времени. Очень интересно рассказывала, отвечала на все вопросы. Вообще очень приятная девушка! Город понравился! Всё отлично!
Входит в следующие категории Йошкар-Олы
