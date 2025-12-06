Мои заказы

Европейская сказка марийской столицы

Познакомиться поближе с Йошкар-Олой - через архитектуру, символы и городские истории
Европейские мотивы, марийские легенды и самый молодой кремль России — всё это Йошкар-Ола.

За одну прогулку вы увидите главные локации столицы Марий Эл, разберётесь в феномене её архитектуры и почувствуете, как современный городской миф соединяется с историей и народной культурой.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

  • Вы прогуляетесь по набережной Брюгге и рассмотрите динамическую композицию «12 апостолов» на Патриаршей площади.
  • Посетите самый молодой кремль России.
  • Почувствуете атмосферу старины на Воскресенской набережной.
  • Увидите голландские мотивы на набережной Амстердам.
  • Заглянете в сказочную Архангельскую слободу.
  • Осмотрите величественный Благовещенский собор.
  • Выйдете на площадь Оболенского-Ноготкова к первой динамической композиции города «Часы с осликом».
  • Встретите бронзового Йошкина кота, который, по поверью, приносит удачу.

Вы узнаете:

  • как и почему в сердце марийской столицы появились европейские кварталы.
  • как эта современная сказка соседствует с древней историей у стен самого молодого кремля России.
  • каким образом городские легенды и народный юмор воплощаются в бронзе.
  • как Йошкин кот стал символом удачи.
  • какие библейские сюжеты оживают в динамических композициях, формируя неповторимый образ города.

Организационные детали

  • Участие в экскурсии для детей до 7 лет включительно — 600 ₽, дети до 3 лет — бесплатно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Мы — команда аттестованных гидов, которых объединяет одна большая страсть: с восторгом и энтузиазмом показывать всю красоту нашего уникального города. Что для нас значит эта работа? Это искренняя радость от возможности
читать дальше

показывать Вам всю многогранную красоту нашего города! Для нас Йошкар-Ола — это не просто точка на карте, а удивительное место с действительно уникальной архитектурой, которое мы с огромным удовольствием помогаем понять и полюбить каждому гостю.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Юлия
6 дек 2025
Экскурсию взяли спонтанно. За час до назначенного времени. Даже сомневались, что гид откликнется. Но всё сложилось удачно. Полина, наш гид, связалась с нами, подтвердила время и место встречи. Экскурсия началась вовремя и продлилась даже дольше указанного времени. Очень интересно рассказывала, отвечала на все вопросы. Вообще очень приятная девушка! Город понравился! Всё отлично!
Экскурсию взяли спонтанно. За час до назначенного времени. Даже сомневались, что гид откликнется. Но всё сложилось удачно. Полина, наш гид, связалась с нами, подтвердила время и место встречи. Экскурсия началась вовремя и продлилась даже дольше указанного времени. Очень интересно рассказывала, отвечала на все вопросы. Вообще очень приятная девушка! Город понравился! Всё отлично!

