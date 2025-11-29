Я проведу вас от старинного Царёвококшайского кремля к новой части города. Вы прогуляетесь по набережной Брюгге, рассмотрите сохранившиеся купеческие дома. Повстречаете Йошкиного кота и выясните, как появился город и почему он стал таким необычным. А ещё выучите несколько слов на марийском языке.
Описание экскурсии
- Прогуляемся вокруг Царёвококшайского кремля
- Увидим Воскресенскую набережную и Патриаршую площадь
- Рассмотрим уникальные уличные часы
- Пройдём по набережной Брюгге
- Побываем на площади Республики и Девы Марии
- Перенесёмся ненадолго в Амстердам
- Рассмотрим советскую часть города
- Погладим Йошкиного кота
- Обойдём площадь Оболенского-Ноготкова
- Поговорим о вторых особенных часах города
На экскурсии:
- Вы представите себе, как из маленького уездного городка Йошкар-Ола превратилась в современную столицу Республики Марий Эл
- Поймёте, почему она так необычно выглядит
- Выясните, чем Йошкар-Ола была знаменита 30 лет назад, а чем — сейчас
- Раскроете, откуда здесь взялся Йошкин кот
- Узнаете, чем марийцы отличаются не только от русских, но и своих соседей — чувашей и татар
Организационные детали
По запросу экскурсию можно провести на легковом автомобиле с автокреслом — детали уточним в переписке.
Экскурсия длится около 2 часов
Ольга — ваш гид в Йошкар-Оле
Люблю Йошкар-Олу и познакомлю вас с ней так, что вы тоже её полюбите! Прогуляемся по самым красивым местам нашего города, увидим все достопримечательности, познакомимся с историей, культурой марийского народа, его обычаями и традициями. У меня историческое образование, и я работаю в музее. Аттестованный гид.
