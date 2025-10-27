Мои заказы

Мастер-классы для детей – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 5 экскурсий в категории «Мастер-классы для детей» в Йошкар-Оле, цены от 1150 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Самое интересное в Йошкар-Оле
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Самое интересное в Йошкар-Оле
Первое знакомство с Йошкар-Олой: история, архитектура и яркие фото. Узнайте, почему Йошкина кошка сидит отдельно от кота и попробуйте ароматный чай
Начало: У Республиканского театра кукол
Расписание: ежедневно в 17:30
11 дек в 17:30
12 дек в 17:30
1150 ₽ за человека
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
Пешая
1.5 часа
70 отзывов
Индивидуальная
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
Прогулка по Йошкар-Оле: история, этнические традиции и уникальные памятники. Узнайте, как город сочетает в себе Европу, Москву и Петербург
Начало: На Царьградском пр-те
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8900 ₽ за всё до 40 чел.
Путешествие на фабрику игрушек в Йошкар-Оле
Пешая
2 часа
5 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Путешествие на фабрику игрушек
Посетите уникальную фабрику игрушек в Йошкар-Оле и попробуйте себя в роли мастера, создавая сувениры. Увлекательное занятие для детей и взрослых
Начало: На ул. Кирпичная
Расписание: в будние дни в 10:00, 13:00 и 15:00, в субботу в 10:00 и 13:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1600 ₽ за человека
Дух Царёвококшайска: открыть город по-настоящему
Пешая
1.5 часа
52 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия по Йошкар-Оле
Исследуйте историческое богатство Йошкар-Олы, пройдитесь по следам купцов и советской эпохи
Начало: У Вознесенского собора
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1900 ₽ за человека
Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
На машине
2.5 часа
9 отзывов
Квест
до 7 чел.
Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
Отправляйтесь на увлекательный квест по Йошкар-Оле, где вы будете искать миниатюрные фигурки котят и знакомиться с историей города. Подходит для всех возрастов
11 дек в 08:30
12 дек в 08:00
12 900 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    27 октября 2025
    Путешествие на фабрику игрушек в Йошкар-Оле
    Нашли в интернете экскурсию и мастер класс на фабрику игрушек. Мы пришли рано, но все сотрудники были на месте и
    читать дальше

    провели экскурсию по фабрике, затем мы выбрали игрушки, начали собирать и рисовать. Нам было четверо:трое взрослых и один ребёнок 8 лет. Нам, взрослым, было очень интересно окунуться в детство. Всё внимание Евгении было нам, бегала и объясняла каждому, что надо делать с игрушкой. Ребёнок в восторге, мы тоже. Думаю, что при приезде туда потащу ещё кого-нибудь. По поводу фабрики: я горжусь тем, что наша Республика богата на фантазию создания таких замечательных деревянных игрушек, что они создают радость и пользу для детей. Это замечательно.

    Нашли в интернете экскурсию и мастер класс на фабрику игрушек. Мы пришли рано, но все сотрудники были на месте и
  • О
    Олег
    13 сентября 2025
    Путешествие на фабрику игрушек в Йошкар-Оле
    Были на фабрике с сыном 2,5 года. Ребенку все очень понравилось!)
  • И
    Ирина
    29 августа 2025
    Путешествие на фабрику игрушек в Йошкар-Оле
    Посетили данную экскурсию с мужем и дочкой 8 лет. Всем троим было очень интересно. На производстве под увлекательный рассказ экскурсовода
    читать дальше

    (очень лучезарной девушки) увидели своими глазами каждый этап, который проходит обычная деревяшка до того как становится готовой упакованной игрушкой. Потом отлично провели время на мастер классе, где своими руками сделали себе на память настоящие деревянные игрушки (муж сделал гоночный болид, я лошадку-качалку как из детства и самый «взрослый» подарочек себе сделала дочка - ключницу с надписью «Йошар Ола»). Восторг! 🥰Спасибо огромное организаторам. Однозначно рекомендую к посещению взрослым, которые любят творчество и всем без исключения детям.

  • Н
    Наталья
    8 августа 2025
    Путешествие на фабрику игрушек в Йошкар-Оле
    Екатерина, отличный специалист своего дела 👍👍👍. Еще и очень добрый и внимательный человек. Все понятно рассказала и показала👏👏👏
  • Ю
    Юрий
    1 августа 2025
    Путешествие на фабрику игрушек в Йошкар-Оле
    Очень понравился Мастер-Класс и само Предприятие. Явно НЕравнодушные и увлеченные люди. Огромное спасибо мастерам за их труд, любовь к делу
    читать дальше

    и умение заряжать творчеством. Теперь в нашем доме будут не просто +3 игрушки, а частички душевного тепла и мастерства. НЕ удержались и набрали ещё подарков для творчества родным и друзьям. Будем творить и вытворять.

    п. с. Выбирая поделку обратите внимание на её "уровень мастерства":-) Сын (9лет) выбрал "луноход" на 4 звезды и…."устал" пришлось нам помогать.

    п. с. Выбирая поделку обратите внимание на её "уровень мастерства":-) Сын (9лет) выбрал "луноход" на 4 звезды и…."устал" пришлось нам помогать.

