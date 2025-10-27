Мини-группа
до 10 чел.
Самое интересное в Йошкар-Оле
Первое знакомство с Йошкар-Олой: история, архитектура и яркие фото. Узнайте, почему Йошкина кошка сидит отдельно от кота и попробуйте ароматный чай
Начало: У Республиканского театра кукол
Расписание: ежедневно в 17:30
11 дек в 17:30
12 дек в 17:30
1150 ₽ за человека
Индивидуальная
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
Прогулка по Йошкар-Оле: история, этнические традиции и уникальные памятники. Узнайте, как город сочетает в себе Европу, Москву и Петербург
Начало: На Царьградском пр-те
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8900 ₽ за всё до 40 чел.
Групповая
до 25 чел.
Путешествие на фабрику игрушек
Посетите уникальную фабрику игрушек в Йошкар-Оле и попробуйте себя в роли мастера, создавая сувениры. Увлекательное занятие для детей и взрослых
Начало: На ул. Кирпичная
Расписание: в будние дни в 10:00, 13:00 и 15:00, в субботу в 10:00 и 13:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1600 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия по Йошкар-Оле
Исследуйте историческое богатство Йошкар-Олы, пройдитесь по следам купцов и советской эпохи
Начало: У Вознесенского собора
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1900 ₽ за человека
Квест
до 7 чел.
Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
Отправляйтесь на увлекательный квест по Йошкар-Оле, где вы будете искать миниатюрные фигурки котят и знакомиться с историей города. Подходит для всех возрастов
11 дек в 08:30
12 дек в 08:00
12 900 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария27 октября 2025Нашли в интернете экскурсию и мастер класс на фабрику игрушек. Мы пришли рано, но все сотрудники были на месте и
- ООлег13 сентября 2025Были на фабрике с сыном 2,5 года. Ребенку все очень понравилось!)
- ИИрина29 августа 2025Посетили данную экскурсию с мужем и дочкой 8 лет. Всем троим было очень интересно. На производстве под увлекательный рассказ экскурсовода
- ННаталья8 августа 2025Екатерина, отличный специалист своего дела 👍👍👍. Еще и очень добрый и внимательный человек. Все понятно рассказала и показала👏👏👏
- ЮЮрий1 августа 2025Очень понравился Мастер-Класс и само Предприятие. Явно НЕравнодушные и увлеченные люди. Огромное спасибо мастерам за их труд, любовь к делу
