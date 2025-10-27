читать дальше

провели экскурсию по фабрике, затем мы выбрали игрушки, начали собирать и рисовать. Нам было четверо:трое взрослых и один ребёнок 8 лет. Нам, взрослым, было очень интересно окунуться в детство. Всё внимание Евгении было нам, бегала и объясняла каждому, что надо делать с игрушкой. Ребёнок в восторге, мы тоже. Думаю, что при приезде туда потащу ещё кого-нибудь. По поводу фабрики: я горжусь тем, что наша Республика богата на фантазию создания таких замечательных деревянных игрушек, что они создают радость и пользу для детей. Это замечательно.