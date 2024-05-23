Д Дарья Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы читать дальше кто как и мы, впервые приехал в Йошкар-Олу. По организационным моментам тоже все было отлично: заранее связались, уточнили все моменты, вовремя встретились в оговоренном месте. Евгений, большое Вам спасибо! Евгений - отличный экскурсовод. С ним время пролетело незаметно. Информация подавалась легко, понятно и не скучно. Рекомендую данную экскурсию всем,

А Ангелина Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы Нам очень понравилась экскурсия от Евгения. Информативно и с юмором, время пролетело быстро.

А Алла Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы Нашим гидом во время экскурсии был Евгений. Евгений подавал материал с юмором, сопровождал множеством старых фотографий обозреваемого. Прогулка получилась лёгкая и яркая. Способствовала этому и солнечная погода - город в лучах солнца выглядел нарядно. Спасибо, Йошкар-ола! Спасибо, Евгений!

М Марина Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса Экскурсия прошла замечательно. Екатерина очень приятный в общении человек. Очень интересно донесла информацию. Помимо основной части экскурсии дала массу очень ценных и полезных рекомендаций по местной кухне и ресторанам. Помогла их забронировать.

Н Наталья Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса Замечательная девушка Екатерина, только положительные эмоции от нашей экскурсии. Прекрасно усваивается информация, не сухо, не скомкано. От души!!! Спасибо Вам огромное) Вы влюбили нас в ваш город!!!

Е Евгения Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная Экскурсия очень понравилась. Евгений знакомит с городом и его историей интересно, с любовью и с деталями – подробностями, которых нет в обычных путеводителях, которые остаются в памяти и делают экскурсию яркой и запоминающейся.

Е Елена Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса читать дальше душевно и интересно. С какой любовью она рассказывает о своём городе! … Это заразно! Влюбились в Йошкар-Олы! Обязательно посетим её ещё!!! Сказочный город с отзывчивыми и добрыми людьми и обалденно вкусными и натуральными продуктами! Спасибо, Екатерина и до новых встреч! Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса. 4 апреля 2024 посетили эту экскурсию, которую провела для нас прекрасная Екатерина. Было ооочень

Е Елена Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная Евгений отличный экскурсовод! Всё доступно и понятно!

И Иван Невероятная Йошкар-Ола читать дальше очень красиво и грамотно рассказала обо всех достопримечательностях. Посоветовала обязательные места для посещения. Устроила дегустацию напитков и сыра. Мы остались в неописуемом восторге от города и к тому же узнали много нового о самом городе и его жителях от Екатерины. От всей души рекомендую Екатерину как специалиста, вам будет очень интересно с ней. Екатерина великолепный экскурсовод. Подсказала где лучше всего пообедать и попробовать национальную кухню. Составила удобный маршрут, при чем немного меняя его.