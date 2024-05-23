1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
Прогулка по Йошкар-Оле: история, этнические традиции и уникальные памятники. Узнайте, как город сочетает в себе Европу, Москву и Петербург
Начало: Царьградский пр-т 35
Сегодня в 16:30
Завтра в 07:00
5 300₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Невероятная Йошкар-Ола: путешествие по главным достопримечательностям
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок наполнен историей и красотой
Начало: Царьградский пр-т, 35
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от 5 300₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского моста
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья23 мая 2024Евгений - отличный экскурсовод. С ним время пролетело незаметно. Информация подавалась легко, понятно и не скучно. Рекомендую данную экскурсию всем,
- ААнгелина20 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия от Евгения. Информативно и с юмором, время пролетело быстро.
- ААлла16 мая 2024Нашим гидом во время экскурсии был Евгений. Евгений подавал материал с юмором, сопровождал множеством старых фотографий обозреваемого. Прогулка получилась лёгкая и яркая. Способствовала этому и солнечная погода - город в лучах солнца выглядел нарядно. Спасибо, Йошкар-ола! Спасибо, Евгений!
- ММарина6 мая 2024Экскурсия прошла замечательно. Екатерина очень приятный в общении человек. Очень интересно донесла информацию. Помимо основной части экскурсии дала массу очень ценных и полезных рекомендаций по местной кухне и ресторанам. Помогла их забронировать.
- ННаталья3 мая 2024Замечательная девушка Екатерина, только положительные эмоции от нашей экскурсии. Прекрасно усваивается информация, не сухо, не скомкано. От души!!! Спасибо Вам огромное) Вы влюбили нас в ваш город!!!
- ЕЕвгения22 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Евгений знакомит с городом и его историей интересно, с любовью и с деталями – подробностями, которых нет в обычных путеводителях, которые остаются в памяти и делают экскурсию яркой и запоминающейся.
- ЕЕлена9 апреля 2024Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса. 4 апреля 2024 посетили эту экскурсию, которую провела для нас прекрасная Екатерина. Было ооочень
- ЕЕлена7 апреля 2024Евгений отличный экскурсовод! Всё доступно и понятно!
- ИИван26 марта 2024Екатерина великолепный экскурсовод. Подсказала где лучше всего пообедать и попробовать национальную кухню. Составила удобный маршрут, при чем немного меняя его.
- ИИрина9 января 2024Понравился экскурсовод. Красивые храмы - и новые и старинные. Как в сказке побывали. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Ночные»
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