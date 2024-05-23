Ночные прогулки и экскурсии Йошкар-Олы

Найдено 4 экскурсии в категории «Ночные» в Йошкар-Оле, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
370 отзывов
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 500 за всё до 6 чел.
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
42 отзыва
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
Прогулка по Йошкар-Оле: история, этнические традиции и уникальные памятники. Узнайте, как город сочетает в себе Европу, Москву и Петербург
Начало: Царьградский пр-т 35
Сегодня в 16:30
Завтра в 07:00
5 300 за всё до 40 чел.
Невероятная Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
38 отзывов
Невероятная Йошкар-Ола: путешествие по главным достопримечательностям
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок наполнен историей и красотой
Начало: Царьградский пр-т, 35
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от 5 300 за всё до 40 чел.
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского моста
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    23 мая 2024
    Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
    Евгений - отличный экскурсовод. С ним время пролетело незаметно. Информация подавалась легко, понятно и не скучно. Рекомендую данную экскурсию всем,
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    кто как и мы, впервые приехал в Йошкар-Олу. По организационным моментам тоже все было отлично: заранее связались, уточнили все моменты, вовремя встретились в оговоренном месте. Евгений, большое Вам спасибо!

  • А
    Ангелина
    20 мая 2024
    Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
    Нам очень понравилась экскурсия от Евгения. Информативно и с юмором, время пролетело быстро.
  • А
    Алла
    16 мая 2024
    Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
    Нашим гидом во время экскурсии был Евгений. Евгений подавал материал с юмором, сопровождал множеством старых фотографий обозреваемого. Прогулка получилась лёгкая и яркая. Способствовала этому и солнечная погода - город в лучах солнца выглядел нарядно. Спасибо, Йошкар-ола! Спасибо, Евгений!
  • М
    Марина
    6 мая 2024
    Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
    Экскурсия прошла замечательно. Екатерина очень приятный в общении человек. Очень интересно донесла информацию. Помимо основной части экскурсии дала массу очень ценных и полезных рекомендаций по местной кухне и ресторанам. Помогла их забронировать.
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
    Замечательная девушка Екатерина, только положительные эмоции от нашей экскурсии. Прекрасно усваивается информация, не сухо, не скомкано. От души!!! Спасибо Вам огромное) Вы влюбили нас в ваш город!!!
  • Е
    Евгения
    22 апреля 2024
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Экскурсия очень понравилась. Евгений знакомит с городом и его историей интересно, с любовью и с деталями – подробностями, которых нет в обычных путеводителях, которые остаются в памяти и делают экскурсию яркой и запоминающейся.
  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
    Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса. 4 апреля 2024 посетили эту экскурсию, которую провела для нас прекрасная Екатерина. Было ооочень
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    душевно и интересно. С какой любовью она рассказывает о своём городе! … Это заразно! Влюбились в Йошкар-Олы! Обязательно посетим её ещё!!! Сказочный город с отзывчивыми и добрыми людьми и обалденно вкусными и натуральными продуктами! Спасибо, Екатерина и до новых встреч!

  • Е
    Елена
    7 апреля 2024
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Евгений отличный экскурсовод! Всё доступно и понятно!
  • И
    Иван
    26 марта 2024
    Невероятная Йошкар-Ола
    Екатерина великолепный экскурсовод. Подсказала где лучше всего пообедать и попробовать национальную кухню. Составила удобный маршрут, при чем немного меняя его.
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    очень красиво и грамотно рассказала обо всех достопримечательностях. Посоветовала обязательные места для посещения. Устроила дегустацию напитков и сыра. Мы остались в неописуемом восторге от города и к тому же узнали много нового о самом городе и его жителях от Екатерины. От всей души рекомендую Екатерину как специалиста, вам будет очень интересно с ней.

  • И
    Ирина
    9 января 2024
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Понравился экскурсовод. Красивые храмы - и новые и старинные. Как в сказке побывали. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
  2. Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
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  4. Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Набережная Брюгге
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Патриаршая площадь
  7. Воскресенская набережная
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июне 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Ночные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 5 300. Туристы уже оставили гидам 464 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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