Йошкар-Ола — калейдоскоп культур и стилей. Мы прогуляемся от кремля до «Йошкина кота» и обсудим, что скрывают башни, площади и набережные. Вы увидите, где живёт дух старого города и где начинаются современные арт-пространства.
И услышите рассказы о людях, что жили и творили здесь — от простых ремесленников до выдающихся художников.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Царевококшайский кремль с краснокирпичными башнями.
- Национальную художественную галерею и уникальные куранты с осликом и иконой Божьей Матери из Афона.
- площади, бульвары и набережные Брюгге и Амстердам.
- сквер Мар.
ГУ и скульптуру «Йошкин кот»
И узнаете:
- почему кремль выглядит как средневековый, хотя построен в 21 веке.
- какие тайны скрывают фламандские домики на набережной Брюгге и почему их появление здесь — не случайность.
- что символизируют скульптуры — от ослика с иконой Божьей Матери до маленькой Царь-пушки.
- как предприниматели 19 века повлияли на облик современного города.
- какие вдохновляющие сюжеты скрываются в декоративных элементах зданий, фонтанов и набережных.
- как в одной городской ткани сочетаются русский классицизм, псевдорусский стиль и элементы европейского модерна.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Йошкар-Оле
Провела экскурсии для 17708 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
