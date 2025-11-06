А Анна Секреты вечерней Йошкар-Олы Отличная экскурсия! Очень благодарна Евгению за знания, за интересные факты и места, за историю! Кто сомневается- рекомендую (сама сомневалась).

О Ольга Секреты вечерней Йошкар-Олы Замечательная познавательная экскурсия с превосходным гидом.

Д Дмитрий Секреты вечерней Йошкар-Олы Все супер, экскурся понравилась, интересно и не банально

Е Елена Секреты вечерней Йошкар-Олы Даже внезапный дождь не стал помехой! У гида есть минивэн, и в самый дождильник мы прекрасно слушали экскурсию в нем. А потом ходили пешком по блеску луж и прекрасному городу в темноте под фонарями. Очень атмосферно

Т Татьяна Салам, Йошкар-Ола читать дальше по всем знаковым местам, помогла выбрать ресторан, отдельно рассказала о марийской кухне и что купить в подарки домой.

Спасибо Юле от нашей группы! Экскурсию проводила Юлия, приятная, дружелюбная, за 2 часа мы получили максимум, везде попали, всё успели. Рассказывала о городе интересно, провела

Наталья Секреты вечерней Йошкар-Олы туристы, но сами жители города ее посещают. Название свое оправдывает, тайны, тайны тайны…. интересные, страшные, прикольные…

перечислять не буду, интереснее послушать Евгения, а он отличный рассказчик, хорошо знает историю своего города и делится ею с нами. Мы также были на обзорной экскурсии у Евгения накануне, и,не смотря на плохую погоду, не было желания ее отменить. Время нашей поездки пролетело быстро, но остались самые теплые воспоминания о городе, в том числе благодаря этим экскурсиям. Огромное спасибо. Однозначно рекомендую данную экскурсию, совершенно новая и интересная информация о городе, которую не затрагивают на обзорных экскурсиях, и не только

E Ekaterina Секреты вечерней Йошкар-Олы Экскурсия интересная. Больше подойдет для детального изучения Йошкар-Олы, если вы уже побывали на основных достопримечательных точках города.

Евгений рассказывает очень живо, вставляет много шуток, было интересно и весело.

Наталья Секреты вечерней Йошкар-Олы Главное, что он практически не пересекается с обзорной экскурсией, что очень даже хорошо! Евгений прекрасный рассказчик. Все по делу, без загруза и очень интересно. Интересная экскурсия! Честно, идти не хотела. Думала будет какая-нибудь ерунда про привидения, но экскурсия оказалась супер! Маршрут построен очень грамотно.

И Ирина Салам, Йошкар-Ола Очень понравилось. Посмотрели основные достопримечательности, включая недавно украсивший город йошкар-олинских котят. Гид добавила в маршрут места, интересные ребенку. Все грамотно спланировано.

О Ольга Секреты вечерней Йошкар-Олы Интересно. Неординарно. Рекомендую к посещению

Ю Юлия Секреты вечерней Йошкар-Олы Замечательная экскурсия! Мы - местные жители. Решили сходить и узнать исторические факты про наш город. Было невероятно интересно! Рекомендую всем!

С Сергей Салам, Йошкар-Ола читать дальше обзорную экскурсию по городу. Выбрал данную - и не пожалел.

Мария- отличный рассказчик, знаток своего города. Видно с какой любовью к родному краю она рассказывает. Так же добавлю ее пунктуальность. Начинали в 18-00, но она предложила встретиться минут за 5. Оказалось, что в 18-00 во дворце показывается динамическая скульптурная композиция "Вход Господень в Иерусалим". Как же точно она провела экскурсию, что в завершении в 20-00 мы увидели другую скульптурную композицию на площади Оболенского-Ноготкова. Приезжали в Йошку на 1 день компанией 6 чел, 06 августа. Так как все были впервые тут, то решил взять

И Инна Салам, Йошкар-Ола Спасибо ❤️ огромное экскурсоводу Анне! Несмотря на дождь, мы прогулялись и узнали историю Йошкар-Ола. Очень ждали встречи с удивительным городом и сказочными зданиями набережной! Незабываемые впечатления и яркие фотографии! Увезем с собой в Минск сказку!

О Олеся Салам, Йошкар-Ола Отлично прошли по основным достопримечательностям города в сопровождении интересного рассказа гида Натальи. Время пролетело незаметно

А Андрей Салам, Йошкар-Ола Все прошло великолепно!

Я Яна Секреты вечерней Йошкар-Олы Все понравилось! Гид очень контактный, отвечал на все вопросы. Как будто не на экскурсии были, а на прогулке со старым другом. Однозначно рекомендую!

Е Елена Салам, Йошкар-Ола нашу экскурсию проводила Анна. Анна реально гордится своим городом и преподносит его с лучших сторон, много интересных фактов, продуманный маршрут.

Дмитрий Секреты вечерней Йошкар-Олы на высочайшем уровне! Считаем что нам очень повезло, благодаря ему мы действительно влюбились в город, будем обязательно рекомендовать всем нашим друзьям посетить его и обязательно с экскурсией под руководством Евгения! Молодец! Евгений - чудо экскурсовод! Время экскурсии пролетело как на одном дыхании! Уровень знаний, умение заинтересовать слушателей, довести до них тему

М Михаил Секреты вечерней Йошкар-Олы Очень хороший гид и приятный человек.