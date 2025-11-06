-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Начало: У Вознесенского собора
Расписание: ежедневно в 18:30 и 20:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
1710 ₽
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка в сердце Йошкар-Олы
Фламандские домики, ослик с иконой и местные легенды
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 ноября 2025Отличная экскурсия! Очень благодарна Евгению за знания, за интересные факты и места, за историю! Кто сомневается- рекомендую (сама сомневалась).
- ООльга30 октября 2025Замечательная познавательная экскурсия с превосходным гидом.
- ДДмитрий28 октября 2025Все супер, экскурся понравилась, интересно и не банально
- ЕЕлена27 сентября 2025Даже внезапный дождь не стал помехой! У гида есть минивэн, и в самый дождильник мы прекрасно слушали экскурсию в нем. А потом ходили пешком по блеску луж и прекрасному городу в темноте под фонарями. Очень атмосферно
- ТТатьяна18 сентября 2025Экскурсию проводила Юлия, приятная, дружелюбная, за 2 часа мы получили максимум, везде попали, всё успели. Рассказывала о городе интересно, провела
- ННаталья15 сентября 2025Однозначно рекомендую данную экскурсию, совершенно новая и интересная информация о городе, которую не затрагивают на обзорных экскурсиях, и не только
- EEkaterina12 сентября 2025Экскурсия интересная. Больше подойдет для детального изучения Йошкар-Олы, если вы уже побывали на основных достопримечательных точках города.
Евгений рассказывает очень живо, вставляет много шуток, было интересно и весело.
- ННаталья1 сентября 2025Интересная экскурсия! Честно, идти не хотела. Думала будет какая-нибудь ерунда про привидения, но экскурсия оказалась супер! Маршрут построен очень грамотно.
- ИИрина25 августа 2025Очень понравилось. Посмотрели основные достопримечательности, включая недавно украсивший город йошкар-олинских котят. Гид добавила в маршрут места, интересные ребенку. Все грамотно спланировано.
- ООльга21 августа 2025Интересно. Неординарно. Рекомендую к посещению
- ЮЮлия20 августа 2025Замечательная экскурсия! Мы - местные жители. Решили сходить и узнать исторические факты про наш город. Было невероятно интересно! Рекомендую всем!
- ССергей15 августа 2025Приезжали в Йошку на 1 день компанией 6 чел, 06 августа. Так как все были впервые тут, то решил взять
- ИИнна14 августа 2025Спасибо ❤️ огромное экскурсоводу Анне! Несмотря на дождь, мы прогулялись и узнали историю Йошкар-Ола. Очень ждали встречи с удивительным городом и сказочными зданиями набережной! Незабываемые впечатления и яркие фотографии! Увезем с собой в Минск сказку!
- ООлеся10 августа 2025Отлично прошли по основным достопримечательностям города в сопровождении интересного рассказа гида Натальи. Время пролетело незаметно
- ААндрей16 июля 2025Все прошло великолепно!
- ЯЯна15 июля 2025Все понравилось! Гид очень контактный, отвечал на все вопросы. Как будто не на экскурсии были, а на прогулке со старым другом. Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена14 июля 2025нашу экскурсию проводила Анна. Анна реально гордится своим городом и преподносит его с лучших сторон, много интересных фактов, продуманный маршрут.
- ДДмитрий13 июля 2025Евгений - чудо экскурсовод! Время экскурсии пролетело как на одном дыхании! Уровень знаний, умение заинтересовать слушателей, довести до них тему
- ММихаил10 июля 2025Очень хороший гид и приятный человек.
- ССергей9 июля 2025Юля, спасибо огромное, все было на высшем уровне, знания, подача материала и гостеприимство!
