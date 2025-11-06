Мои заказы

Откройте для себя мифы и легенды Йошкар-Олы с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Йошкар-Оле, цены от 1710 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Пешая
1.5 часа
-
10%
155 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Начало: У Вознесенского собора
Расписание: ежедневно в 18:30 и 20:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
1710 ₽1900 ₽ за человека
Салам, Йошкар-Ола
Пешая
2 часа
247 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка в сердце Йошкар-Олы
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка в сердце Йошкар-Олы
Фламандские домики, ослик с иконой и местные легенды
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 ноября 2025
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Отличная экскурсия! Очень благодарна Евгению за знания, за интересные факты и места, за историю! Кто сомневается- рекомендую (сама сомневалась).
  • О
    Ольга
    30 октября 2025
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Замечательная познавательная экскурсия с превосходным гидом.
  • Д
    Дмитрий
    28 октября 2025
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Все супер, экскурся понравилась, интересно и не банально
  • Е
    Елена
    27 сентября 2025
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Даже внезапный дождь не стал помехой! У гида есть минивэн, и в самый дождильник мы прекрасно слушали экскурсию в нем. А потом ходили пешком по блеску луж и прекрасному городу в темноте под фонарями. Очень атмосферно
  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2025
    Салам, Йошкар-Ола
    Экскурсию проводила Юлия, приятная, дружелюбная, за 2 часа мы получили максимум, везде попали, всё успели. Рассказывала о городе интересно, провела
    по всем знаковым местам, помогла выбрать ресторан, отдельно рассказала о марийской кухне и что купить в подарки домой.
    Спасибо Юле от нашей группы!

  • Н
    Наталья
    15 сентября 2025
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Однозначно рекомендую данную экскурсию, совершенно новая и интересная информация о городе, которую не затрагивают на обзорных экскурсиях, и не только
    туристы, но сами жители города ее посещают. Название свое оправдывает, тайны, тайны тайны…. интересные, страшные, прикольные…
    перечислять не буду, интереснее послушать Евгения, а он отличный рассказчик, хорошо знает историю своего города и делится ею с нами. Мы также были на обзорной экскурсии у Евгения накануне, и,не смотря на плохую погоду, не было желания ее отменить. Время нашей поездки пролетело быстро, но остались самые теплые воспоминания о городе, в том числе благодаря этим экскурсиям. Огромное спасибо.

  • E
    Ekaterina
    12 сентября 2025
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Экскурсия интересная. Больше подойдет для детального изучения Йошкар-Олы, если вы уже побывали на основных достопримечательных точках города.
    Евгений рассказывает очень живо, вставляет много шуток, было интересно и весело.
  • Н
    Наталья
    1 сентября 2025
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Интересная экскурсия! Честно, идти не хотела. Думала будет какая-нибудь ерунда про привидения, но экскурсия оказалась супер! Маршрут построен очень грамотно.
    Главное, что он практически не пересекается с обзорной экскурсией, что очень даже хорошо! Евгений прекрасный рассказчик. Все по делу, без загруза и очень интересно.

  • И
    Ирина
    25 августа 2025
    Салам, Йошкар-Ола
    Очень понравилось. Посмотрели основные достопримечательности, включая недавно украсивший город йошкар-олинских котят. Гид добавила в маршрут места, интересные ребенку. Все грамотно спланировано.
  • О
    Ольга
    21 августа 2025
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Интересно. Неординарно. Рекомендую к посещению
  • Ю
    Юлия
    20 августа 2025
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Замечательная экскурсия! Мы - местные жители. Решили сходить и узнать исторические факты про наш город. Было невероятно интересно! Рекомендую всем!
  • С
    Сергей
    15 августа 2025
    Салам, Йошкар-Ола
    Приезжали в Йошку на 1 день компанией 6 чел, 06 августа. Так как все были впервые тут, то решил взять
    обзорную экскурсию по городу. Выбрал данную - и не пожалел.
    Мария- отличный рассказчик, знаток своего города. Видно с какой любовью к родному краю она рассказывает. Так же добавлю ее пунктуальность. Начинали в 18-00, но она предложила встретиться минут за 5. Оказалось, что в 18-00 во дворце показывается динамическая скульптурная композиция "Вход Господень в Иерусалим". Как же точно она провела экскурсию, что в завершении в 20-00 мы увидели другую скульптурную композицию на площади Оболенского-Ноготкова.

  • И
    Инна
    14 августа 2025
    Салам, Йошкар-Ола
    Спасибо ❤️ огромное экскурсоводу Анне! Несмотря на дождь, мы прогулялись и узнали историю Йошкар-Ола. Очень ждали встречи с удивительным городом и сказочными зданиями набережной! Незабываемые впечатления и яркие фотографии! Увезем с собой в Минск сказку!
  • О
    Олеся
    10 августа 2025
    Салам, Йошкар-Ола
    Отлично прошли по основным достопримечательностям города в сопровождении интересного рассказа гида Натальи. Время пролетело незаметно
  • А
    Андрей
    16 июля 2025
    Салам, Йошкар-Ола
    Все прошло великолепно!
  • Я
    Яна
    15 июля 2025
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Все понравилось! Гид очень контактный, отвечал на все вопросы. Как будто не на экскурсии были, а на прогулке со старым другом. Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    14 июля 2025
    Салам, Йошкар-Ола
    нашу экскурсию проводила Анна. Анна реально гордится своим городом и преподносит его с лучших сторон, много интересных фактов, продуманный маршрут.
  • Д
    Дмитрий
    13 июля 2025
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Евгений - чудо экскурсовод! Время экскурсии пролетело как на одном дыхании! Уровень знаний, умение заинтересовать слушателей, довести до них тему
    на высочайшем уровне! Считаем что нам очень повезло, благодаря ему мы действительно влюбились в город, будем обязательно рекомендовать всем нашим друзьям посетить его и обязательно с экскурсией под руководством Евгения! Молодец!

  • М
    Михаил
    10 июля 2025
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Очень хороший гид и приятный человек.
  • С
    Сергей
    9 июля 2025
    Салам, Йошкар-Ола
    Юля, спасибо огромное, все было на высшем уровне, знания, подача материала и гостеприимство!

