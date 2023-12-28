День в Йошкар-Оле лучше планировать так: посмотреть на главные достопримечательности, подышать свежим воздухом на набережных. А когда аппетит нагуляется, пойти в ресторан национальной кухни и активно к ней приобщиться. Что значит: не только попробовать вареники-подкоголи и блины коман-мелна, но и самим их приготовить. Именно такой день мы с вами и устроим!

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за 1 человека или 4900 руб. за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле

Мы прогуляемся по площади Оболенского-Ноготкова. Минуя знаменитые часы с осликом и символ города — скульптуру «Йошкин кот», — направимся к Царевококшайскому кремлю и поговорим о скрытых в нём тайнах. Выйдем к набережным Амстердам и Брюгге, которые действительно передают антураж готической Европы. Пройдёмся по Патриаршему мосту, посмотрим на часы «12 апостолов» и памятник Пушкину и Онегину. В конце прогулки полюбуемся сказочным кукольным театром.

Мастер-класс по выпечке блинов коман-мелна и вкусный обед

Нагуляв аппетит, мы отправимся в ресторан национальной кухни. Колоритный интерьер заведения и аутентичная музыка зададут нужное настроение. На мастер-классе вам пошагово объяснят процесс приготовления блинов коман-мелна и особенности их рецептуры. А затем вы поучаствуете в выпекании.

После трудов вас ждёт сытный обед. В меню: салат «Лакомка», мясной суп «Мари» из печки, вареники-подкоголи с мясом, вареники-подкоголи с картофелем и грибами, национальные блины коман-мелна и паренге-мелна, ароматный чай и свежий хлеб. Десерт не включён в стоимость и заказывается вами по желанию.

Организационные детали

Экскурсия возможна с детьми от 3 лет.