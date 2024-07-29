Лучшее время для посещения Йошкар-Олы и участия в мастер-классе - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует теплой погодой, что делает прогулки по набережным и площади особенно приятными. В ресторане с национальной кухней всегда комфортно, независимо от погоды. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться атмосферой города, хотя возможны дожди. Зимой и ранней весной, с ноября по март, погода может быть холодной, но уютная атмосфера ресторана компенсирует это, и мероприятие всё равно оставит приятные впечатления.

Проведите незабываемый день в Йошкар-Оле, начав с обзорной прогулки по живописным уголкам города, включая Патриарший мост и Царевококшайский кремль.Затем погрузитесь в мир марийской кулинарии на мастер-классе, где вы научитесь готовить

аутентичные блины коман-мелна. Завершите день насыщенным обедом в атмосфере национального ресторана, где каждое блюдо расскажет свою историю. Этот опыт подарит вам не только новые знания и навыки, но и восхитительные вкусовые впечатления. Экскурсия подходит для семей с детьми от трех лет и станет отличным способом познакомиться с культурой и традициями Йошкар-Олы

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Описание мастер-класса

Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле

Мы прогуляемся по площади Оболенского-Ноготкова. Минуя знаменитые часы с осликом и символ города — скульптуру «Йошкин кот», — направимся к Царёвококшайскому кремлю и поговорим о скрытых в нём тайнах. Выйдем к набережным Амстердам и Брюгге, которые действительно передают антураж готической Европы. Пройдёмся по Патриаршему мосту, посмотрим на часы «12 апостолов» и памятник Пушкину и Онегину. В конце прогулки полюбуемся сказочным кукольным театром.

Мастер-класс по выпечке блинов коман-мелна и вкусный обед

Нагуляв аппетит, мы отправимся в ресторан национальной кухни. Колоритный интерьер заведения и аутентичная музыка зададут нужное настроение. На мастер-классе вам пошагово объяснят процесс приготовления блинов коман-мелна и особенности их рецептуры. А затем вы поучаствуете в выпекании.

После трудов вас ждёт сытный обед. В меню: салат «Лакомка», мясной суп «Мари» из печки, вареники-подкоголи с мясом, вареники-подкоголи с картофелем и грибами, национальные блины коман-мелна и паренге-мелна, ароматный чай и свежий хлеб. Десерт не включён в стоимость и заказывается вами по желанию.

Организационные детали

Экскурсия возможна с детьми от 3 лет.