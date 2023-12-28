Увидеть главные красоты города, попробовать национальные блюда и напечь блинов коман-мелна
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Описание
Что вас ожидает
Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле
Мы прогуляемся по площади Оболенского-Ноготкова. Минуя знаменитые часы с осликом и символ города — скульптуру «Йошкин кот», — направимся к Царевококшайскому кремлю и поговорим о скрытых в нём тайнах. Выйдем к набережным Амстердам и Брюгге, которые действительно передают антураж готической Европы. Пройдёмся по Патриаршему мосту, посмотрим на часы «12 апостолов» и памятник Пушкину и Онегину. В конце прогулки полюбуемся сказочным кукольным театром.
Мастер-класс по выпечке блинов коман-мелна и вкусный обед
Нагуляв аппетит, мы отправимся в ресторан национальной кухни. Колоритный интерьер заведения и аутентичная музыка зададут нужное настроение. На мастер-классе вам пошагово объяснят процесс приготовления блинов коман-мелна и особенности их рецептуры. А затем вы поучаствуете в выпекании.
После трудов вас ждёт сытный обед. В меню: салат «Лакомка», мясной суп «Мари» из печки, вареники-подкоголи с мясом, вареники-подкоголи с картофелем и грибами, национальные блины коман-мелна и паренге-мелна, ароматный чай и свежий хлеб. Десерт не включён в стоимость и заказывается вами по желанию.
Организационные детали
Экскурсия возможна с детьми от 3 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Оболенского-Ноготкова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.