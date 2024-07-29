Исследуйте культурное наследие Йошкар-Олы и научитесь готовить традиционные блюда на нашем мастер-классе
Проведите незабываемый день в Йошкар-Оле, начав с обзорной прогулки по живописным уголкам города, включая Патриарший мост и Царевококшайский кремль.
Затем погрузитесь в мир марийской кулинарии на мастер-классе, где вы научитесь готовить читать дальшеуменьшить
аутентичные блины коман-мелна.
Завершите день насыщенным обедом в атмосфере национального ресторана, где каждое блюдо расскажет свою историю. Этот опыт подарит вам не только новые знания и навыки, но и восхитительные вкусовые впечатления.
Экскурсия подходит для семей с детьми от трех лет и станет отличным способом познакомиться с культурой и традициями Йошкар-Олы
Лучшее время для посещения Йошкар-Олы и участия в мастер-классе - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует теплой погодой, что делает прогулки по набережным и площади особенно приятными. В ресторане с национальной кухней всегда комфортно, независимо от погоды. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться атмосферой города, хотя возможны дожди. Зимой и ранней весной, с ноября по март, погода может быть холодной, но уютная атмосфера ресторана компенсирует это, и мероприятие всё равно оставит приятные впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Оболенского-Ноготкова
Часы с осликом
Скульптура «Йошкин кот»
Царевококшайский кремль
Набережные Амстердам и Брюгге
Патриарший мост
Часы «12 апостолов»
Памятник Пушкину и Онегину
Кукольный театр
Описание мастер-класса
Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле
Мы прогуляемся по площади Оболенского-Ноготкова. Минуя знаменитые часы с осликом и символ города — скульптуру «Йошкин кот», — направимся к Царёвококшайскому кремлю и поговорим о скрытых в нём тайнах. Выйдем к набережным Амстердам и Брюгге, которые действительно передают антураж готической Европы. Пройдёмся по Патриаршему мосту, посмотрим на часы «12 апостолов» и памятник Пушкину и Онегину. В конце прогулки полюбуемся сказочным кукольным театром.
Мастер-класс по выпечке блинов коман-мелна и вкусный обед
Нагуляв аппетит, мы отправимся в ресторан национальной кухни. Колоритный интерьер заведения и аутентичная музыка зададут нужное настроение. На мастер-классе вам пошагово объяснят процесс приготовления блинов коман-мелна и особенности их рецептуры. А затем вы поучаствуете в выпекании.
После трудов вас ждёт сытный обед. В меню: салат «Лакомка», мясной суп «Мари» из печки, вареники-подкоголи с мясом, вареники-подкоголи с картофелем и грибами, национальные блины коман-мелна и паренге-мелна, ароматный чай и свежий хлеб. Десерт не включён в стоимость и заказывается вами по желанию.
Организационные детали
Экскурсия возможна с детьми от 3 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Оболенского-Ноготкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1655 туристов
Наша команда гидов много лет знакомит гостей с красотами города и республики. Мы хорошо знаем историю нашего края и марийского народа. Всегда открыты новым знакомствам и приятному общению. Ольга, Ирина и Людмила.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Были на экскурсии "Вкусная Йошкар-Ола" с Ириной. Улыбчивый, обаятельный, коммуникабельный гид. Четко продуман маршрут не только по перемещению, но и по времени, чтобы максимально увидеть все "фишечки" города. Получили ответы читать дальшеуменьшить
на все заданные вопросы, рекомендации по самостоятельному осмотру города после экскурсии. А мастер-класс по выпеканию команмелна в ресторане "Мари" - фееричное завершение экскурсии, да и обед с национальной кухней оставил отличные впечатления. Однозначно рекомендуем экскурсию к посещению!!!
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