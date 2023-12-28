Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
Личный мастер-класс в Йошкар-Оле

Увидеть главные красоты города, попробовать национальные блюда и напечь блинов коман-мелна

День в Йошкар-Оле лучше планировать так: посмотреть на главные достопримечательности, подышать свежим воздухом на набережных. А когда аппетит нагуляется, пойти в ресторан национальной кухни и активно к ней приобщиться. Что значит: не только попробовать вареники-подкоголи и блины коман-мелна, но и самим их приготовить. Именно такой день мы с вами и устроим!
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле

Мы прогуляемся по площади Оболенского-Ноготкова. Минуя знаменитые часы с осликом и символ города — скульптуру «Йошкин кот», — направимся к Царевококшайскому кремлю и поговорим о скрытых в нём тайнах. Выйдем к набережным Амстердам и Брюгге, которые действительно передают антураж готической Европы. Пройдёмся по Патриаршему мосту, посмотрим на часы «12 апостолов» и памятник Пушкину и Онегину. В конце прогулки полюбуемся сказочным кукольным театром.

Мастер-класс по выпечке блинов коман-мелна и вкусный обед

Нагуляв аппетит, мы отправимся в ресторан национальной кухни. Колоритный интерьер заведения и аутентичная музыка зададут нужное настроение. На мастер-классе вам пошагово объяснят процесс приготовления блинов коман-мелна и особенности их рецептуры. А затем вы поучаствуете в выпекании.

После трудов вас ждёт сытный обед. В меню: салат «Лакомка», мясной суп «Мари» из печки, вареники-подкоголи с мясом, вареники-подкоголи с картофелем и грибами, национальные блины коман-мелна и паренге-мелна, ароматный чай и свежий хлеб. Десерт не включён в стоимость и заказывается вами по желанию.

Организационные детали

Экскурсия возможна с детьми от 3 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Оболенского-Ноготкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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