На экскурсии по Йошкар-Оле вы увидите главные достопримечательности города.
Кремль, построенный в 1584 году, купеческие дома 19 века, набережная Брюгге в европейском стиле с множеством интересных объектов.
Патриаршая площадь с движущейся скульптурой,
Кремль, построенный в 1584 году, купеческие дома 19 века, набережная Брюгге в европейском стиле с множеством интересных объектов.
Патриаршая площадь с движущейся скульптурой,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Увидите главные достопримечательности города
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🍽 Попробуете блюда марийской кухни
- 🏰 Посетите копии мировых памятников
- 🎭 Узнаете о культуре и истории марийцев
- 🎶 Насладитесь атмосферой национального колорита
Что можно увидеть
- Кремль
- Купеческие дома
- Набережная Брюгге
- Патриаршая площадь
- Площадь Республики
- Пресвятой Девы Марии
- Театральный мост
- Воскресенская набережная
- Музей сказки
- Итальянский парк
- Архангельская слобода
- Улица Советская
Ближайшие даты:
Время начала: 11:45, 14:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Часть 1: прогулка по городу
Эта экскурсия для тех, кто приезжает в город впервые и хочет посмотреть ключевые достопримечательности за один день. Вы увидите:
- Кремль — копия первоначального города-крепости, который появился здесь в 1584 году.
- Купеческие дома — единственные сохранившееся исторические здания в городе, построенные в 19 веке.
- Набережная Брюгге — изюминка Йошкар-Олы, построенная в европейском стиле и объединившая множество достопримечательностей: национальную гимназию искусств, Дворец бракосочетания, башню Дружбы народов и копии мировых памятников архитектуры.
- Патриаршая площадь, где находится движущаяся скульптура «Вход Господен в Иерусалим», копия замка Шереметева (жемчужина нашей республики!) и замка Нойшванштайн, а также памятники православным святым.
- Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, где мы рассмотрим Благовещенский кафедральный собор, построенный исключительно на деньги прихожан, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу и Благовещенскую башню, на которой каждый час бьют «куранты».
Также пройдём по Театральному мосту и Воскресенской набережной с единственным в мире памятником царю Фёдору Иоанновичу, посмотрим Музей сказки под открытым небом, Итальянский парк, Архангельскую слободу со скульптурой «Йошкина кошка», улицу Советскую и многое другое!
Вы узнаете:
- Кто основал Йошкар-Олу и кто здесь жил
- Во что верили и верят марийцы и причём здесь языческие обряды
- Кому пришла в голову идея создать такую красоту в сердце нашей республики
- Какую национальную еду готовят из конопли
- Чем живёт город и республика в наши дни
Часть 2: обед
После прогулки отправимся в ресторан национальной кухни. Вам расскажут про приготовление блюд, приоткроют тайну рецептов и подадут полноценный обед из блюд марийской кухни. Стилизованный интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера погрузят вас в национальный колорит республики Марий Эл!
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида и обед
- Отдельно по желанию оплачиваются чай и кофе во время экскурсии
ежедневно в 11:45 и 14:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Патриаршей площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:45 и 14:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Йошкар-Оле
Провёл экскурсии для 145 туристов
Я всю жизнь живу в Йошкар-Оле. Увидел всю Россию и хочу поделиться её частью с вами! Обожаю историю и природу. Буду удивлять вас нашей культурой и своими знаниями!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ирина
5 июня 2024
Спасибо Ивану за интересный рассказ о городе, истории республики, о современной жизни Йошкар-Олы. Плавная неспешная экскурсия по красивым местам. Грамотная речь, помощь в фотосъёмке, а под конец обед в ресторане марийской кухни. Браво! Рекомендую всем.
Светлана
4 июня 2024
Хотим выразить благодарность экскурсоводу Ивану за великолепный и познавательный рассказ. Получили массу впечатлений и узнали много интересного о городе Йошкар-Ола. Впечатлило то, что дома созданы в самых разнообразных стилях. Очень радует, что такие молодые, знающие, внимательные и замечательные люди работают экскурсоводами.
О
Оксана
3 июня 2024
Ивану спасибо за интересную экскурсию. Мы впервые были в Йошкар-Оле. Экскурсия нам очень понравилась. Иван отвечал на все наши вопросы. Спасибо большое!
А
Анна
2 июня 2024
Очень понравилась экскурсия с Иваном, очень интересно рассказывал! Обед был вкусный)
И
Ирина
20 мая 2024
Все понравилось. Экскурсия и организация.
Н
Наталья
13 мая 2024
Отличная экскурсия, Ивану пятёрка, приятное послевкусие!
Сергей
12 мая 2024
Хороший маршрут, экскурсовод с юмором, материал преподносится ненавязчиво и грамотно.
Тут вас и в магазин с медовухой невзначай заведут и в шоколадный отдел, а в конце вкусно накормят в красивом месте.
Тут вас и в магазин с медовухой невзначай заведут и в шоколадный отдел, а в конце вкусно накормят в красивом месте.
О
Ольга
6 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Иван понятно, доступно и интересно всё рассказывает. Прошли по красивым местам. В заключении посетили очень атмосферный ресторан. Блюда вкусные, всё понравилось.
N
Natasha
5 мая 2024
Были на экскурсии по Йошкар-Оле 4.05.24, всё очень красиво вокруг и интересно по содержанию. Прошлись по всей набережной вокруг, посетили ресторан местной кухни, очень вкусно и сытно) спасибо Ивану за организацию, остались с отличным впечатлением!
Е
Екатерина
4 мая 2024
Иван - местный житель и он очень хорошо знает историю города. Полноценное представление о городе отлично складывается благодаря четко структурированному рассказу. В конце экскурсии предоставляется обед в местном ресторане марийской, который заслуживает отдельной похвалы. Спасибо Ивану)
Надежда
3 мая 2024
Прекрасный Иван. Подвела погода, но это нам не помешало прекрасно прогуляться и узнать много нового и интересного. Спасибо огромное, Иван
Сергей
2 мая 2024
Прекрасная экскурсия в прекрасном городе! Иван отлично справился с задачей! Было интересно, познавательно. Хорошо отвечал на дополнительные вопросы. И прекрасной точкой стал обед в очень достойном ресторане Онар- прекрасный интерьер, фоновая музыка, прекрасная подача блюд национальной кухни - вкусно очень! Спасибо огромное!!!
К
Ксения
2 мая 2024
Спасибо Ивану за интересную экскурсию, было красиво и вкусно🤤
Н
Наталья
1 мая 2024
Хотели выразить благодарность Ивану за отличную обзорную экскурсию по городу. Были в городе проездом, хотели за 1-1,5 часа получить небольшое представление об Йошкар-Оле. Интересная подача информации, с юмором, слушать легко и приятно.
Вкусный и сытный обед в хорошем ресторане был прекрасным завершением экскурсии.
Вкусный и сытный обед в хорошем ресторане был прекрасным завершением экскурсии.
Н
Наталья
1 мая 2024
Добрый день! Большое спасибо за интересную экскурсию. Время прошло быстро. Даже ребёнок 7 лет выдержал 2 часа. Не ожидала, что будет такой вкусный обед. Отдельное спасибо за это 😉
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