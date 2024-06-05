Красивая и вкусная Йошкар-Ола

Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
На экскурсии по Йошкар-Оле вы увидите главные достопримечательности города.

Кремль, построенный в 1584 году, купеческие дома 19 века, набережная Брюгге в европейском стиле с множеством интересных объектов.

Патриаршая площадь с движущейся скульптурой,
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копиями замков Шереметева и Нойшванштайн, памятниками православным святым.

Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии с Благовещенским кафедральным собором и памятником-фонтаном Архангелу Гавриилу.

Театральный мост, Воскресенская набережная с памятником царю Фёдору Иоанновичу, Музей сказки под открытым небом, Итальянский парк, Архангельская слобода со скульптурой «Йошкина кошка», улица Советская и многое другое. После прогулки - обед в ресторане национальной кухни с рассказом о марийских блюдах и их рецептах

5
27 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌆 Увидите главные достопримечательности города
  2. 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  3. 🍽 Попробуете блюда марийской кухни
  4. 🏰 Посетите копии мировых памятников
  5. 🎭 Узнаете о культуре и истории марийцев
  6. 🎶 Насладитесь атмосферой национального колорита

Что можно увидеть

  • Кремль
  • Купеческие дома
  • Набережная Брюгге
  • Патриаршая площадь
  • Площадь Республики
  • Пресвятой Девы Марии
  • Театральный мост
  • Воскресенская набережная
  • Музей сказки
  • Итальянский парк
  • Архангельская слобода
  • Улица Советская
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
Ближайшие даты:
Время начала: 11:45, 14:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Часть 1: прогулка по городу

Эта экскурсия для тех, кто приезжает в город впервые и хочет посмотреть ключевые достопримечательности за один день. Вы увидите:

  • Кремль — копия первоначального города-крепости, который появился здесь в 1584 году.
  • Купеческие дома — единственные сохранившееся исторические здания в городе, построенные в 19 веке.
  • Набережная Брюгге — изюминка Йошкар-Олы, построенная в европейском стиле и объединившая множество достопримечательностей: национальную гимназию искусств, Дворец бракосочетания, башню Дружбы народов и копии мировых памятников архитектуры.
  • Патриаршая площадь, где находится движущаяся скульптура «Вход Господен в Иерусалим», копия замка Шереметева (жемчужина нашей республики!) и замка Нойшванштайн, а также памятники православным святым.
  • Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, где мы рассмотрим Благовещенский кафедральный собор, построенный исключительно на деньги прихожан, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу и Благовещенскую башню, на которой каждый час бьют «куранты».

Также пройдём по Театральному мосту и Воскресенской набережной с единственным в мире памятником царю Фёдору Иоанновичу, посмотрим Музей сказки под открытым небом, Итальянский парк, Архангельскую слободу со скульптурой «Йошкина кошка», улицу Советскую и многое другое!

Вы узнаете:

  • Кто основал Йошкар-Олу и кто здесь жил
  • Во что верили и верят марийцы и причём здесь языческие обряды
  • Кому пришла в голову идея создать такую красоту в сердце нашей республики
  • Какую национальную еду готовят из конопли
  • Чем живёт город и республика в наши дни

Часть 2: обед

После прогулки отправимся в ресторан национальной кухни. Вам расскажут про приготовление блюд, приоткроют тайну рецептов и подадут полноценный обед из блюд марийской кухни. Стилизованный интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера погрузят вас в национальный колорит республики Марий Эл!

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида и обед
  • Отдельно по желанию оплачиваются чай и кофе во время экскурсии

ежедневно в 11:45 и 14:45

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Патриаршей площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:45 и 14:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Красивая и вкусная Йошкар-Ола (Сергей)Красивая и вкусная Йошкар-Ола (Сергей)Красивая и вкусная Йошкар-Ола (Надежда)Красивая и вкусная Йошкар-Ола (Надежда)Красивая и вкусная Йошкар-Ола (Надежда)Красивая и вкусная Йошкар-Ола (Ольга)Красивая и вкусная Йошкар-Ола (Ольга)Красивая и вкусная Йошкар-Ола (Ольга)Красивая и вкусная Йошкар-Ола (Вероника)Красивая и вкусная Йошкар-Ола (Вероника)Красивая и вкусная Йошкар-Ола (Вероника)Красивая и вкусная Йошкар-Ола (Вероника)Красивая и вкусная Йошкар-Ола (Наталья)Красивая и вкусная Йошкар-Ола (Наталья)Красивая и вкусная Йошкар-Ола (Наталья)Красивая и вкусная Йошкар-Ола (Наталья)Красивая и вкусная Йошкар-Ола (Наталья)
Ирина
5 июня 2024
Спасибо Ивану за интересный рассказ о городе, истории республики, о современной жизни Йошкар-Олы. Плавная неспешная экскурсия по красивым местам. Грамотная речь, помощь в фотосъёмке, а под конец обед в ресторане марийской кухни. Браво! Рекомендую всем.
Светлана
4 июня 2024
Хотим выразить благодарность экскурсоводу Ивану за великолепный и познавательный рассказ. Получили массу впечатлений и узнали много интересного о городе Йошкар-Ола. Впечатлило то, что дома созданы в самых разнообразных стилях. Очень радует, что такие молодые, знающие, внимательные и замечательные люди работают экскурсоводами.
О
3 июня 2024
Ивану спасибо за интересную экскурсию. Мы впервые были в Йошкар-Оле. Экскурсия нам очень понравилась. Иван отвечал на все наши вопросы. Спасибо большое!
А
2 июня 2024
Очень понравилась экскурсия с Иваном, очень интересно рассказывал! Обед был вкусный)
И
20 мая 2024
Все понравилось. Экскурсия и организация.
Н
13 мая 2024
Отличная экскурсия, Ивану пятёрка, приятное послевкусие!
Сергей
12 мая 2024
Хороший маршрут, экскурсовод с юмором, материал преподносится ненавязчиво и грамотно.
Тут вас и в магазин с медовухой невзначай заведут и в шоколадный отдел, а в конце вкусно накормят в красивом месте.
Хороший маршрут, экскурсовод с юмором, материал преподносится ненавязчиво и грамотно.Хороший маршрут, экскурсовод с юмором, материал преподносится ненавязчиво и грамотно.
О
6 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Иван понятно, доступно и интересно всё рассказывает. Прошли по красивым местам. В заключении посетили очень атмосферный ресторан. Блюда вкусные, всё понравилось.
N
5 мая 2024
Были на экскурсии по Йошкар-Оле 4.05.24, всё очень красиво вокруг и интересно по содержанию. Прошлись по всей набережной вокруг, посетили ресторан местной кухни, очень вкусно и сытно) спасибо Ивану за организацию, остались с отличным впечатлением!
Е
4 мая 2024
Иван - местный житель и он очень хорошо знает историю города. Полноценное представление о городе отлично складывается благодаря четко структурированному рассказу. В конце экскурсии предоставляется обед в местном ресторане марийской, который заслуживает отдельной похвалы. Спасибо Ивану)
Надежда
3 мая 2024
Прекрасный Иван. Подвела погода, но это нам не помешало прекрасно прогуляться и узнать много нового и интересного. Спасибо огромное, Иван
Прекрасный Иван. Подвела погода, но это нам не помешало прекрасно прогуляться и узнать много нового и интересного. Спасибо огромное, ИванПрекрасный Иван. Подвела погода, но это нам не помешало прекрасно прогуляться и узнать много нового и интересного. Спасибо огромное, ИванПрекрасный Иван. Подвела погода, но это нам не помешало прекрасно прогуляться и узнать много нового и интересного. Спасибо огромное, Иван
Сергей
2 мая 2024
Прекрасная экскурсия в прекрасном городе! Иван отлично справился с задачей! Было интересно, познавательно. Хорошо отвечал на дополнительные вопросы. И прекрасной точкой стал обед в очень достойном ресторане Онар- прекрасный интерьер, фоновая музыка, прекрасная подача блюд национальной кухни - вкусно очень! Спасибо огромное!!!
К
2 мая 2024
Спасибо Ивану за интересную экскурсию, было красиво и вкусно🤤
Н
1 мая 2024
Хотели выразить благодарность Ивану за отличную обзорную экскурсию по городу. Были в городе проездом, хотели за 1-1,5 часа получить небольшое представление об Йошкар-Оле. Интересная подача информации, с юмором, слушать легко и приятно.
Вкусный и сытный обед в хорошем ресторане был прекрасным завершением экскурсии.
Н
1 мая 2024
Добрый день! Большое спасибо за интересную экскурсию. Время прошло быстро. Даже ребёнок 7 лет выдержал 2 часа. Не ожидала, что будет такой вкусный обед. Отдельное спасибо за это 😉

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