Храмы и соборы Йошкар-Олы с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Йошкар-Оле, цены от 620 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
Пешая
1.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского собора
«Соборы, которые включены в программу экскурсии, связаны с жизнью Иисуса Христа и его пребыванием в Иерусалиме»
Завтра в 08:00
27 фев в 08:00
6400 ₽ за всё до 8 чел.
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
«Также в программе театры и храмы Йошкар-Олы: Благовещенский и Троицкий соборы, часовня Всех Святых и часовня Петра и Февронии»
27 фев в 08:30
28 фев в 08:30
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Йошкар-Ола с аудиогидом
Пешая
3 часа
Аудиогид
Йошкар-Ола с аудиогидом
Часы «12 апостолов», соборы и городские легенды - в формате самостоятельной прогулки
Начало: У памятника Пушкину и Онегину
«Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы — главный православный храм Йошкар-Олы, построенный в традициях русской церковной архитектуры»
Завтра в 08:00
27 фев в 08:00
620 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Таисия
    2 октября 2025
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Замечательная экскурсия! Рекомендуем! Спасибо!
  • В
    Валентина
    5 сентября 2025
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Отличная экскурсия!!! Остались очень довольны! Лучший гид в Йошкар-Оле. Очень интересно слушать и взрослым и детям, задавали вопросы получили развернутые ответы и мы и дети. Экскурсия запомнилась.
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2025
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Экскурсия очень понравилась, прошла на одном дыхании. Удалось услышать много интересного и побывать в большинстве рамах на службе. Экскурсовод Тамара-
    читать дальше

    профессионал и прекрасный человек. Помогла нам попасть на концерт в филармонию после экскурсии. Мы познакомились с народными песнями и танцами республики

  • Е
    Екатерина
    26 мая 2025
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Спасибо большое Евгению за интересный рассказ о городе и истории православия!
    Было очень интересно!
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2025
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Все понравилось. Очень много информации, все было интересно и доступно. Евгений молодец, будем рекомендовать друзьям.
  • Н
    Наталья
    6 мая 2025
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Это был лучший экскурсовод за все наши поездки. Грамотная речь, интересный рассказ. И что самое удивительное, на все наши вопросы,
    читать дальше

    ответы моментальные, исчерпывающие и даже с экскурсом по этим самым вопросом, так будто знал заранее что мы спросим и подготовился. Такие экскурсоводы очень располагают к городу. Всем советуем. Вы не пожалеете ни на минуту! Город конечно очень интересный, необычный и гостеприимный.

  • Т
    Таисия
    3 мая 2025
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Благодарим за экскурсию! Было очень интересно. Евгений замечательный рассказчик. Рекомендуем!
  • А
    Андрей
    24 апреля 2025
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Молодец
    Настоящий Земляк
  • А
    Александр
    14 января 2025
    Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
    Здравствуйте, Елена. Спасибо за прекрасно проведенную экскурсию. Успехов вам и всей команде Трипстера в новом году.
  • О
    Ольга
    12 января 2025
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Евгений прекрасный рассказчик, эрудированный человек, хорошо разбирается в теме и местных легендах. Очень рекомендую.

