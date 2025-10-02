Индивидуальная
до 8 чел.
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского собора
«Соборы, которые включены в программу экскурсии, связаны с жизнью Иисуса Христа и его пребыванием в Иерусалиме»
Завтра в 08:00
27 фев в 08:00
6400 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
«Также в программе театры и храмы Йошкар-Олы: Благовещенский и Троицкий соборы, часовня Всех Святых и часовня Петра и Февронии»
27 фев в 08:30
28 фев в 08:30
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Аудиогид
Йошкар-Ола с аудиогидом
Часы «12 апостолов», соборы и городские легенды - в формате самостоятельной прогулки
Начало: У памятника Пушкину и Онегину
«Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы — главный православный храм Йошкар-Олы, построенный в традициях русской церковной архитектуры»
Завтра в 08:00
27 фев в 08:00
620 ₽ за человека
- ТТаисия2 октября 2025Замечательная экскурсия! Рекомендуем! Спасибо!
- ВВалентина5 сентября 2025Отличная экскурсия!!! Остались очень довольны! Лучший гид в Йошкар-Оле. Очень интересно слушать и взрослым и детям, задавали вопросы получили развернутые ответы и мы и дети. Экскурсия запомнилась.
- ТТатьяна29 мая 2025Экскурсия очень понравилась, прошла на одном дыхании. Удалось услышать много интересного и побывать в большинстве рамах на службе. Экскурсовод Тамара-
- ЕЕкатерина26 мая 2025Спасибо большое Евгению за интересный рассказ о городе и истории православия!
Было очень интересно!
- ТТатьяна11 мая 2025Все понравилось. Очень много информации, все было интересно и доступно. Евгений молодец, будем рекомендовать друзьям.
- ННаталья6 мая 2025Это был лучший экскурсовод за все наши поездки. Грамотная речь, интересный рассказ. И что самое удивительное, на все наши вопросы,
- ТТаисия3 мая 2025Благодарим за экскурсию! Было очень интересно. Евгений замечательный рассказчик. Рекомендуем!
- ААндрей24 апреля 2025Молодец
Настоящий Земляк
- ААлександр14 января 2025Здравствуйте, Елена. Спасибо за прекрасно проведенную экскурсию. Успехов вам и всей команде Трипстера в новом году.
- ООльга12 января 2025Евгений прекрасный рассказчик, эрудированный человек, хорошо разбирается в теме и местных легендах. Очень рекомендую.
