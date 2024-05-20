Познавательные туры на природе в Южно-Курильске

Найдено 21 тур в категории «Природа и пейзажи» в Южно-Курильске, цены от 75 500 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сахалин - Итуруп
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Сахалин - Итуруп
Начало: Южно-Сахалинск
«Природные каменные чаши и ванночки с температурой воды от 42° до 70° и горячий водопад — настоящий оазис, среди вулканов и тайги»
14 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 145 000 за человека
Кунашир - остров четырех вулканов
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Кунашир - остров четырех вулканов
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Побывайте на самом южном острове Большой Курильской гряды, чтобы увидеть настоящие природные чудеса: причудливые скалы, термальные озера, величественные вулканы и Охотское море»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
75 500 за человека
Сахалин - Кунашир
🛣 Джиппинг
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Сахалин - Кунашир
Начало: Южно-Сахалинск
«Вулкан «Менделеева», расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы»
22 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 136 000 за человека
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Статус государственного памятника природы был присвоен ему в 1983 году»
12 июня в 10:00
11 сен в 10:00
243 388 за человека
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
18 дней
3 отзыва
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
2 сен в 10:00
от 287 000 за человека
Тур на Сахалин и Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Тур на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
от 153 000 за человека
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
19 сен в 10:00
от 186 000 за человека
Путешествие по островам: Сахалин - Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Путешествие по островам: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
7 окт в 10:00
от 170 000 за человека
Путешествие на Шикотан и Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Путешествие на Шикотан и Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
10 окт в 10:00
110 000 за человека
Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
🚶 Пешая
Авторский тур
16 дней
3 отзыва
Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«По пути будем посещать природные достопримечательности Итурупа»
29 июля в 10:00
140 000 за человека
Курильские острова осенью: Кунашир - Шикотан - Итуруп
🚶 Пешая
скидка
7%
Авторский тур
14 дней
1 отзыв
Курильские острова осенью: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Сахалинская область, Корсаков
«Пешеходный маршрут по берегу моря, осмотр памятника природы «Мыс Столбчатый»»
3 сен в 10:00
302000280 000 за человека
Новогодний Сахалин и Итуруп
❄️ На снегоходах
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Новогодний Сахалин и Итуруп
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«В программе вас ждет: катание на снегоходах и собачьей упряжке по заснеженному лесу, купание в бассейнах с термальной водой под падающим снегом у подножья вулканов и бескрайние заснеженные просторы»
1 янв в 10:00
от 139 000 за человека
Экспедиция на Южные Курильские острова
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
13 дней
Экспедиция на Южные Курильские острова
Начало: Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-...
«Мы поедем до Ветрового перешейка, откуда открывается вид на водопад Девичьи слезы»
8 сен в 10:00
194 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
    Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
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    все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!

    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
  • Б
    Борисюк
    17 октября 2023
    Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан
    Тур просто бомба. Все замечательно
  • Т
    Тишкевич
    10 октября 2023
    Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
    НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ- ЭТО ВСЁ ПОРАЖАЕТ И
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    УДИВЛЯЕТ! ВСЁ ПОДРУГОМУ. УДИВИТЕЛЬНО ЧТО ТАМ ТОЖЕ ГОВОРЯТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ХОТЯ ВЫГЛЯДЯТ ЭТИ МЕСТА, КАК В ДРУГОМ МИРЕ) ЭТО БЫЛО ПО НАСТОЯЩЕМУ VIP-ПУТЕШЕСТВИЕ. И МЫ ЖИЛИ В УСЛОВИЯХ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА, КОТОРЫЕ ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ ТУРИСТАМ В ЭТИХ КРАЯХ. ПОРОЙ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ БЫЛИ ДОВОЛЬНО СКРОМНЫМИ, НО ВСЕГДА ВСЁ КОМПЕНСИРОВАЛА УЛЬТРАНАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ ПО УДИВИТЕЛЬНЫМ И ИНОГДА СЛОЖНЫМ В ПЛАНЕ ДОСТУПНОСТИ МЕСТАМ. ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ КОМАНДЕ ГИДОВ ОСТРОВА ШИКОТАН – БРАТЬЯМ ИГОРЮ И АЛЕКСЕЮ И ИХ КОМАНДЕ ПОМОЩНИКОВ. НЕВЕРОЯНЫЙ УМ,ЭРУДИЦИЯ И ИНТЕЛЛЕГЕНТОСТЬ ПОРАЗИЛИ! КРАСОТА ОСТРОВА СНЕСЛА КРЫШУ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ПЕРСОНАЛУ ГОСТИНИЦЫ СОФИЯ –ЛАРИСЕ ЛЕОНИДОВНЕ, ВАЛЕНТИНЕ И ГУЛЕ-ОЧЕНЬ ВКУСНО КОРМИЛИ!! КАПЧЕНОГО ПАЛТУСА Я НЕ ЗАБУДУ НИКОГДА)) ОЧЕНЬ МНОГО ВКУСНОЙ ЭКЗОТКИ- КАЖДЫЙ ВЕЧЕР РОСКОШНЫЙ УЖИН НА БЕРЕГУ ЗАЛИВА С МОРСКИМИ ЕЖАМИ, КОЛЮЧИМИ КРАБАМИ, ПОМИМО ОЧЕНЬ ВКУСНОГО ПИТАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ) КУНАШИР КРАСИВЫЙ ОСТРОВ!! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ НАЗИР –НАШ ГИД НА КУНАШИРЕ. ДМИТРИЙ-ОЧЕНЬ ГОСТЕПРИИМНЫЙ И ВНИМАТЕЛЬНЫХ ХОЗЯИН. ВСТРЕТИЛИ, ОЧЕНЬ ВКУСНО НАКОРМИЛИ И СЛАДКО СПАТЬ УЛОЖИЛИ)) ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВАЛЕРИЮ ОСАДЧЕВУ-ОЧЕНЬ ДОБРАЯ ДУША, НАШ ВОДИТЕЛЬ НА КУНАШИРЕ!! ИТУРУП САМЫЙ ПАФОСНЫЙ ИЗ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ, ОБЛЮБОВАННЫХ ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ. НАШ ВИЗИТ СОВПАЛ С ЕГО ВИЗИТОМ НА ОСТРОВ (ОН ТАМ ЖИВЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ) И У НАС ЧУТЬ БЫЛО НЕ СЛЕТЕЛИ ПЛАНЫ ИЗ-ЗА ЕГО ПРИЕЗДА НА ОСТРОВ, НО ГИДЫ ОЧЕНЬ ГРАМОТНО ПЕРЕИГРАЛИ ПРОГРАММУ И У НАС ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ К ЛУЧШЕМУ!!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ ИГОРЮ И ЕГО КОМАНДЕ ЗА ТО ЧТО МЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ДОРОГИМИ ГОСТЯМИ-ЕЗДИЛИ НА ЛЕНД КРУЗЕРАХ, ЕЛИ НА ШИКАРНЫХ ПИКНИКАХ У ОКЕАНА, КУПАЛИСЬ В ЛУЧШИХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ СПА))) МОЖНО БЫ ДОЛГО И КРАСОЧНО ОПИСЫВАТЬ КРАСОТУ ОСТОВОВ КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ, НО ЛУЧШЕ ИХ ОДИН-ДРУГОЙ РАЗ УВИДЕТЬ!!! ОДНО ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ!!! ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ МАРИИ КИСЕЛЕВОЙ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПОЕЗДКИ-ТРЕПЕТНОЕ ВНИМАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ДОБРОТА – БЕСЦЕННЫ!!! СПАСИБО КРУТЫМ ТУРМЕНЕДЖЕРАМ МЕСТНОЙ КОМПАНИИ САХАЛИНА, КОТОРАЯ РАЗЫГРАЛА ВСЮ ПРОГРАММУ ТУРА, КАК ПО НОТАМ!!! ПИТАНИЕ, ЖИЛЬЁ, ЭКСКУРССИИ - ОЦЕНКА ВЫШЕ ОЖИДАЕМОГО!!! И КОНЕЧНО ЖЕ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО ЧТО ОТПРАВИЛИ С НАШЕЙ ЧУДЕСНОЙ ГРУППОЙ АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА! ОН ВЕСЬ ПУТЬ НАШЕГО НЕПРОСТОГО ПУТЕШЕСТВИЯ БЫЛ ДУШОЙ НАШЕЙ КОМПАНИИ!!! АНДРЕЙ-ТЫ ЛУЧШИЙ!!! ГРУППА ЛУЧШАЯ- СПАСИБО КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ЭТОГО НЕЗАБЫВАЕМОГО ТРИПА ЗА ДОБРОТУ, ТАКТ, ВНИМАНИЕ К БЛИЖНЕМУ, ЗНАНИЯ, КРАСОТУ И УМ!!! ЛУЧШЕ ГРУППЫ МНЕ НЕ ВСТРЕТИЛОСЬ!!! СПАСИБО САХАЛИНУ И КУРИЛАМ ЗА ПРЕКРАСНУЮ ПОГОДУ, ПОЧТИ ВСЁ УДАЛОСЬ УВИДЕТЬ, КРОМЕ АНИВЫ, НО ЭТО ЛИШЬ НОВЫЙ ПОВОД, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ!!! ПРОСТИТЕ, ЕСЛИ КОГО ЗАБЫЛА!!! ВСЕХ ОБНИМАЮ ВАША АЙБОЛИТУШКА

    НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-
  • Е
    Елена
    2 октября 2023
    Сахалин - Итуруп
    Здравствуйте! Это было незабываемое путешествие! Мне всё очень понравилось! Отзыв на сайте я оставила. Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    2 октября 2023
    Сахалин - Итуруп
    И Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю в эти края уже второй
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    раз. До этого была на Кунашире и Шикотане. Все острова абсолютно разные: у каждого своя особенность, своя изюминка. Нельзя побывать на каком-то одном и потом говорить, что всё видел на Курилах. Каждый остров уникален и достоин внимания. Итуруп из всех Курильских островов наиболее "цивилизован", и туристов подвозят прямо к достопримечательности - много ходить не нужно. Поэтому этот тур подойдёт людям любого возраста: и детям, и пенсионерам. Хотя в такой нереальной красоте вообще усталости не замечаешь! Программа тура очень насыщенная. Мы увидели все основные достопримечательности двух островов. Всем советую. Никакая картинка не сравнится с реальными впечатлениями: это нужно самому увидеть и почувствовать! Огромное спасибо нашим гидам и водителям - очень душевным людям, которые провели с нами эти несколько незабываемых дней и сделали наше путешествие интересным и безопасным!

    И Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю в
  • С
    Светлана
    2 октября 2023
    Восхождение на вулкан Тятя
    Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!
    Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и толькоОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у &quot;Большой Страны&quot; и только
  • М
    Марина
    27 сентября 2023
    Восхождение на вулкан Тятя
    Впечатления прекрасные. Для нас встреча с Шикотаном была особенно волнующей, мы с сестрой там жили и ходили в школу. Очень
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    боялись, что увидим негативные изменения, но этого не случилось. Остров первозданен, как и раньше. Только немного подвела погода - постоянные туманы, из-за которых фото получились немного серенькие. Тепло, в Тихом океане купались, несмотря на сентябрь. Всё, что может обрадовать туриста - всё было: дельфины, нерпы, лисы, выпрашивающие поесть, огромные кости кита на берегу. А ещё - свежепойманные крупные креветки, не сравнимые с замороженными из магазина. Хотелось бы более подробного описания маршрута пеших походов: что это достаточно трудоёмкая пешая прогулка по пересечённой местности с постоянными подъёмами и спусками, иногда довольно крутыми. И тропинки из-за тумана весьма скользкие и грязные. Мы там жили, по сопкам передвигались, а вот для некоторых участников группы это оказалось сюрпризом. Нас отлично кормили, встречали-привечали. Спасибо нашим гидам-проводникам-инструкторам (всё в одном лице) Ивану и Вадиму. И четвероногому другу Вадима, который нас сопровождал и вдохновлял, когда сил уже не было.

    Впечатления прекрасные. Для нас встреча с Шикотаном была особенно волнующей, мы с сестрой там жили иВпечатления прекрасные. Для нас встреча с Шикотаном была особенно волнующей, мы с сестрой там жили и
  • О
    Оксана
    23 сентября 2023
    Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит тур в Южно-Курильске в июне 2024
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