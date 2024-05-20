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Авторский тур
10 дней
Сахалин - Итуруп
Начало: Южно-Сахалинск
«Природные каменные чаши и ванночки с температурой воды от 42° до 70° и горячий водопад — настоящий оазис, среди вулканов и тайги»
14 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 145 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кунашир - остров четырех вулканов
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Побывайте на самом южном острове Большой Курильской гряды, чтобы увидеть настоящие природные чудеса: причудливые скалы, термальные озера, величественные вулканы и Охотское море»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
75 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Сахалин - Кунашир
Начало: Южно-Сахалинск
«Вулкан «Менделеева», расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы»
22 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 136 000₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Статус государственного памятника природы был присвоен ему в 1983 году»
12 июня в 10:00
11 сен в 10:00
243 388₽ за человека
Авторский тур
18 дней
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
2 сен в 10:00
от 287 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Тур на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
от 153 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
19 сен в 10:00
от 186 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Путешествие по островам: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
7 окт в 10:00
от 170 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Путешествие на Шикотан и Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
«Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно»
10 окт в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
16 дней
Путешествие на Курильские острова: Шикотан, Итуруп, Кунашир
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«По пути будем посещать природные достопримечательности Итурупа»
29 июля в 10:00
140 000₽ за человека
скидка
7%
Авторский тур
14 дней
Курильские острова осенью: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Сахалинская область, Корсаков
«Пешеходный маршрут по берегу моря, осмотр памятника природы «Мыс Столбчатый»»
3 сен в 10:00
302000280 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Новогодний Сахалин и Итуруп
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«В программе вас ждет: катание на снегоходах и собачьей упряжке по заснеженному лесу, купание в бассейнах с термальной водой под падающим снегом у подножья вулканов и бескрайние заснеженные просторы»
1 янв в 10:00
от 139 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Экспедиция на Южные Курильские острова
Начало: Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-...
«Мы поедем до Ветрового перешейка, откуда открывается вид на водопад Девичьи слезы»
8 сен в 10:00
194 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна20 мая 2024Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
- ННаталья17 марта 2024Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
- ББорисюк17 октября 2023Тур просто бомба. Все замечательно
- ТТишкевич10 октября 2023НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ- ЭТО ВСЁ ПОРАЖАЕТ И
- ЕЕлена2 октября 2023Здравствуйте! Это было незабываемое путешествие! Мне всё очень понравилось! Отзыв на сайте я оставила. Большое спасибо!
- ССветлана2 октября 2023И Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю в эти края уже второй
- ССветлана2 октября 2023Восхождение на вулкан ТятяОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!
- ММарина27 сентября 2023Восхождение на вулкан ТятяВпечатления прекрасные. Для нас встреча с Шикотаном была особенно волнующей, мы с сестрой там жили и ходили в школу. Очень
- ООксана23 сентября 2023Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «Природа и пейзажи»
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