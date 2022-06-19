10:00 Вылет из Южно-Сахалинска.
11:05 Прибытие в Курильск (о.Итуруп).
Трансфер в Курильск.
12:30 Легкий полдник и знакомство с нашей командой на Итурупе.
13:00 По традиции, знакомство с островом мы начинаем с краеведческого музея, где нас встречают профессионалы любящие свой край люди и знающие историю о.Итуруп.
14:30 Джип-тур к подножью вулкана Баранского.
Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте (продолжительность 4 часа).
Вулкан Баранского (высота 1132 метра)– один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками.
Мы поднимемся на вулкан, насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде и запьем вкуснейшим чаем по-курильски.
15:00 Прогулка по фумарольному полю вулкана Баранского.
Посещение фумарольного поля, фотосессия.
16:00 Спуск к бирюзовым озерам. Прогулка.
Фотосессия.
Отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде и запьем вкуснейшим чаем по-курильски.
17:00 Купание в термальных источниках.
19:30 Трансфер в гостиницу, размещение.
20:00 Ужин в кафе.
ВНИМАНИЕ! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки. Экскурсия проходит на автотранспорте.
ВАЖНО: в период с 01 мая – 02 июня и с 10 сентября по 27 октября проводится джип-тур по маршруту: Белые скалы – бухта Парусная – водопад «Девичьи косы» - бухта Торная.
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промочить ноги, не забудьте взять плащ и дождевики на обувь, шапку, перчатки, купальные принадлежности, полотенце.
ВНИМАНИЕ! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Трансфер в бухту Оля (пос.Рейдово). Посадка в лодки для отправления на морскую прогулку
11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.
ВНИМАНИЕ! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур.
Длина скал составляет 28 км. Состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывшего в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.
Песок пляжа состоит из белого кварцевого песка и черного титаномагнетитового. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
13:00 Следующая бухта нашей экскурсии – Парусная.
Высаживаемся на берег. В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м. Высадка в районе красивого озера на Итурупе – озеро Сопочное (при высокой волне высадка невозможна!
В этом случае морская прогулка вдоль побережья). Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду.
14:00 Высадка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону.
15:00 Обед на берегу моря. Уха по-итурупски, чай с курильским шиповником и травами, копченная.
16:30 Посадка на наземный транспорт.
Выезд к термальным источникам.
После морской прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).
18:30 Возвращение в гостиницу.
19:00 Ужин в кафе.
Завтрак в кафе.
10:00 Джип-тур в бухту Касатка, «зеркальный пляж», плато Янкито.
11:00 Бухта Касатка.
Первая остановка в «Майами» у необычного арт-объекта в виде заброшенной военной техники, собранной в одном месте. Она приведена в порядок и размещена на общей площадке.
В центре композиции установлена стойка с табличками названий некоторых городов и расстояний до них. Как Вы думаете, какой город расположен дальше всего от места объекта и почему именно так необычно назвали итурупцы это место?
12:00 Вторая остановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало.
Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.
Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка». В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.
Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия. В хорошую погоду, желающие
14:00 Легкий перекус (чай, кофе, бутерброды с рыбой).
16:00 Прибытие в Курильск.
Обед в кафе.
17:00 Экскурсия к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.
Красивые пейзажи открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления! Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!
19:00 Насыщенный день мы завершим отдыхом в термальных источниках «Ванночки» (пос. Рыбаки).
РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте необходимо иметь купальные принадлежности, полотенце.
20:30 любая услуга.
Трансфер в гостиницу.
20:35 Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
Вылет из Курильска.
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Завершение программы.
Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Итуруп (номера с удобствами на блок; при одноместном размещении в номере может быть 2 кровати).
Стоимость тура на 1 человека при различных вариантах проживания:
Походное снаряжение:
Плащ и дождевики на обувь будут выданы перед началом тура.
На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.
Документы:
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
Для граждан РФ:
Для иностранных граждан:
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Разница с Москвой: к московскому времени плюс 8 часов.
МТС, Мегафон, Билайн, Теле2
Страховка в программу тура включена. Страховой полис «ДальЖАСО» ТОП ООО «СК«ТИТ» в г. Хабаровске. Страхование от несчастного случая. Страховая сумма 100 000 руб. на 1 человека.
ВАЖНО! Для туристов старше 78 лет, страховка рассчитывается индивидуально.