Итуруп – самый крупный остров архипелага. Это край туманов, озёр, лавовых потоков, гор, кипящих рек и, конечно, вулканов, которых на Итурупе 20, девять из них – действующие. Это короткое, но яркое путешествие вы запомните на всю жизнь!

Сварим яйца на фумарольном поле и продегустируем с икрой, а также отведаем уха по-итурупски и чай с курильским шиповником и травами

На нем мы увидим последствия извержения вулкана Богдан Хмельницкий

Искупаемся в Тихом океане во время посещения бухты Касатка

Программа тура по дням

1 день Выезд на о. Итуруп, экскурсия к подножью вулкана Баранский

10:00 Вылет из Южно-Сахалинска. 11:05 Прибытие в Курильск (о.Итуруп). Трансфер в Курильск. 12:30 Легкий полдник и знакомство с нашей командой на Итурупе. 13:00 По традиции, знакомство с островом мы начинаем с краеведческого музея, где нас встречают профессионалы любящие свой край люди и знающие историю о.Итуруп. 14:30 Джип-тур к подножью вулкана Баранского. Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте (продолжительность 4 часа). Вулкан Баранского (высота 1132 метра)– один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками. Мы поднимемся на вулкан, насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде и запьем вкуснейшим чаем по-курильски. 15:00 Прогулка по фумарольному полю вулкана Баранского. Посещение фумарольного поля, фотосессия. 16:00 Спуск к бирюзовым озерам. Прогулка. Фотосессия. Отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде и запьем вкуснейшим чаем по-курильски. 17:00 Купание в термальных источниках. 19:30 Трансфер в гостиницу, размещение. 20:00 Ужин в кафе. ВНИМАНИЕ! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды. РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки. Экскурсия проходит на автотранспорте.

2 день Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»

ВАЖНО: в период с 01 мая – 02 июня и с 10 сентября по 27 октября проводится джип-тур по маршруту: Белые скалы – бухта Парусная – водопад «Девичьи косы» - бухта Торная. РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промочить ноги, не забудьте взять плащ и дождевики на обувь, шапку, перчатки, купальные принадлежности, полотенце. ВНИМАНИЕ! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур. 09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Трансфер в бухту Оля (пос.Рейдово). Посадка в лодки для отправления на морскую прогулку 11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами. ВНИМАНИЕ! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур. Длина скал составляет 28 км. Состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывшего в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи. Песок пляжа состоит из белого кварцевого песка и черного титаномагнетитового. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж. 13:00 Следующая бухта нашей экскурсии – Парусная. Высаживаемся на берег. В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м. Высадка в районе красивого озера на Итурупе – озеро Сопочное (при высокой волне высадка невозможна! В этом случае морская прогулка вдоль побережья). Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду. 14:00 Высадка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону. 15:00 Обед на берегу моря. Уха по-итурупски, чай с курильским шиповником и травами, копченная. 16:30 Посадка на наземный транспорт. Выезд к термальным источникам. После морской прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час). 18:30 Возвращение в гостиницу. 19:00 Ужин в кафе.

3 день Джип-тур: Бухта Касатка, «зеркальный пляж», плато Янкито

Завтрак в кафе. 10:00 Джип-тур в бухту Касатка, «зеркальный пляж», плато Янкито. 11:00 Бухта Касатка. Первая остановка в «Майами» у необычного арт-объекта в виде заброшенной военной техники, собранной в одном месте. Она приведена в порядок и размещена на общей площадке. В центре композиции установлена стойка с табличками названий некоторых городов и расстояний до них. Как Вы думаете, какой город расположен дальше всего от места объекта и почему именно так необычно назвали итурупцы это место? 12:00 Вторая остановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало. Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова. Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка». В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней. Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия. В хорошую погоду, желающие 14:00 Легкий перекус (чай, кофе, бутерброды с рыбой). 16:00 Прибытие в Курильск. Обед в кафе. 17:00 Экскурсия к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы. Красивые пейзажи открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления! Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы! 19:00 Насыщенный день мы завершим отдыхом в термальных источниках «Ванночки» (пос. Рыбаки). РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте необходимо иметь купальные принадлежности, полотенце. 20:30 любая услуга. Трансфер в гостиницу. 20:35 Ужин в кафе.

4 день Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск