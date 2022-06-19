Остров Итуруп. Экскурсионный тур

Итуруп - самый крупный остров архипелага

5
3 отзыва
Итуруп – самый крупный остров архипелага.

Это край туманов, озёр, лавовых потоков, гор, кипящих рек и, конечно, вулканов, которых на Итурупе 20, девять из них – действующие. Это короткое, но яркое путешествие вы запомните на всю жизнь!
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
Остров Итуруп. Экскурсионный тур
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Что вас ожидает 🤩

Термальные ванны
Термальные ванны
Расслабимся и насладимся водами термальных ванн
Тихий океан
Тихий океан
Искупаемся в Тихом океане во время посещения бухты Касатка
Плато Янкито
Плато Янкито
На нем мы увидим последствия извержения вулкана Богдан Хмельницкий
Белые скалы
Белые скалы
Отправимся вдоль Охотского побережья и полюбуемся белыми скалами острова Итуруп
Дальневосточные изыски
Дальневосточные изыски
Сварим яйца на фумарольном поле и продегустируем с икрой, а также отведаем уха по-итурупски и чай с курильским шиповником и травами

Программа тура по дням

1 день
Выезд на о. Итуруп, экскурсия к подножью вулкана Баранский

10:00 Вылет из Южно-Сахалинска.

11:05 Прибытие в Курильск (о.Итуруп).

Трансфер в Курильск.

12:30 Легкий полдник и знакомство с нашей командой на Итурупе.

13:00 По традиции, знакомство с островом мы начинаем с краеведческого музея, где нас встречают профессионалы любящие свой край люди и знающие историю о.Итуруп.

14:30 Джип-тур к подножью вулкана Баранского.

Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте (продолжительность 4 часа). 

Вулкан Баранского (высота 1132 метра)– один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками. 

Мы поднимемся на вулкан, насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде и запьем вкуснейшим чаем по-курильски.

15:00 Прогулка по фумарольному полю вулкана Баранского.

Посещение фумарольного поля, фотосессия.

16:00 Спуск к бирюзовым озерам. Прогулка. 

Фотосессия.

Отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде и запьем вкуснейшим чаем по-курильски.

17:00 Купание в термальных источниках.

19:30 Трансфер в гостиницу, размещение.

20:00 Ужин в кафе.

ВНИМАНИЕ! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки. Экскурсия проходит на автотранспорте.

Выезд на о. Итуруп, экскурсия к подножью вулкана БаранскийВыезд на о. Итуруп, экскурсия к подножью вулкана БаранскийВыезд на о. Итуруп, экскурсия к подножью вулкана БаранскийВыезд на о. Итуруп, экскурсия к подножью вулкана Баранский
2 день
Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»

ВАЖНО: в период с 01 мая – 02 июня и с 10 сентября по 27 октября проводится джип-тур по маршруту: Белые скалы – бухта Парусная – водопад «Девичьи косы» - бухта Торная.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промочить ноги, не забудьте взять плащ и дождевики на обувь, шапку, перчатки, купальные принадлежности, полотенце.

ВНИМАНИЕ! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур.

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Трансфер в бухту Оля (пос.Рейдово). Посадка в лодки для отправления на морскую прогулку

11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами. 

ВНИМАНИЕ! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур.

Длина скал составляет 28 км. Состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывшего в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи. 

Песок пляжа состоит из белого кварцевого песка и черного титаномагнетитового. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.

13:00 Следующая бухта нашей экскурсии – Парусная.

Высаживаемся на берег. В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м. Высадка в районе красивого озера на Итурупе – озеро Сопочное (при высокой волне высадка невозможна! 

В этом случае морская прогулка вдоль побережья). Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду.

14:00 Высадка на пляже с Белыми скалами. Прогулка по каньону.

15:00 Обед на берегу моря. Уха по-итурупски, чай с курильским шиповником и травами, копченная.

16:30 Посадка на наземный транспорт. 

Выезд к термальным источникам.

После морской прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).

18:30 Возвращение в гостиницу.

19:00 Ужин в кафе.

Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»
3 день
Джип-тур: Бухта Касатка, «зеркальный пляж», плато Янкито

Завтрак в кафе.

10:00 Джип-тур в бухту Касатка, «зеркальный пляж», плато Янкито.

11:00 Бухта Касатка. 

Первая остановка в «Майами» у необычного арт-объекта в виде заброшенной военной техники, собранной в одном месте. Она приведена в порядок и размещена на общей площадке. 

В центре композиции установлена стойка с табличками названий некоторых городов и расстояний до них. Как Вы думаете, какой город расположен дальше всего от места объекта и почему именно так необычно назвали итурупцы это место?

12:00 Вторая остановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало.

Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова. 

Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка». В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней. 

Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия. В хорошую погоду, желающие

14:00 Легкий перекус (чай, кофе, бутерброды с рыбой).

16:00 Прибытие в Курильск. 

Обед в кафе.

17:00 Экскурсия к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.

Красивые пейзажи открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления! Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!

19:00 Насыщенный день мы завершим отдыхом в термальных источниках «Ванночки» (пос. Рыбаки).

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте необходимо иметь купальные принадлежности, полотенце.

20:30 любая услуга.

Трансфер в гостиницу.

20:35 Ужин в кафе.

Джип-тур: Бухта Касатка, «зеркальный пляж», плато ЯнкитоДжип-тур: Бухта Касатка, «зеркальный пляж», плато ЯнкитоДжип-тур: Бухта Касатка, «зеркальный пляж», плато ЯнкитоДжип-тур: Бухта Касатка, «зеркальный пляж», плато Янкито
4 день
Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет из Курильска.

Прибытие в Южно-Сахалинск.

Завершение программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Итуруп (номера с удобствами на блок; при одноместном размещении в номере может быть 2 кровати).

Стоимость тура на 1 человека при различных вариантах проживания:

  • двухместное размещение – 81 758 руб.;
  • одноместное размещение – 91 278 рублей;
  • ребенок до 12 лет – 78 758 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсии по программе трансферы по программе проживание в гостинице на о. Итуруп (номера с удобствами на блок при одноместном размещении в номере может быть 2 кровати) питание
  • Указанное в программетранспортное обслуживание на маршрутах сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах оформление погранпропуска на о. Итуруп плащ-дождевик и дождевики на обувьстраховка от несчастного случая
  • Страховое покрытие до 100 000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратноавиабилеты по маршруту: Южно-Сахалинск – Курильск / Южно-Курильск – Южно-Сахалинск:взрослый – 12 900 руб. /чел. питание
  • Не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Походное снаряжение:

  • одежда:
    • теплый свитер;
    • теплые шерстяные носки;
    • ветровка;
    • непродуваемая и непромокаемая куртка;
    • дождевик;
    • термобелье;
    • футболки;
    • шорты;
    • купальный костюм;
  • головной убор, аксессуары:
    • панама или кепка;
    • трикотажная шапка;
    • солнцезащитные очки;
    • хлопчатобумажные перчатки;
  • обувь:
    • удобные кроссовки, разношенные, на цепкой подошве или треккинговые ботинки, кроссовки непромокаемые;
    • сандалии для хождения по воде, сланцы.
  • средства от комаров;
  • защитный крем от солнца;
  • головной убор.

Плащ и дождевики на обувь будут выданы перед началом тура.

На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.

Документы:

  • паспорт, ваучер;
  • медицинский полис ОМС;
  • страховой полис;
  • свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

Для граждан РФ:

  • качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
  • детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
  • номер мобильного телефона (обязательно!)

Для иностранных граждан:

  • копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
  • копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
  • номер мобильного телефона (обязательно!)

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое время на Сахалине?

Разница с Москвой: к московскому времени плюс 8 часов.

Какие мобильные операторы есть на Сахалине?

МТС, Мегафон, Билайн, Теле2

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура включена. Страховой полис «ДальЖАСО» ТОП ООО «СК«ТИТ» в г. Хабаровске. Страхование от несчастного случая. Страховая сумма 100 000 руб. на 1 человека.

ВАЖНО! Для туристов старше 78 лет, страховка рассчитывается индивидуально.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
19 июня 2022
Спасибо за тур! Всё прошло без проблем. Юлия четко и своевременно нас информировала. Очень довольны, что смогли посетить Итуруп и Южно- Сахалинск. Спасибо всем, кто работал с нами! Мы уже второй раз пользовались услугами Вашей фирмы, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рады Вашему профессионализму. Страна наша большая, интересных мест ещё много!
С
29 сен 2021
Все замечательно. Организация на высшем уровне. На Курильских островах прекрасные гиды и организаторы. Техническое обеспечение тура на высшем уровне. Эмоциональная насыщенность тура великолепная. Спасибо всем!
А
13 сен 2021
Организаторам большое спасибо за заботу, позитив, сахалинскую кухню. Было здорово и вкусно!!!

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