читать дальше достопримечательностями. Елена преподносит материал в интересном формате, много узнали нового для себя. Экскурсия длилась более 2-х часов, но усталости никакой, только масса впечатлений. Спасибо большое, до новых встреч🕌

От всей души благодарим экскурсовода Елену за прекрасную, изысканную экскурсию по г. Зарайск. Красивый город со своей историей и местными