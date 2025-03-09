Ильинский храм – экскурсии в Зарайске

Найдено 3 экскурсии в категории «Ильинский храм» в Зарайске, цены от 1200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Святыни Зарайска
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Зарайска: Путешествие по историческим храмам и монастырям
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
Завтра в 10:30
19 мар в 14:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.
Зарайск - первое знакомство
Пешая
1 час
-
10%
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Завтра в 09:00
19 мар в 09:00
3600 ₽4000 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Зарайск
Пешая
1 час
Групповая
Знакомьтесь, Зарайск
Как было и как стало: узнать всё самое главное о городе за 1 час
Начало: На площади Революции
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 13:00
19 мар в 13:00
1200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 марта 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Дарья, прекрасно подает информацию. Рассказывает интересно, познавательно, доступно. Не заметили как пролетело время экскурсии. Однозначно рекомендую Зарайск для посещения, экскурсию и Дарью.
  • О
    Ольга
    8 марта 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Огромная благодарность Дарье за экскурсию. Интересно, динамично, с чувством юмора. Сплетение древности и современности. Старые фотографии… Прекрасный милый городок.
  • Ю
    Юлия
    7 марта 2025
    Святыни Зарайска
    Экскурсия очень понравилась. Было интересно и познавательно
  • н
    наталья
    2 марта 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Прекрасно. Структурировано, четко, ясно. Жалко что быстро закончилось. Чайку с коврижками попили. Прям замечательно провели время. Всем рекомендую
    Прекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясно
  • А
    Андрей
    21 февраля 2025
    Святыни Зарайска
    От всей души благодарим экскурсовода Елену за прекрасную, изысканную экскурсию по г. Зарайск. Красивый город со своей историей и местными
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    достопримечательностями. Елена преподносит материал в интересном формате, много узнали нового для себя. Экскурсия длилась более 2-х часов, но усталости никакой, только масса впечатлений. Спасибо большое, до новых встреч🕌

    От всей души благодарим экскурсовода Елену за прекрасную, изысканную экскурсию по г. Зарайск. Красивый город со
  • Е
    Елена
    5 января 2025
    Святыни Зарайска
    Елена, замечательный экскурсовод. Экскурсия прошла на одном дыхании. Елена открыла всю красоту и историческую значимость Зарайска, познакомила с удивительными людьми, выходцами из Зарайска.

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Ильинский храм»

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  2. Водонапорная башня
  3. Зарайский кремль
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  5. Белый Колодец
  6. Иоанно-Предтеченский собор
  7. Благовещенский храм
  8. Ильинский храм
  9. Дом-музей А. С. Голубкиной
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Сколько стоит экскурсия по Зарайску в марте 2025
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