Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Зарайска: Путешествие по историческим храмам и монастырям
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
Завтра в 10:30
19 мар в 14:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Завтра в 09:00
19 мар в 09:00
3600 ₽
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Знакомьтесь, Зарайск
Как было и как стало: узнать всё самое главное о городе за 1 час
Начало: На площади Революции
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 13:00
19 мар в 13:00
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 марта 2025Дарья, прекрасно подает информацию. Рассказывает интересно, познавательно, доступно. Не заметили как пролетело время экскурсии. Однозначно рекомендую Зарайск для посещения, экскурсию и Дарью.
- ООльга8 марта 2025Огромная благодарность Дарье за экскурсию. Интересно, динамично, с чувством юмора. Сплетение древности и современности. Старые фотографии… Прекрасный милый городок.
- ЮЮлия7 марта 2025Экскурсия очень понравилась. Было интересно и познавательно
- ннаталья2 марта 2025Прекрасно. Структурировано, четко, ясно. Жалко что быстро закончилось. Чайку с коврижками попили. Прям замечательно провели время. Всем рекомендую
- ААндрей21 февраля 2025От всей души благодарим экскурсовода Елену за прекрасную, изысканную экскурсию по г. Зарайск. Красивый город со своей историей и местными
- ЕЕлена5 января 2025Елена, замечательный экскурсовод. Экскурсия прошла на одном дыхании. Елена открыла всю красоту и историческую значимость Зарайска, познакомила с удивительными людьми, выходцами из Зарайска.
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Ильинский храм»
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