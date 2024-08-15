2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Зарайска: Путешествие по историческим храмам и монастырям
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
Завтра в 10:30
23 окт в 10:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История и легенды древнего Зарайска
Путешествие по Зарайску на собственном авто - это возможность узнать историю города, увидеть его архитектурные памятники и услышать легенды
25 окт в 09:00
28 окт в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зарайск и Коломна - две древние крепости (на вашем автомобиле)
Проникнуться духом русской провинции, историей и пейзажами двух городов
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга15 августа 2024Спасибо за экскурсию!!! Елена замечательный экскурсовод, знающий и любящий свое дело. Наверное лучший экскурсовод по Зарайску.
- ВВладимир15 августа 2024на удивление - богатая и удивительная история. интересно, рекомендую.
- ММария25 февраля 2024Спасибо прекрасному гиду Елене за великолепную экскурсию по Зарайску. Были с мамой 85 лет, много снега, тем не менее, смогли везде
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Иоанно-Предтеченский собор»
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