Зарайск - это не только древний кремль, но и уникальные гастрономические впечатления.
Участники экскурсии узнают о славной истории города, прогуляются вдоль стен кремля и откроют для себя тайны образа Святителя Николая.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение древнего кремля
- 🧀 Дегустация ремесленных сыров
- 🍯 Попробовать медовуху
- 🧑🍳 Участие в мастер-классе
- 📜 Узнать историю Зарайска
Что можно увидеть
- Зарайский кремль
Описание экскурсии
Экскурсия вокруг стен древнего кремля
Вы погрузитесь в Средние века, поймёте, что привело к постройке крепости, узнаете о тайнах принесения чудотворного образа Святителя Николая из Корсуня и о чудесах, исходящих от этого образа. Я познакомлю вас со славными победами и замечательными личностями, вскормленными зарайской землей.
Вкусы Зарайска
Нагулявшись, пойдём дегустировать ремесленные сыры в тёплой обстановке. Каждому предложат сырную тарелку, бокал медовухи, орехи, мёд, фрукты. Вам расскажут об истории создания сыроварни и особенностях изготовления новых сортов сыров. При желании вы сможете поучаствовать в изготовлении мягкого сыра на мастер-классе.
Организационные детали
- Дегустация проводится от 5 человек. Стоимость участия с человека — 850 ₽. Если вас меньше, то будет только экскурсия по Зарайску
- Участие в мастер-классе по изготовлению мягкого сыра (по желанию) — 700 ₽ с человека
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Зарайска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Зарайске
В 2021 году закончила Академию гостеприимства WorldSkills в Крыму по направлению Туризм. Защитила диплом и обрела так много знаний и навыков, что произошла переоценка сознания, которая привела к созданию авторскихЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
9 мар 2025
Дегустация 5 баллов - отлично! Но дегустация отношения к экскурсии не имеет,
Ольга
Ответ организатора:
Добрый день Алексей!
