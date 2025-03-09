Зарайск - это не только древний кремль, но и уникальные гастрономические впечатления.Участники экскурсии узнают о славной истории города, прогуляются вдоль стен кремля и откроют для себя тайны образа Святителя Николая.После

насыщенной прогулки гости смогут насладиться дегустацией ремесленных сыров и медовухи, а также поучаствовать в мастер-классе по изготовлению мягкого сыра. Экскурсия идеально подходит для групп от 5 человек, предлагая незабываемый опыт и погружение в атмосферу старинного города

Описание экскурсии

Экскурсия вокруг стен древнего кремля

Вы погрузитесь в Средние века, поймёте, что привело к постройке крепости, узнаете о тайнах принесения чудотворного образа Святителя Николая из Корсуня и о чудесах, исходящих от этого образа. Я познакомлю вас со славными победами и замечательными личностями, вскормленными зарайской землей.

Вкусы Зарайска

Нагулявшись, пойдём дегустировать ремесленные сыры в тёплой обстановке. Каждому предложат сырную тарелку, бокал медовухи, орехи, мёд, фрукты. Вам расскажут об истории создания сыроварни и особенностях изготовления новых сортов сыров. При желании вы сможете поучаствовать в изготовлении мягкого сыра на мастер-классе.

