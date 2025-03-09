Мои заказы

Большие тайны самого маленького кремля: экскурсия и дегустация в Зарайске

Познакомьтесь с древним Зарайском и насладитесь дегустацией местных сыров и медовухи. Уникальная возможность для компаний от 5 человек
Зарайск - это не только древний кремль, но и уникальные гастрономические впечатления.

Участники экскурсии узнают о славной истории города, прогуляются вдоль стен кремля и откроют для себя тайны образа Святителя Николая.

После
читать дальше

насыщенной прогулки гости смогут насладиться дегустацией ремесленных сыров и медовухи, а также поучаствовать в мастер-классе по изготовлению мягкого сыра.

Экскурсия идеально подходит для групп от 5 человек, предлагая незабываемый опыт и погружение в атмосферу старинного города

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение древнего кремля
  • 🧀 Дегустация ремесленных сыров
  • 🍯 Попробовать медовуху
  • 🧑‍🍳 Участие в мастер-классе
  • 📜 Узнать историю Зарайска
Большие тайны самого маленького кремля: экскурсия и дегустация в Зарайске© Ольга
Большие тайны самого маленького кремля: экскурсия и дегустация в Зарайске© Ольга
Большие тайны самого маленького кремля: экскурсия и дегустация в Зарайске© Ольга
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Зарайский кремль

Описание экскурсии

Экскурсия вокруг стен древнего кремля

Вы погрузитесь в Средние века, поймёте, что привело к постройке крепости, узнаете о тайнах принесения чудотворного образа Святителя Николая из Корсуня и о чудесах, исходящих от этого образа. Я познакомлю вас со славными победами и замечательными личностями, вскормленными зарайской землей.

Вкусы Зарайска

Нагулявшись, пойдём дегустировать ремесленные сыры в тёплой обстановке. Каждому предложат сырную тарелку, бокал медовухи, орехи, мёд, фрукты. Вам расскажут об истории создания сыроварни и особенностях изготовления новых сортов сыров. При желании вы сможете поучаствовать в изготовлении мягкого сыра на мастер-классе.

Организационные детали

  • Дегустация проводится от 5 человек. Стоимость участия с человека — 850 ₽. Если вас меньше, то будет только экскурсия по Зарайску
  • Участие в мастер-классе по изготовлению мягкого сыра (по желанию) — 700 ₽ с человека

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Зарайска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Зарайске
В 2021 году закончила Академию гостеприимства WorldSkills в Крыму по направлению Туризм. Защитила диплом и обрела так много знаний и навыков, что произошла переоценка сознания, которая привела к созданию авторских
читать дальше

туров. В 2024 году прошла аттестацию экскурсовода (гида) и получила аккредитацию по Московской области. С большим энтузиазмом и любовью стараюсь передавать свои знания и любознательность окружающим меня людям. На встречах с вами не только я наполняю вас интересной историей, но и вы даёте мне такой заряд энергии, который позволяет двигаться дальше и создавать ещё более интересные экскурсии.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
А
Алексей
9 мар 2025
Дегустация 5 баллов - отлично! Но дегустация отношения к экскурсии не имеет,
а сама экскурсия - не интересная. Уж простите, но слишком много исторических фактов, перебор с историей… никакого интерактива, очень
читать дальше

медленно и ОЧЕНЬ занудно. Очень долго стояли в разных местах вокруг Кремля и посмотрели за 2 часа только Кремль. На такой тайминг - Кремля слишком много. Нужно было в 2 раза быстрее пробежаться вокруг него и пойти к водонапорной башне или по городу… Не понравилось, порекомендовать не могу…

Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Добрый день Алексей!
Действительно, у меня историческая экскурсия действие которой начинается с 12 века. Она немного религиозная — многие события связаны
читать дальше

с историей принесения чудотворной иконы Николы Корсунского в Зарайск. И даже строительство Зарайского Кремля итальянскими архитекторами было связано с этой иконой. И конечно — большая часть экскурсии- это Кремль и два храма в нем. В одном из них находится икона. С точки зрения искусствоведа рассказываю в храме об Андрее Рублеве. Да, атеиста эта экскурсия не заинтересует. Немного на посаде рассказываю о торговых рядах, водонапорной башне и Зарайском купечестве

Входит в следующие категории Зарайска

Похожие экскурсии из Зарайска

Зарайск - очарование старинного города
Пешая
1 час
60 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Зарайск - очарование старинного города
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
22 ноя в 00:00
23 ноя в 00:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Святыни Зарайска
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Святыни Зарайска: Путешествие по историческим храмам и монастырям
Погрузитесь в историю Зарайска, посетив его святыни. Узнайте о древней иконе Николая Чудотворца и исследуйте кремль
Начало: Около Зарайского кремля
18 ноя в 10:30
19 ноя в 10:00
4900 ₽ за всё до 5 чел.
История и легенды древнего Зарайска (на вашем автомобиле)
На машине
3.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
История и легенды древнего Зарайска
Путешествие по Зарайску на собственном авто - это возможность узнать историю города, увидеть его архитектурные памятники и услышать легенды
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Зарайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зарайске