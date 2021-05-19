Полезная информация о Зарайске
Что нужно знать о Зарайске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 3 экскурсии
Местное время в Зарайске
00:3938
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Зарайск
|По-английски
|Zaraysk
|Население города
|24 637 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|167 м. от уровня моря
Где находится Зарайск на карте
Популярные экскурсии в Зарайске
5
1 отзыв
4800
₽
за чел.
В 50 километрах от Коломны находится прекрасный город Зарайск возрастом на год старше Москвы. Совершим экскурсию по городу и посетим самый маленький к...
5
5 отзывов
4000
₽
за чел.
Познакомиться с историей одного из 12 сохранившихся кремлей России и посетить усадьбу Достоевского
5
3 отзыва
3950
₽
за чел.
Посетить старинные храмы, узнать о древней реликвии и прикоснуться к духовному наследию города