Зарайск — маленький уютный городок, в чьей безмятежности и гармоничности можно раствориться.
Всё здесь дополняет друг друга — и крепостные стены, и шумный Осётр, и маковки храмов, и вкусные коврижки и баранки.
А какие замечательные люди жили в Зарайске! Поговорим о многих из них и отдельно — о писателе Достоевском в его усадьбе Даровое.
Описание экскурсии
- Полностью сохранившийся кремль 16 века
- Храм Иоанна Предтечи с чудотворной иконой Николы Зарайского
- Торговая площадь с рядами 18 века
- Екатерининская улица с купеческими домами и водонапорной башней
- Никольский собор с резным иконостасом
- Благоустроенная набережная реки Осётр и святой источник Белый колодец
Вы узнаете:
- зачем в Зарайске построили кремль
- какую роль он сыграл в Смутное время
- кто оборонял крепость
- какие легенды связаны с названием города
- кем торговали местные купцы
- какие знаменитые личности родом из Зарайска
Музей-усадьба Достоевского
Вы увидите:
- липовую аллею и 200-летние дубы, которые помнят маленького Федю Достоевского и его семейство
- маменькин пруд, устроенный матерью писателя, и Федину рощу
- небольшой флигель, недавно отреставрированный, где разместилась экспозиция об истории места
Узнаете:
- как Достоевские приобрели это имение
- как жили здесь, в какие игры играли маленькие братья и сестры писателя и он сам
- как сложилась судьба имения после смерти родителей Достоевского
- в каких произведениях Федора Михайловича упоминается Даровое и Зарайск
Организационные детали
Едем на вашем автомобиле. Дорога в Даровое занимает около 20 мин.
Дополнительные расходы
- Входной билет в усадьбу (себе и гиду) + билет на экспозицию (по желанию): 200 ₽ за чел. в будни, 250 ₽ за чел. в выходные, есть льготы.
Касса работает до 17:00, выходные дни — понедельник, вторник и последняя пятница месяца
- Обед или кофе при посещении коврижечной и бараночной в Зарайске
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Зарайске
Провела экскурсии для 193 туристов
Обожаю встречаться с людьми и делиться знаниями. Провожу познавательные прогулки по Коломне и Зарайску для детей и взрослых. Вы полюбите эти живописные атмосферные места и обязательно захотите в них вернуться.
