Более 200 усадеб находилось в Зарайском уезде до революции, почти все были разграблены и уничтожены. Мы отправимся в прошлое, чтобы прикоснуться к истории тех гнёзд, что чудом уцелели в вихре времени. Музеи и руины ещё хранят былое величие и личные истории потрясающих людей, которые здесь жили.
Описание экскурсии
Зарайск
Вы увидите:
- полностью сохранившийся старинный кремль
- храм Иоанна Предтечи с чудотворной иконой Николы Зарайского
- торговую площадь с рядами 18 века
- Екатерининскую улицу с купеческими домами и водонапорной башней
- Никольский собор с резным иконостасом
- благоустроенную набережную реки Осётр и святой источник «Белый колодец»
Усадьба Даровое
Вы увидите:
- территорию родового имения родителей Ф. М. Достоевского
- липовую аллею и 200-летние дубы, маменькин пруд и Федину рощу
- отреставрированный усадебный флигель с экспозицией, посвящённой усадебному быту семьи и влиянию Дарового на творчество писателя
- по желанию — храм Святого Духа в соседней деревне Моногарово, куда ходили на службу Достоевские
Усадьба Сенницы
Вы увидите:
- храм Вознесения (1709), построенный первым губернатором Сибири Матвеем Гагариным
- усадебный парк и пруды 18-19 веков
- часовню на месте захоронения графа Келлера — последнего владельца усадьбы
- элементы усадебного ансамбля: склеп-оранжерею, электростанцию, гостевой дом, конный двор, дом управляющего и службы (прачечная, людская)
Вы узнаете:
- какие легенды связаны с названием города Зарайска
- зачем построили кремль, кто его оборонял и какую роль крепость сыграла в Смутное время
- чем торговали местные купцы
- какие знаменитые личности родом из Зарайска
- как жили Достоевские в Даровом, во что играли и почему это «маленькое и незамечательное место» оставило глубокие впечатления в сердце писателя
- какие его произведения имеют Зарайские мотивы и что стало с усадьбой после смерти родителей писателя
- как появился усадебно-парковый комплекс в Сенницах и кто был его владельцем
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
- Дополнительные расходы: входные билеты для вас и гида на территорию усадьбы Даровое и во флигель на экспозицию (по желанию) — по 200 ₽ в будни и 250 ₽ в выходные. Касса работает до 17, локации закрыты в понедельник, вторник и последнюю пятницу месяца. По желанию на территории усадьбы Сенницы можно заранее забронировать столик в ресторане «Зелёный дятел»
Маршрут
- Программа начинается и заканчивается в Зарайске
- Усадьба Даровое расположена в 20 мин езды от Зарайска, усадьба Сенницы — в 35 мин от Дарового и от Зарайска
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Зарайского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Зарайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 193 туристов
Обожаю встречаться с людьми и делиться знаниями. Провожу познавательные прогулки по Коломне и Зарайску для детей и взрослых. Вы полюбите эти живописные атмосферные места и обязательно захотите в них вернуться.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Дата посещения: 23 мая 2026
Поездка в Зарайск, Даровое и Сенницы получилась не просто познавательной, а по-настоящему живой и запоминающейся. Гид Екатерина прекрасно подготовлена: она знает историю местности и местные легенды, легко объясняет сложные исторические
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Зарайска
Похожие экскурсии на «Зарайск, Даровое, Сенницы - очарование старинных усадеб (на вашем авто)»
Квест
до 5 чел.
Семейное путешествие по Зарайску
Откройте для себя Зарайск через увлекательный квест. Узнайте историю кремля, решайте загадки и получите сувенир на память. Подходит для всей семьи
Начало: В районе водонапорной башни
Завтра в 10:30
31 мая в 10:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск - очарование старинного города
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Предания древнего Зарайска
Узнайте историю Зарайского кремля, посетите музеи и святыни, а также деревню, где вырос Достоевский. Уникальная возможность погрузиться в прошлое
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Зарайске с любовью
Шаг за шагом раскрыть тайны средневекового города - от кремля до уютных улочек и старинных храмов
Начало: На Площади Революции
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
6680 ₽ за всё до 5 чел.
от 10 000 ₽ за экскурсию