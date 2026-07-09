Аудиоэкскурсия по Куршской косе с аттестованным гидом (из Зеленоградска)

Услышьте истории Куршской косы на уникальном аудиоспектакле по национальному парку.
Вас ждёт путешествие с гидом по заповедным уголкам парка — голоса профессиональных актёров и аутентичные звуки оживят легенды Самбии, тайны Балтики, эпизоды из жизни рыбаков и знаменитых путешественников. Весь маршрут с вами будет сопровождающий из нашей команды.
Вас ждёт путешествие с гидом по заповедным уголкам парка — голоса профессиональных актёров и аутентичные звуки оживят легенды Самбии, тайны Балтики, эпизоды из жизни рыбаков и знаменитых путешественников. Весь маршрут с вами будет сопровождающий из нашей команды.
Описание аудиогида
Вы увидите:
- Королевский бор и посёлок Лесной
- станцию кольцевания птиц «Фрингилла»
- Высоту Мюллера
- Росситтенский лес и посёлок Рыбачий
- Танцующий лес
- Высоту Эфа
- посёлок Морское и озеро Лебедь
Вы узнаете:
- о племенах, которые здесь жили
- море и рыбаках, о жизни среди ветров и волн
- янтаре и древней Пруссии
и многом другом!
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле (BMW X3 или Suzuki Grand Vitara)
- Рекомендованный возраст — 7+
- Дополнительно оплачивается: билет в национальный парк «Куршская коса» — 400 ₽ за чел., обед — по желанию
- Возможен трансфер до Зеленоградска — подробности уточняйте в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На паркове у магазина Spar
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 1575 туристов
Профессиональный филолог и редактор радиохолдинга, создательница пешеходных аудиоспектаклей в специальных наушниках по Зеленоградску — одному из красивейших городов Калининградской области.
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии на «Аудиоэкскурсия по Куршской косе с аттестованным гидом (из Зеленоградска)»
-
10%
Групповая
Куршская коса из Зеленоградска
Полюбоваться Танцующим лесом, погулять по дюнам и вдохновиться красотой балтийской природы
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
11 июл в 10:45
1700 ₽
1888 ₽ за человека
-
15%
Групповая
В трендеУтренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Утреннее путешествие на Куршскую косу из Зеленоградска. Исследуйте дюны, Танцующий лес и безлюдные пляжи, наслаждаясь тишиной и природой
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
1690 ₽
1988 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Куршская коса из Зеленоградска для маленькой компании
Насладиться видами и звуками заповедных мест, погружаясь в их истории
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 09:15
12 июл в 09:15
13 июл в 09:15
4110 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Легенды Куршской косы - из Зеленоградска
Узнайте историю Куршской косы и насладитесь её природной красотой. Вас ждут загадочные леса и белоснежные дюны
17 июл в 08:00
18 июл в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
от 15 000 ₽ за экскурсию