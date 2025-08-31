Мои заказы

Легенды Куршской косы - из Зеленоградска

Узнайте историю Куршской косы и насладитесь её природной красотой. Вас ждут загадочные леса и белоснежные дюны
Куршская коса - это место, где небо встречается с морем и песком. Экскурсия включает посещение Танцующего леса и белоснежных дюн. Истории о викингах и куршах оживят прогулку по посёлку Лесное. Путешествие на Nissan Note, Škoda Fabia или Kia Soul обеспечит комфорт. Экскурсия начинается и заканчивается в Зеленоградске или аэропорту. Вдохновляющие виды и исторические рассказы делают эту поездку незабываемой
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная природа Куршской косы
  • 🏖 Прогулка по белоснежным дюнам
  • 🌲 Загадочный Танцующий лес
  • 🏞 Исторические легенды и рассказы
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
Легенды Куршской косы - из Зеленоградска© Анна
Легенды Куршской косы - из Зеленоградска© Анна
Легенды Куршской косы - из Зеленоградска© Анна
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Танцующий лес
  • Белоснежные дюны
  • Маяк

Описание экскурсии

  • Посёлок Лесное (исторический Заркау) — уютный приморский посёлок на Куршской косе. Мы погуляем по набережной и побережью. Вы услышите легенды про янтарь, куршей и викингов, некогда населявших эти земли. Увидите маяк и разгадаете связанные с ним загадки.
  • Танцующий лес — загадочное место с искривлёнными деревьями, словно танцующими под ветром.
  • Озеро Лебедь, или высота Эфа — мы выберем одну из этих локаций и съездим туда. Полюбуемся белыми дюнами, хвойным лесом и заливом. Эти места идеально подходят, чтобы побыть наедине с природой.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на Nissan Note, Škoda Fabia, Kia Soul. При необходимости установим детское кресло (предупредите нас заранее, если оно потребуется).
  • Экскурсию можем начать и закончить по вашему адресу в Зеленоградске или в аэропорту.
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор на Куршскую косу — 450 ₽ за машину и 300 ₽ за каждого взрослого (дети и пенсионеры бесплатно).
  • При желании можем также посетить Зеленоградск и провести больше времени на пляже. Стоимость каждого дополнительного часа — 1500 ₽.
  • Экскурсию можно провести для 4 человек за доплату 3000 ₽.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 2693 туристов
Меня зовут Анна. Давно увлекаюсь историей и легендами Калининграда и области и искренне считаю, что мне повезло родиться и вырасти здесь. С удовольствием поделюсь с вами знаниями и опытом. Я
читать дальше

аттестованный гид по Калининградской области и аккредитированный гид по Куршской косе и Музею Мирового океана. Путешествую, интересуюсь культурой, кухней, фотографией, изучением русского и итальянского языков. Я и моя команда сделаем всё, чтобы вы чувствовали себя комфортно и прекрасно провели время. Проведём для вас экскурсии по Калининградской области увлекательно, интересно, с юмором!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Анна
31 авг 2025
Все было замечательно, Анна помогла заранее с выбором времени. Очень интересно было послушать истории этого замечательного края и красивые легенды, спасибо за все!
Д
Дарья
17 мая 2025
Все было замечательно, Анна помогла заранее с выбором времени так, что даже будучи там на майских праздниках мы везде проходили без очередей и даже как-будто вообще не было людей. Очень интересно было послушать истории этого замечательного края и красивые легенды, спасибо за все!
Е
Евгения
12 апр 2025
Прекрасный экскурсовод Екатерина провела для нас троих людей индивидуальную экскурсию. Мы ей очень благодарны! Было максимально душевно, организованно всё чётко и по плану. Екатерина отлично знает материал, рассказала исторические данные,
читать дальше

ответила на все вопросы, была внимательна к нам и нашим просьбам, проявляла заботу и уважение)
Также было принято, что поездка была на комфортной машине, где была водичка для каждого участника)
Рекомендуем данную экскурсию и, конечно, экскурсовода!

Павел
Павел
8 апр 2025
Прекрасная, грамотная, интересная гид - Анна. Спасибо большое за приятный вечер. Взяли экскурсию на вечернее время на Куршскую косу. Великолепные виды, природа, дюны, песок и конечно потрясающий рассказчик. Рекомендую всем.
