Куршская коса - это место, где небо встречается с морем и песком. Экскурсия включает посещение Танцующего леса и белоснежных дюн. Истории о викингах и куршах оживят прогулку по посёлку Лесное. Путешествие на Nissan Note, Škoda Fabia или Kia Soul обеспечит комфорт. Экскурсия начинается и заканчивается в Зеленоградске или аэропорту. Вдохновляющие виды и исторические рассказы делают эту поездку незабываемой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа Куршской косы
- 🏖 Прогулка по белоснежным дюнам
- 🌲 Загадочный Танцующий лес
- 🏞 Исторические легенды и рассказы
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Танцующий лес
- Белоснежные дюны
- Маяк
Описание экскурсии
- Посёлок Лесное (исторический Заркау) — уютный приморский посёлок на Куршской косе. Мы погуляем по набережной и побережью. Вы услышите легенды про янтарь, куршей и викингов, некогда населявших эти земли. Увидите маяк и разгадаете связанные с ним загадки.
- Танцующий лес — загадочное место с искривлёнными деревьями, словно танцующими под ветром.
- Озеро Лебедь, или высота Эфа — мы выберем одну из этих локаций и съездим туда. Полюбуемся белыми дюнами, хвойным лесом и заливом. Эти места идеально подходят, чтобы побыть наедине с природой.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Nissan Note, Škoda Fabia, Kia Soul. При необходимости установим детское кресло (предупредите нас заранее, если оно потребуется).
- Экскурсию можем начать и закончить по вашему адресу в Зеленоградске или в аэропорту.
- Дополнительно оплачивается экологический сбор на Куршскую косу — 450 ₽ за машину и 300 ₽ за каждого взрослого (дети и пенсионеры бесплатно).
- При желании можем также посетить Зеленоградск и провести больше времени на пляже. Стоимость каждого дополнительного часа — 1500 ₽.
- Экскурсию можно провести для 4 человек за доплату 3000 ₽.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 2693 туристов
Меня зовут Анна. Давно увлекаюсь историей и легендами Калининграда и области и искренне считаю, что мне повезло родиться и вырасти здесь. С удовольствием поделюсь с вами знаниями и опытом. ЯЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
31 авг 2025
Все было замечательно, Анна помогла заранее с выбором времени. Очень интересно было послушать истории этого замечательного края и красивые легенды, спасибо за все!
Д
Дарья
17 мая 2025
Все было замечательно, Анна помогла заранее с выбором времени так, что даже будучи там на майских праздниках мы везде проходили без очередей и даже как-будто вообще не было людей. Очень интересно было послушать истории этого замечательного края и красивые легенды, спасибо за все!
Е
Евгения
12 апр 2025
Прекрасный экскурсовод Екатерина провела для нас троих людей индивидуальную экскурсию. Мы ей очень благодарны! Было максимально душевно, организованно всё чётко и по плану. Екатерина отлично знает материал, рассказала исторические данные,
Павел
8 апр 2025
Прекрасная, грамотная, интересная гид - Анна. Спасибо большое за приятный вечер. Взяли экскурсию на вечернее время на Куршскую косу. Великолепные виды, природа, дюны, песок и конечно потрясающий рассказчик. Рекомендую всем.
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии из Зеленоградска
-
5%
Групповая
до 18 чел.
Куршская коса и Зеленоградск
Увлекательное путешествие по Балтийскому побережью: прогулка по Танцующему лесу и Курортному проспекту. Истории и виды ждут вас
Начало: На ул. Окружная
12 ноя в 11:15
15 ноя в 11:15
2660 ₽
2800 ₽ за человека
-
25%
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
11 667 ₽
15 555 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Групповая
Групповая экскурсия по Зеленоградску
Присоединяйтесь к экскурсии на Куршскую косу из Зеленоградска! Вас ждут уникальные природные объекты и исторические достопримечательности города
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
11 ноя в 10:45
1500 ₽
1666 ₽ за человека