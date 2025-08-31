Анна — ваша команда гидов в Зеленоградске

Провели экскурсии для 2693 туристов

читать дальше аттестованный гид по Калининградской области и аккредитированный гид по Куршской косе и Музею Мирового океана. Путешествую, интересуюсь культурой, кухней, фотографией, изучением русского и итальянского языков. Я и моя команда сделаем всё, чтобы вы чувствовали себя комфортно и прекрасно провели время. Проведём для вас экскурсии по Калининградской области увлекательно, интересно, с юмором!

Меня зовут Анна. Давно увлекаюсь историей и легендами Калининграда и области и искренне считаю, что мне повезло родиться и вырасти здесь. С удовольствием поделюсь с вами знаниями и опытом. Я