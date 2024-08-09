Спасо-Преображенский собор – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 4 экскурсии в категории «Спасо-Преображенский собор» в Зеленоградске, цены от 2 350 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Добро пожаловать в Зеленоградск
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Зеленоградск: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческим местам Зеленоградска, включая водонапорную башню и бывший парк Плантаже
19 авг в 16:00
21 авг в 16:00
4 000 за всё до 4 чел.
Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Пешая
46 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от 4 550 за всё до 2 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
Пешая
21 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
Знакомство с Куршской косой: на автобусе из Зеленоградска
На автобусе
6 часов
Групповая
Знакомство с Куршской косой: на автобусе из Зеленоградска
Отправиться на дегустацию в местную сыроварню, а затем - на балтийское побережье
Начало: На улице Окружной
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    9 августа 2024
    Добро пожаловать в Зеленоградск
    Ольга отличный экскурсовод, прошлись по городу Зеленоградску неспешным шагом, посмотрели интересные места. Получили представление о городе, его формировании, спасибо большое!
    Ольга отличный экскурсовод, прошлись по городу Зеленоградску неспешным шагом, посмотрели интересные места. Получили представление о городеОльга отличный экскурсовод, прошлись по городу Зеленоградску неспешным шагом, посмотрели интересные места. Получили представление о городе
  • О
    Ольга
    15 июля 2024
    Замуррчательный Зеленоградск
    Павел - прекрасный гид! Обладает энциклопедическими знаниями! много интересной и полезной информации! А сколько интереснейшей информации по котикам получили!!! Спасибо!
  • И
    Ирина
    13 июля 2024
    Добро пожаловать в Зеленоградск
    Ольга - потрясающий рассказчик, очень открытая девушка, ощущения что встретились после давней разлуки)) Отвечала на все вопросы. Это был не марш бросок по Зеленоградску, А плавное перемещение по городу, по его историческому центру. Спасибо огромное за доставленное удовольствие
  • Т
    Татьяна
    8 июля 2024
    Замуррчательный Зеленоградск
    Были на экскурсии 01.07.2024, полны впечатлений, всё было просто замуррррчательно! Павел провел нас по всему городу, рассказал много из истории, архитектуры
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    и т. д., но, главное, что помимо этих весьма полезных и интересных данных, во всех локациях рассказывал так же истории про котиков, которые как-то связаны с этой локацией (или персоналией). Котики при этом не обязательно Зеленоградские (даже скорее в основном не Зеленоградские), а просто такие, с которыми случались интересные истории (например, как получилось, что котик работал директором по транспорту:)). Я, как большой любитель котиков, просто в восторге! Еще Павел знает многих местных котиков, где какой живет, насколько они голодные, и где более голодные еще их подкармливает)) Мы после экскурсии тоже закупились вкусняшками и оставшуюся неделю подкармливали котиков, которые гуляют далеко от Курортного проспекта, а еще в Светлогорске. В общем, замечательная экскурсия, содержащая в себе симбиоз истории, культуры и пушистых))

  • О
    Ольга
    6 июля 2024
    Замуррчательный Зеленоградск
    Отличная экскурсия, нам очень понравилась. Ребенку 10 лет было интересно. Павел замечательный экскурсовод.
  • К
    Кирилл
    17 июля 2023
    Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Экскурсия очень понравилась. Юлия - прекрасный рассказчик, очень любит свой город, узнали много нового и интересного про Кранц-Зеленоградск. Однозначно рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    11 июля 2023
    Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Благодарим Юлию за прекрасную прогулку по городу! Было познавательно. Посмотрели на город другими глазами, узнав его историю, а также, чем живет современный Зеленоградск. Оптимально выстроен маршрут экскурсии и подача информации. Было интересно как родителям, так и сыну-подростку. Рекомендуем на все 100%!
  • И
    Ирина
    5 июля 2023
    Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Очень благодарны Юлии за прекрасную экскурсию! Провели время с интересом, очень камерно и уютно. В духе самого Кранца:) Юля очень
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    приятный в общении человек, рассказала много, показала множество старых фотографий для понимания атмосферы прошлого, но ощущения перегруженности не возникло. Очень грамотно выверена экскурсионная нагрузка. В конце уже после нашей встречи Юля дала много полезных рекомендаций как по времяпрепровождению, так и по покупкам. И даже выдала приятный маленький подарочек:) В общем, Юлю рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Спасо-Преображенский собор»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Знакомство с Куршской косой: на автобусе из Зеленоградска
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Самое главное
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Спасо-Преображенский собор
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Спасо-Преображенский собор" можно забронировать 4 экскурсии от 2 350 до 4 550. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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