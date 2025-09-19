Орнитологическая станция, Танцующий лес, высота Эфа: интересно о главном
Вы совершите путешествие в мир кочующих песчаных дюн, узнаете о загадках мистического леса и посетите охотничьи угодья королей. Проследите историю полуострова от древних пруссов до обретения статуса национального парка.
А также осознаете ценность косы в мировой орнитологии, надышитесь хвойно-морским воздухом и откроете чарующие виды Балтийского моря.
Это удивительный город с давней историей, о которой я поведаю при встрече. Мы постараемся увидеть его без суеты и толпы людей в формате автомобильной поездки по его красивым улочкам. Вы поймёте, почему Зеленоградск называют «мурлыкающий город».
Орнитологическая станция
Одно из достояний Куршской косы — «Фрингилла», полевой стационар Биостанции Зоологического института РАН. Вы познакомитесь с историей исследований на орнитологической станции, увидите весь процесс кольцевания птиц и услышите о значении этого удивительного места в миграционных путях пернатых.
Орнитологическая станция «Фрингилла» работает с 1 апреля по 27 октября. С конца октября по 1 апреля экскурсии не проводятся, станция закрыта. В этот период предоставляется возможность пешей прогулки и свободного времени (1 час) в г. Зеленоградске
Танцующий лес
Это ещё одна визитная карточка национального парка. Среди причудливо извивающихся деревьев вы откроете загадочную историю и легенды Танцующего леса, расположившегося на пологой дюне Руденберг. Услышите об основании немецкой планерной школы и рассказы жителей Росситена об этом месте.
Высота Эфа
Поднявшись на самую высокую точку Куршской косы, дюну Петш (55,5 м над у. м.), вы увидите море, залив, лес, черепичные крыши посёлка Морское (в прошлом Пилкопен) и, конечно, кочующие «сахарные» дюны, раскинувшиеся вдоль залива. Я расскажу трагическую историю 18 века, когда дюна поглотила целую крепость и кирху с соседней рыбацкой деревней. А в Морском вы увидите, как угрожающе нависает дюна над посёлком.
После насыщенной программы вы сможете пообедать в уютном ресторане на берегу Куршского залива, а также обсудить увиденное и обменяться впечатлениями о нашей поездке.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость. Экскурсия проходит на моём автомобиле Haval Jolion 2025 г. в. или Škoda Rapid 2022 г. в.
Дополнительно оплачивается: пропуск в национальный парк «Куршская коса» — 400 ₽ за чел. + за гида, орнитологическая станция — 400 ₽ за чел. (есть льготы), обед в ресторане (по желанию)
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Игорь — ваш гид в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 1309 туристов
Добрый день! Меня зовут Игорь. Я дипломированный экскурсовод, с 1989 года живу в этом прекрасном городе с богатой историей. С 2020 года провожу экскурсии по историческим местам Калининграда и Калининградской читать дальше
области. Работаю в команде со своей супругой Региной — также дипломированным экскурсоводом. Будем рады познакомить вас с самыми интересными местами нашего края и рассказать о его насыщенной жизни. Ждём в гости!
Д
Дарья
19 сен 2025
Были на экскурсии по Косе, экскурсовод была Регина. Экскурсия была чудесная, Регину слушать было одно удовольствие, все четко, было видно что ей самой безумно интересно и приятно было делиться с нами историей. Все наши пожелания были учтены, спасибо большое за такой красочный, интересный и насыщенный день!:)
Н
Наталья
15 авг 2025
Благодарим Игоря за увлекательную и очень познавательную экскурсию на Куршскую косу. Ребенок 9 лет вечером с восторгом пересказывал интересные факты друзьям и бабушкам, делился фотографиями, что свидетельствует о самой высокой оценке работы нашего замечательного гида и интересном маршруте!
Любовь
11 авг 2025
Экскурсия с Региной была очень познавательна, прошла в тёплой комфортной атмосфере. Мы увидели красоты края и приобрели памятные эксклюзивные сувениры. Благодарим организатора и рекомендуем тур знакомым!
А
Андрей
4 июл 2025
На экскурсии были мои родители, впечатления самые положительные. Отличная экскурсия. Харизматичный и знающий экскурсовод Игорь
Ирина
13 июн 2025
Игорь, только расстались😃спасибо вам огромное! Какой замечательный, позитивный день! Куршская коса, дюны, танцующий лес, Зеленоградск- все запомнится! Все было интересно! Информативно! И про обед наш подумали за нас😃в красивом месте😃🙌И по дороге в отель дружно обсудили куда соберемся в следующий раз! Искренне советуем гида! Игорь, спасибо еще раз от нас всех🫶😃😃😃