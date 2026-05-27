Легенды ушедших эпох: Гвардейск и замок Тапиау - из Зеленоградска

Погрузиться в историю Тевтонского ордена
Мы познакомим вас с историей Восточной Пруссии: от первых рыцарских крепостей до уютных городов с немецкой архитектурой.

Вы прогуляетесь по Гвардейску, где родился великий Ловис Коринт (и узнаете, кто это), и прикоснётесь к 7-вековой истории замка Тапиау.
Описание экскурсии

Музей «Трёх эпох»

Отправимся в музей в посёлке Низовье: здесь вы рассмотрите экспозиции старинной аптеки и почты, коллекцию ретро-автомобилей и антикварную мебель.

Прогулка по Гвардейску

Вы окажетесь в уникальном месте, где расходятся реки Дейма и Преголя. Мы пройдёмся по центральной площади со старинными зданиями и отыщем фигурки человечков из оживших музыкальных часов. Также мы покажем вам домик художника Коринта.

Замок Тапиау

Главная остановка — замок Тапиау, история которого насчитывает 700 лет. Здесь жил Николай Коперник и останавливался герцог Альбрехт. Вы увидите оригинальные архитектурные элементы, не имеющие аналогов, и артефакты прежних веков, которые совсем недавно стали доступны для путешественников.

Тайминг программы

9:30 — выезд из Зеленоградска
10:35 — замок Тапиау
11:30 — пешеходная экскурсия по Гвардейску
12:30 — свободное время
14:30 — музей «Трёх эпох» в Низовье
16:30 — возвращение

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном туристическом автобусе
  • Билет в замок включён в стоимость
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в воскресенье в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2700 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Пенсионеры2600 ₽
Школьники2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1313 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

