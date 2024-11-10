Узнать самое интересное о средневековых сооружениях и прочувствовать очарование рыцарской эпохи
Летописи калининградских земель более 770 лет, и период Тевтонского ордена в ней — один из самых загадочных. Вы погрузитесь в жизнь рыцарского братства и подробно изучите его с разных сторон. Я покажу сохранившиеся средневековые постройки и расскажу о них всё. Архитектура и традиции, религия и культура тевтонцев откроются вам на экскурсии.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
По рыцарским тропам: путешествие в Средневековье
На юго-востоке Калининградской области много малых, совсем забытых посёлков и городов, в которых сохранился дух далёкого прошлого. Мы посетим эти населённые пункты, чтобы увидеть орденские сооружения и обсудить их истории.
В посёлке Родники вы осмотрите кирху XIV века снаружи и узнаете, какие функции лютеранская постройка выполняет в наше время. Далее мы посетим замок Вальдау в посёлке Низовье, основанный в середине 13 века. В замке расположен музей Вальдавский замок, где мы узнаем о визите русского царя Петра и о знаменитых владельцах замка.
После мы отправимся в город Гвардейск. Здесь, пока вы будете наслаждаться видом на крепость с берега реки, я на её примере познакомлю вас с устройством оборонительных сооружений тевтонцев. Мы прогуляемся по посёлку Знаменску, где сохранилась старинная кирха и где можно подкрепиться самолепными пельменями и варениками в местном кафе. Кроме того, при желании, подробнее изучим живописные руины 500-летней давности, которые есть в области.
Сооружения, в которых зашифрована летопись Тевтонского ордена, его традиции, религия и культура, и мой рассказ помогут вам проникнуться атмосферой знаменитого рыцарского братства.
Организационные детали
При желании дополнительно оплачивается: обед в семейном кафе на берегу Лавы, небольшой взнос на восстановление построек орденского периода
Возможно посещение действующих храмов, поэтому женщинам желательно соблюдать традиции православия в одежде и иметь при себе головные уборы
Программу можно продлить: + 1000 ₽ за дополнительный час
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 1239 туристов
Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников. Мое главное правило: показать наш край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей! Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!