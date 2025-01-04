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Рождество в Кранце: Волшебный аудио-спектакль по улицам старинного города

Откройте для себя сказочный исторический аудиоспектакль сквозь столетие! Увлекательные рассказы голосами профессиональных актеров с аутентичным звуковым сопровождением в индивидуальных наушниках. Вы влюбитесь в новогодний Зеленоградск!
5
2 оценки
Рождество в Кранце: Волшебный аудио-спектакль по улицам старинного города
Рождество в Кранце: Волшебный аудио-спектакль по улицам старинного города
Рождество в Кранце: Волшебный аудио-спектакль по улицам старинного города
Ближайшие даты:
24
июл25
июл26
июл27
июл28
июл29
июл30
июл
Время начала: 16:00

Описание аудиогида

Настоящая сказка для взрослых и детей! Приглашаем на сказочную новогоднюю аудиоэкскурсию-спектакль в городе настоящего рождественского волшебства, красивых легенд и историй. Перенесемся в начало 20 века, курорт Кранц: Балтийское море замерзает, жители украшают елки и готовят угощения, а детей ждут особенные подарки и зимние развлечения. Очаровательная старинная архитектура Курортного проспекта в огнях праздничной иллюминации, нарядная елка, ароматы глинтвейна и выпечки — не оставят вас равнодушными! Вы узнаете:
  • чем украшали елки более ста лет назад и как развлекались в зимние праздники жители Кранца?
  • кто придумал открытку и какие подарки дарили друг другу на зимние праздники?
  • о любимом лакомстве жителей Пруссии и русской императрицы Александры Федоровны • почему в святочные дни нужно вести себя тихо-спокойно и как нагадать замужество?
  • все о праздничной кухне и кто готовил самое вкусное в Кранце жаркое из зайчатины • почему король Пруссии - Фридрих Великий пытался запретить кофе и что это за профессия "нюхач кофе"?

• сколько свечей на Рождественском адвент-венке и для кого готовили сладости, а для кого - розги в День Святого Николая? Важная информация:

  • Погода на Балтике не предсказуема. Если в прогнозе дождь – обязательно возьмите зонтик, если снег - теплую одежду.
  • Если возьмете с собой в дорогу чай или кофе, то гулять будет еще комфортнее.

Услышать РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ Вы можете ежедневно с Ноября по Январь в 16:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мы пройдем по самой нарядной новогодней улице - КенигсбергерШтрассе
  • От виллы Крелль - до кирхи Св. Адальберта
  • Увидим и услышим:
  • Виллу Крелль
  • Доходный дом Баста и Цаморы
  • Шикарный отель Ost-See
  • Почтамт
  • Дом Густава Штарка
  • Аптеку Адлер
  • Дом Шуц
  • Дом с Драконами
  • Дом Звездного неба
  • Курхаус
  • Пансионат Ханны Мази
  • Водонапорную башню
  • Кирху Св. Адальберта
Что включено
  • Услуги гида
  • Аудиоспектакль
  • Специальные наушники
  • Рождественская открытка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зеленоградск, ул. Тургенева 1 Б (возле SPAR)
Завершение: Зеленоградск, ул. Московская 40А
Когда и сколько длится?
Когда: Услышать РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ Вы можете ежедневно с Ноября по Январь в 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Просим не опаздывать и одеваться по погоде - тепло, обуваться - удобно
  • Погода на Балтике не предсказуема. Если в прогнозе дождь - обязательно возьмите зонтик, если снег - теплую одежду
  • Если возьмете с собой в дорогу чай или кофе, то гулять будет еще комфортнее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
Юлия
4 янв 2025
Е
Елена
15 дек 2024

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