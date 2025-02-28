Рождественская аудиоэкскурсия в Кранце предлагает уникальное путешествие по зимнему Зеленоградску.
Участники смогут насладиться атмосферой праздника, прогуливаясь по Кёнигсбергер штрассе, и узнать о традициях прошлого. Гиды расскажут о том, как украшали ёлки, какие подарки дарили и как проходила рождественская служба.
Это идеальная возможность для семейного отдыха, где каждый сможет погрузиться в атмосферу Восточной Пруссии и получить небольшой подарок на память
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Погружение в атмосферу Рождества
- 🏛️ Истории реальных горожан
- 🎄 Прогулка по нарядным улицам
- 🎁 Подарок на память
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Кёнигсбергер штрассе
- Вилла Крелль
- Кирха Святого Адальберта
Описание аудиогида
Вы получите специальные удобные наушники и погрузитесь в атмосферу сказки. Гид будет вести вас по маршруту.
Прогуляетесь по самой нарядной новогодней улице — Кёнигсбергер штрассе, от виллы Крелль до кирхи Святого Адальберта. На всём пути будете слушать голоса главных героев аудиоспектакля.
Рассмотрите красиво украшенные дома и виллы, которые являются памятниками архитектуры и радуют взор жителей и гостей города.
Услышите истории реальных горожан, происходившие более ста лет назад — все они связаны с праздничными развлечениями и традициями. А ещё погадаете на удачу!
Узнаете:
- Чем украшали ёлки более ста лет назад
- Как развлекались в зимние праздники жители Кранца и какие подарки дарили друг другу
- Кто придумал открытку
- Как проходила рождественская служба в кирхе Святого Адальберта
- Почему в святочные дни нужно вести себя тихо-спокойно
- Какое лакомство на Рождество предпочитали жителей Пруссии и русская императрица Александра Фёдоровна
- Кто готовил самое вкусное в Кранце жаркое из зайчатины
- Почему король Пруссии, Фридрих Великий, пытался запретить кофе и что это за профессия — нюхач кофе
- Сколько свечей должно быть на рождественском венке
- Для кого в День святого Николая готовили сладости, а для кого — розги
И многое другое!
На память о нашем зимнем аудиопроменаде у вас останется небольшой подарок.
Организационные детали
- Аудиоспектакль рассчитан на взрослых с детьми от 7 лет
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
ежедневно в 16:00
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 1114 туристов
Профессиональный филолог и редактор радиохолдинга, создательница пешеходных аудиоспектаклей в специальных наушниках по Зеленоградску — одному из красивейших городов Калининградской области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
28 фев 2025
Очень мило и трогательно, рекомендуем!
Дарья
6 янв 2025
Наша семья получила незабываемые впечатления от экскурсии! Уникальный формат позволил погрузиться в сказку. Море эмоций, благодарим!
Е
Екатерина
23 дек 2024
Очень душевная и позитивная рождественская экскурсия. Спектакль в профессиональной озвучке с трогательным музыкальным сопровождение. Честно, я плакала. Историческое наполнение тоже не подкачало. Гиду спасибо за интерактив, дорогу. Одна из лучших пеших экскурсий, на которых я была, а сравнить есть с чем.
Марина
14 дек 2024
Очень хорошая идея экскурсии в такой сказочной форме!! Правда, по времени она идет час, но этого предостаточно, чтобы окунуться в детство и снова пережить те детские эмоции! 🥰🥳 Всем рекомендую 👍 Сам город прекрасен, будем возвращаться…
С
Саша
9 дек 2024
Очень приятный и трогательный рассказ, проникаешься и выпадаешь из реальности.
Настоятельно рекомендую!
Елена
6 дек 2024
Экскурсия очень погружает в новогоднее настроение и историю старого Кранца
К
Константин
5 дек 2024
Прекрасный душевный аудио променад! Мои обязательные рекомендации!
Это то, что нужно – чтобы поймать настроение праздника, узнать много и интересно о традициях. А как озвучено – потрясающе! Ощущение что фильм посмотрел
Е
Елена
5 дек 2024
Хотите поскорее получить новогоднее настроение? Тогда вам на этот аудио променад точно! Провели чудесный вечер гуляя по городу! Во-первых, я знала куда иду – на аудио спектакле в наушниках я
