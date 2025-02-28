Рождественская аудиоэкскурсия в Кранце предлагает уникальное путешествие по зимнему Зеленоградску. Участники смогут насладиться атмосферой праздника, прогуливаясь по Кёнигсбергер штрассе, и узнать о традициях прошлого. Гиды расскажут о том, как украшали ёлки, какие подарки дарили и как проходила рождественская служба. Это идеальная возможность для семейного отдыха, где каждый сможет погрузиться в атмосферу Восточной Пруссии и получить небольшой подарок на память

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Время начала: 16:00

Описание аудиогида

Вы получите специальные удобные наушники и погрузитесь в атмосферу сказки. Гид будет вести вас по маршруту.

Прогуляетесь по самой нарядной новогодней улице — Кёнигсбергер штрассе, от виллы Крелль до кирхи Святого Адальберта. На всём пути будете слушать голоса главных героев аудиоспектакля.

Рассмотрите красиво украшенные дома и виллы, которые являются памятниками архитектуры и радуют взор жителей и гостей города.

Услышите истории реальных горожан, происходившие более ста лет назад — все они связаны с праздничными развлечениями и традициями. А ещё погадаете на удачу!

Узнаете:

Чем украшали ёлки более ста лет назад

Как развлекались в зимние праздники жители Кранца и какие подарки дарили друг другу

Кто придумал открытку

Как проходила рождественская служба в кирхе Святого Адальберта

Почему в святочные дни нужно вести себя тихо-спокойно

Какое лакомство на Рождество предпочитали жителей Пруссии и русская императрица Александра Фёдоровна

Кто готовил самое вкусное в Кранце жаркое из зайчатины

Почему король Пруссии, Фридрих Великий, пытался запретить кофе и что это за профессия — нюхач кофе

Сколько свечей должно быть на рождественском венке

Для кого в День святого Николая готовили сладости, а для кого — розги

И многое другое!

На память о нашем зимнем аудиопроменаде у вас останется небольшой подарок.

Организационные детали