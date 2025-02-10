Зеленоградск, известный как Кранц, каждый год радует жителей и гостей рождественским убранством.
Прогулка по улочкам города расскажет о зимних традициях Восточной Пруссии: что готовили, как украшали дома и что дарили.
Участники увидят
Прогулка по улочкам города расскажет о зимних традициях Восточной Пруссии: что готовили, как украшали дома и что дарили.
Участники увидят
5 причин купить эту экскурсию
- 🎄 Праздничная атмосфера
- 🏛 Исторические здания
- 🍰 Дегустация марципана
- ☕ Ароматный чай
- 🎁 Рождественские традиции
Что можно увидеть
- Лютеранская кирха
- Католическая капелла
- Баптистская капелла
- Курортный проспект
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по живописным рождественским улочкам и поговорим о том, как проводили зимние праздники в Восточной Пруссии в 19–20 веках: что готовили к столу, что дарили, во что наряжались, как украшали дома, что вешали на ёлку, какие традиции соблюдали, как встречали и чем потчевали гостей.
- Мы увидим здания бывших лютеранской кирхи, католической и баптистской капелл
- Обсудим, чем отличалось празднование Рождества у католиков и лютеран
- Пройдёмся по центральной пешеходной и самой нарядной улице города — Курортному проспекту, бывшей Кёнигсберг-штрассе
- Выясним, что пекли в местных пекарнях в начале 20 века
- Зайдём в уютное кафе погреться и попить ароматный чай с облепихой
- Отведаем традиционный марципан, который готовили раньше к Рождеству
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, облепиховый чай (либо другой традиционный горячий напиток), дегустация марципана
- Помните, что Балтика холодна, капризна и ветрена. Одевайтесь тепло — ходить будем много!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1300 ₽
|Дети 8-14 лет
|900 ₽
|Дети 5-7 лет
|500 ₽
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Зеленоградске
Провела экскурсии для 517 туристов
Добрый день, дорогие гости нашего города! Меня зовут Екатерина. Уже более 12 лет я профессиональный экскурсовод. Родилась и выросла в Калининграде. 10 лет назад, поддавшись очарованию приморья, перебралась в Зеленоградск.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вячеслав
10 фев 2025
Екатерина познакомила нас с городом Кранц изнутри. За день до эскурсии, были на другой-обзорной Коса и Зеленоградск. Думали услышем ту же самую информацию. Оказалось абсолютно нет. Исторические факты, традиции и конечно узналю всю правду о марципане и даже рецепт…
О
Ольга
22 янв 2025
Замечательная атмосферная экскурсия. Нас было всего 3 человека. Спасибо Екатерине за правильную подачу информации, прекрасную чайную церемонию с великолепным марципаном.
Светлана
5 янв 2025
В Зеленоградске 3й раз и только сейчас взяла экскурсию) Екатерина отличный рассказчик и знаток истории, очень интересно и без "воды". Было очень душевно и по-Рождественски уютно! Зеленоградск зимой и летом - это 2 разных города! В самое ❤️. Спасибо большое! За чай отдельное спасибо, было очень кстати передохнуть и погреться) Рекомендую всей душой)
М
Мария
2 янв 2025
Спасибо большое чудесной Екатерине за отличную прогулку! Мы узнали много нового и интересного! Екатерина очень хорошо владеет материалом и, учитывая очень плохие погодные условия, наша экскурсия всё же состоялась! Однозначно буду рекомендовать друзьям!
Кирилл
30 дек 2024
Спасибо гиду Екатерине. Замечательно провела экскурсию по рождественскому Зеленоградску. Это было 26 декабря. Надо сказать, что и сам город необычайно красиво украшен к Новому Году. От Екатерины узнали много нового про историю встречи Рождества в этих местах. О жизни и быте местных жителей. Интересные места города, здания, коты…), всё было очень увлекательно и познавательно. Спасибо! Будем рекомендовать знакомым.
A
Anastasiia
29 дек 2024
Очень понравилась прогулка с Екатериной! Рассказала об истории города, области, показала и рассказала про исторические улицы и здания Кранца, узнали про традиции празднования рождества. А еще попили чай с конфетами из марципана! Экскурсию рекомендую.
Виктория
24 дек 2024
Благодарю Екатерину за душевную экскурсию по новогоднему городу. В Зеленоградске как нигде чувствуется дух Рождества! Добавьте к этому богатую историю, красивую архитектуру, современные возможности по декорированию — и вуаля, телепортация
В
Валерия
19 дек 2024
Все было отлично, большое спасибо Екатерине за душевную экскурсию 💔
Г
Галина
11 дек 2024
Екатерина приятный экскурсовод и отлично знает мат часть. Очень профессионально и ненавязчиво рассказывала об истории города, деталях, обычаях, культуре и это было встроено в новогоднюю, рождественскую атмосферу.
Что вдвойне приятно, Екатерина
Что вдвойне приятно, Екатерина
З
Зоя
16 янв 2024
очень понравилась экскурсия от Екатерины!
несмотря на непростые погодные условия, получили огромное удовольствие от прогулки!
вся информация была преподнесена живым языком, с интересными деталями
и очень кстати оказался перерыв на облепиховый чай с марципаном! 😍
огромная благодарность экскурсоводу!!
несмотря на непростые погодные условия, получили огромное удовольствие от прогулки!
вся информация была преподнесена живым языком, с интересными деталями
и очень кстати оказался перерыв на облепиховый чай с марципаном! 😍
огромная благодарность экскурсоводу!!
Ирина
13 янв 2024
Это был день резкого перепада температуры воздуха от значительного минуса до нуля. Поэтому менее закаленные путешественники от экскурсии отказались и мы с Екатериной совершили душевную прогулку по рождественскому Зеленограду вдвоем.
Е
Екатерина
6 янв 2024
Безумно интересная экскурсия.
Екатерина отлично подает информацию и умеет заинтересовать.
Маршрут подстраивался под плохую погоду, за, что ей отдельное спасибо ❤️
Екатерина отлично подает информацию и умеет заинтересовать.
Маршрут подстраивался под плохую погоду, за, что ей отдельное спасибо ❤️
Ольга
4 янв 2024
Очень понравилась экскурсия. В холодную погоду так приятно напоили горячим вкусным чаем с марципаном. Спасибо 💗
О
Ольга
20 дек 2023
Была сегодня на увлекательной экскурсии Рождественский Кранц. Гид Екатерина очень интересно рассказала об истории и новогодних традициях этого милого города. Было полное ощущение праздника и погружение в эпоху того времени. Спасибо Екатерине за профессионализм, красивую речь и атмосферность экскурсии.
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