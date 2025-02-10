Вячеслав Екатерина познакомила нас с городом Кранц изнутри. За день до эскурсии, были на другой-обзорной Коса и Зеленоградск. Думали услышем ту же самую информацию. Оказалось абсолютно нет. Исторические факты, традиции и конечно узналю всю правду о марципане и даже рецепт…

О Ольга Замечательная атмосферная экскурсия. Нас было всего 3 человека. Спасибо Екатерине за правильную подачу информации, прекрасную чайную церемонию с великолепным марципаном.

Светлана В Зеленоградске 3й раз и только сейчас взяла экскурсию) Екатерина отличный рассказчик и знаток истории, очень интересно и без "воды". Было очень душевно и по-Рождественски уютно! Зеленоградск зимой и летом - это 2 разных города! В самое ❤️. Спасибо большое! За чай отдельное спасибо, было очень кстати передохнуть и погреться) Рекомендую всей душой)

М Мария Спасибо большое чудесной Екатерине за отличную прогулку! Мы узнали много нового и интересного! Екатерина очень хорошо владеет материалом и, учитывая очень плохие погодные условия, наша экскурсия всё же состоялась! Однозначно буду рекомендовать друзьям!

Кирилл Спасибо гиду Екатерине. Замечательно провела экскурсию по рождественскому Зеленоградску. Это было 26 декабря. Надо сказать, что и сам город необычайно красиво украшен к Новому Году. От Екатерины узнали много нового про историю встречи Рождества в этих местах. О жизни и быте местных жителей. Интересные места города, здания, коты…), всё было очень увлекательно и познавательно. Спасибо! Будем рекомендовать знакомым.

A Anastasiia Очень понравилась прогулка с Екатериной! Рассказала об истории города, области, показала и рассказала про исторические улицы и здания Кранца, узнали про традиции празднования рождества. А еще попили чай с конфетами из марципана! Экскурсию рекомендую.

Виктория читать дальше в сказку!



Особая благодарность за угощения, облепиховый чай, внимание к деталям и ответы на вопросы. Провела это время с пользой!



P.s. Тем, кто идёт на экскурсию, рекомендую до или после заглянуть в краеведческий музей. Благодарю Екатерину за душевную экскурсию по новогоднему городу. В Зеленоградске как нигде чувствуется дух Рождества! Добавьте к этому богатую историю, красивую архитектуру, современные возможности по декорированию — и вуаля, телепортация

В Валерия Все было отлично, большое спасибо Екатерине за душевную экскурсию 💔

Г Галина

Что вдвойне приятно, Екатерина читать дальше подробно отвечала на вопросы по ходу экскурсии. После экскурсии мне даже захотелось больше узнать о городе, его истории. Скажу честно, многие вещи о рождественских обычаях, елке, игрушках, я услышала впервые!



Если спросить порекомендую ли я экскурсию, однозначно! Екатерина приятный экскурсовод и отлично знает мат часть. Очень профессионально и ненавязчиво рассказывала об истории города, деталях, обычаях, культуре и это было встроено в новогоднюю, рождественскую атмосферу.Что вдвойне приятно, Екатерина

З Зоя очень понравилась экскурсия от Екатерины!

несмотря на непростые погодные условия, получили огромное удовольствие от прогулки!



вся информация была преподнесена живым языком, с интересными деталями



и очень кстати оказался перерыв на облепиховый чай с марципаном! 😍



огромная благодарность экскурсоводу!!

Ирина читать дальше Много интересной и незнакомой для меня ранее информации я подчерпнула от Екатерины. Замечательный иллюстрированный материал. Выношу особую благодарность за рекомендации посетить театр кукол. В летний визит надеюсь посетить другие экскурсии Екатерины. Это был день резкого перепада температуры воздуха от значительного минуса до нуля. Поэтому менее закаленные путешественники от экскурсии отказались и мы с Екатериной совершили душевную прогулку по рождественскому Зеленограду вдвоем.

Е Екатерина Безумно интересная экскурсия.

Екатерина отлично подает информацию и умеет заинтересовать.

Маршрут подстраивался под плохую погоду, за, что ей отдельное спасибо ❤️

Ольга Очень понравилась экскурсия. В холодную погоду так приятно напоили горячим вкусным чаем с марципаном. Спасибо 💗