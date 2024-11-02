Описание экскурсии
Что вас ждёт на экскурсии
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим местам! В рамках экскурсии вы посетите Замок Тевтонского ордена «Шаакен», где сможете увидеть остатки древней крепости, которая хранила тайны благородных рыцарей и страшных инквизиторов. У вас будет возможность примерить старинную амуницию и испытать, каково это — держать в руках средневековое оружие.
Дегустация местных деликатесов
Следующим пунктом программы станет дегустация сыров, шоколада и марципана на фабрике «Шаакендорф». Здесь вам расскажут о технологии и истории сырного производства, что сделает ваше знакомство с местными продуктами ещё более увлекательным.
Кирха Шаакена
Вы также посетите кирху Шаакена — древнейшее католическое сооружение, заложенное в 1280 году. Несмотря на то, что от кирхи остались только стены, здесь по-прежнему живёт привидение. Вы узнаете о строительных традициях тех далеких времён и о том, почему нельзя смотреть в глаза женщинам на тростниковых пустошах.
История и легенды
Вас ждут захватывающие рассказы об истории земли пруссов, Тевтонском ордене и древние легенды, которые перенесут вас в прошлое. Это интересное путешествие в пространстве и времени подарит вам уникальные знания об орденских замках и кирхах, а также о влиянии Тевтонского ордена на земли древних пруссов.
Подарки на память
В конце экскурсии вас ждут подарки — мои книги, которые можно получить с автографом автора. Не упустите возможность увезти с собой частичку этого удивительного путешествия!
Ежедневно, кроме понедельника, в 14:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рыцарский замок «Шаакен»
- Сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф»
- «ШаакенКирхен» (кирха XIII века)
Что включено
- Услуги гида
- Услуги водителя
- Транспорт
Что не входит в цену
- Дегустация сыра, шоколада и марципана - 350 руб. /взрослый 250 руб. /детский
- Посещение замка Шаакен - 250 руб. /взрослый дети бесплатно
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Дополнительные расходы:
- Дегустация сыра, шоколада и марципана - взрослые 350 руб. /чел. дети 250 руб. /чел
- Посещение замка Шаакен - взрослые 250 руб. /чел. дети бесплатно