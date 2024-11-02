Шаакен: замок, кирха и сыроварня с автором книг-бестселлеров

Интересное путешествие в пространстве и времени — история орденских замков, кирх и экспансии Тевтонского ордена на земли древних пруссов. А также дегустация сыра, марципана и шоколада в местной крафтовой сыроварне. История и легенды Пруссии от автора бестселлеров. В конце экскурсии подарки — мои книги, при желании с автографом автора.
4.9
18 отзывов
Шаакен: замок, кирха и сыроварня с автором книг-бестселлеров
Шаакен: замок, кирха и сыроварня с автором книг-бестселлеров
Шаакен: замок, кирха и сыроварня с автором книг-бестселлеров
Ближайшие даты:
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мар
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт на экскурсии

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим местам! В рамках экскурсии вы посетите Замок Тевтонского ордена «Шаакен», где сможете увидеть остатки древней крепости, которая хранила тайны благородных рыцарей и страшных инквизиторов. У вас будет возможность примерить старинную амуницию и испытать, каково это — держать в руках средневековое оружие.

Дегустация местных деликатесов

Следующим пунктом программы станет дегустация сыров, шоколада и марципана на фабрике «Шаакендорф». Здесь вам расскажут о технологии и истории сырного производства, что сделает ваше знакомство с местными продуктами ещё более увлекательным.

Кирха Шаакена

Вы также посетите кирху Шаакена — древнейшее католическое сооружение, заложенное в 1280 году. Несмотря на то, что от кирхи остались только стены, здесь по-прежнему живёт привидение. Вы узнаете о строительных традициях тех далеких времён и о том, почему нельзя смотреть в глаза женщинам на тростниковых пустошах.

История и легенды

Вас ждут захватывающие рассказы об истории земли пруссов, Тевтонском ордене и древние легенды, которые перенесут вас в прошлое. Это интересное путешествие в пространстве и времени подарит вам уникальные знания об орденских замках и кирхах, а также о влиянии Тевтонского ордена на земли древних пруссов.

Подарки на память

В конце экскурсии вас ждут подарки — мои книги, которые можно получить с автографом автора. Не упустите возможность увезти с собой частичку этого удивительного путешествия!

Ежедневно, кроме понедельника, в 14:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Рыцарский замок «Шаакен»
  • Сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф»
  • «ШаакенКирхен» (кирха XIII века)
Что включено
  • Услуги гида
  • Услуги водителя
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Дегустация сыра, шоколада и марципана - 350 руб. /взрослый 250 руб. /детский
  • Посещение замка Шаакен - 250 руб. /взрослый дети бесплатно
Место начала и завершения?
Зеленоградск, Окружная 15
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника, в 14:00.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Дополнительные расходы:
  • Дегустация сыра, шоколада и марципана - взрослые 350 руб. /чел. дети 250 руб. /чел
  • Посещение замка Шаакен - взрослые 250 руб. /чел. дети бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
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3
2
1
А
2 ноя 2024
Великолепно организованная и проведённая экскурсия! Игорь интересный экскурсовод, а их было очень много за время моих путешествий по множеству городов и стран. Информация по истории края подавалась легко и увлекательно,
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особенно в отношении древних прусских традиций. Прекрасно чувствуется любовь Игоря к своему краю и истории этой земли и этой любовью он щедро делится со своими туристами. Спасибо за подарок — книгу с автографом.

Е
4 окт 2024
Шикарная поездка с известным писателем и гидом!
Т
15 сен 2024
Отличная экскурсия! Больше всего понравилось то, что Игорь уточняет, что мы хотим услышать во время поездки. И подстраивает свой рассказ под интерес гостей. А выбор рассказов невероятно огромен — это
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и происхождение геологии Самбийского полуострова, и история древних человеческих поселений на этой земле, времена римлян, викингов, тевтонского ордена и тому подобное. Наконец-то мы узнали, что такое «Самбия», до Игоря никто не знал, даже в гостинице с таким названием, где мы и остановились. А также легенды Пруссии — здесь Игорь настоящий мастер, никогда не слышали такого высокого уровня исполнения. Рекомендую всем, особенно тем, кто любит историю, легенды и нестандартный подход к организации экскурсий.

А
14 сен 2024
Гид опоздал на 10 минут. К остальным моментам претензий нет. За книгу спасибо.
О
16 авг 2024
5 баллов! Мы посмотрели все те объекты, которые указаны в описании и узнали историю древних пруссов. У Игоря красивый бархатный голос, плюс используется качественный микрофон с усилителем, все прекрасно слышно
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даже для человека с плохим слухом. Речь очень грамотная, никаких слов-паразитов. Экскурсия неспешная и не утомительная: есть время и гида послушать, потрогать развалины, посетить магазин на сыроварне. Также получили в подарок книги Игоря, очень приятно было.

М
15 авг 2024
Поездка в Шаакен очень понравилась, несмотря на дождливую погоду. Особенно древняя кирха, в которой обитает привидение и связанная с ней легенда о призраке тростниковых зарослей. Отдельно хочется отметить талант рассказчика, слушать можно бесконечно. Плюс вкусная дегустация сыра и шоколада в Шаакнендорф.
Т
14 авг 2024
Экскурсию можно изменить или дополнить по интересам туристов, чем мы и воспользовались. Стартовали из гостиницы вместе с чемоданами, выполнили программу и закончили в аэропорту. Зная Игоря по истории Пруссии огромны, а желание ими поделиться очень понравилось, рекомендуем.
Е
13 авг 2024
Всё хорошо, Игорь — талантливый рассказчик и писатель. Спасибо за подарок!
М
29 июл 2024
Легко, с юмором, очень интересно!
О
28 июл 2024
Очень интересная экскурсия в Шакен! Мы погрузились в мрачную историю пруссии и жизнь тех далеких времен. Кроме истории Игорь рассказывал древние легенды, очень интересно и грамотно. Сыр и марципан на дегустации вполне достойные. Всем рекомендуем.
Т
27 июл 2024
Мы приехали из Казани с детьми 3 и 8 лет, поэтому выбирали индивидуального гида. Остановились на Игоре и нисколько не пожалели. Большая комфортная машина, детское кресло, начало из отеля. Экскурсия пролетела на одном дыхании, всем было интересно и комфортно. Остались очень довольны.
М
26 июл 2024
Игорь невероятно, фантастически интересный рассказчик!!!!!!!!!
Н
8 июн 2024
Понравилось абсолютно всё — от прекрасных рассказов о тростниковых пустошах, традициях тевтонского ордена до житейских историй про домовых и привидений. Даже плохая погода не смогла испортить наш праздник. Спасибо огромное и до новых встреч!
М
7 июн 2024
Шикарная, грамотно построенная экскурсия. Не очень длинная, даже дети устать не успели. Те не менее большой объём исторической информации, подаваемой в легко воспринимаемой манере и приятным голосом. Спасибо за книги, читаем с большим удовольствием! Обязательно вернемся, мечтаем побывать с Игорем на Куршской косе и услышать из уст автора легенду о великаньше Неринге.
С
6 июн 2024
Мы давно поняли, что самые лучшие экскурсии проводят местные жители, знающие и любящие свой город! Игорь именно такой плюс университетское образование гида, помноженное на талант популярного писателя! Будем рекомендовать.

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