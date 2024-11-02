Интересное путешествие в пространстве и времени — история орденских замков, кирх и экспансии Тевтонского ордена на земли древних пруссов. А также дегустация сыра, марципана и шоколада в местной крафтовой сыроварне. История и легенды Пруссии от автора бестселлеров. В конце экскурсии подарки — мои книги, при желании с автографом автора.

Описание экскурсии

Что вас ждёт на экскурсии

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим местам! В рамках экскурсии вы посетите Замок Тевтонского ордена «Шаакен», где сможете увидеть остатки древней крепости, которая хранила тайны благородных рыцарей и страшных инквизиторов. У вас будет возможность примерить старинную амуницию и испытать, каково это — держать в руках средневековое оружие.

Дегустация местных деликатесов

Следующим пунктом программы станет дегустация сыров, шоколада и марципана на фабрике «Шаакендорф». Здесь вам расскажут о технологии и истории сырного производства, что сделает ваше знакомство с местными продуктами ещё более увлекательным.

Кирха Шаакена

Вы также посетите кирху Шаакена — древнейшее католическое сооружение, заложенное в 1280 году. Несмотря на то, что от кирхи остались только стены, здесь по-прежнему живёт привидение. Вы узнаете о строительных традициях тех далеких времён и о том, почему нельзя смотреть в глаза женщинам на тростниковых пустошах.

История и легенды

Вас ждут захватывающие рассказы об истории земли пруссов, Тевтонском ордене и древние легенды, которые перенесут вас в прошлое. Это интересное путешествие в пространстве и времени подарит вам уникальные знания об орденских замках и кирхах, а также о влиянии Тевтонского ордена на земли древних пруссов.

Подарки на память

В конце экскурсии вас ждут подарки — мои книги, которые можно получить с автографом автора. Не упустите возможность увезти с собой частичку этого удивительного путешествия!