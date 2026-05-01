Волшебство южных окраин Калининграда: Правдинск и Железнодорожный (из Зеленоградска)

Путешествие по средневековым городам, замкам и кирхам бывшей Восточной Пруссии
Эта поездка познакомит вас с историей бывшей Восточной Пруссии и двумя городами — Правдинском и Железнодорожным.

Маршрут выстроен так, чтобы история раскрывалась последовательно — от военных событий и архитектуры до культурного наследия региона.

Вы проследите, как появлялись первые замки и кирхи, услышите легенды ушедших эпох и увидите музейные экспозиции.
Описание экскурсии

Правдинск (~ 3 часа)

Город расположен на берегу реки Лава, в 53 км от областного центра. Именно здесь, под Фридландом, в 1807 году во время русско-прусско-французской войны произошло одно из крупнейших сражений между русской и французской армиями.

Во время прогулки вы увидите фрагменты исторической застройки и дома, облик которых почти не изменился за несколько веков.

Мы посетим храм Святого великомученика Георгия Победоносца — бывшую кирху Святого Георгия, стоящую у Мельничного пруда. У вас будет возможность подняться на смотровую площадку и взглянуть на город с высоты — отсюда открывается выразительная панорама Правдинска и его окрестностей.

Посёлок Железнодорожный (~ 3 часа)

Здесь вас ждёт пешеходная прогулка по средневековому городу с характерной архитектурой, частично сохранившейся со времён Средневековья. По пути вы увидите:

  • замковую мельницу 1909 года
  • орденский замок 14 века
  • кирху Гердауэна

Отдельной остановкой станет аутентичное кафе «Патефон» (за дополнительную плату). Здесь можно выпить кофе и по желанию принять участие в тематической экскурсии. Вас ждёт живой и увлекательный рассказ о создателях музыкальных устройств и их производителях.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном туристическом автобусе
  • Время в пути между городами — около 50 мин в одну сторону
  • Экскурсия в кафе «Патефон» оплачивается отдельно — 500 ₽ с чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в субботу в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2000 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1900 ₽
Школьники1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1342 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

