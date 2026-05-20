Зеленоградск — один из самых очаровательных городов Калининградской области.
Бывший немецкий Кранц, известный курорт 19–20 веков, он до сих пор сохраняет расслабленной флёр позапрошлого столетия. Мы рассмотрим изысканные фасады доходных домов. А ещё побываем на таинственной вилле и поговорим о судьбах жителей города и его гостей.
Бывший немецкий Кранц, известный курорт 19–20 веков, он до сих пор сохраняет расслабленной флёр позапрошлого столетия. Мы рассмотрим изысканные фасады доходных домов. А ещё побываем на таинственной вилле и поговорим о судьбах жителей города и его гостей.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Памятник «Бегущая по волнам» — романтический символ города и его визитная карточка.
Курортный проспект с роскошными доходными домами. Вы выясните, чем Кранц привлекал состоятельных отдыхающих прошлых веков.
Таинственная вилла Крелля. Вы узнаете, почему это место окутано легендами.
Кирха — лютеранский храм, который и сегодня наполнен особой атмосферой тишины и покоя.
Парк «Плантаже». Мы прогуляемся среди вековых деревьев и скульптур, а на Мостике вздохов вспомним строки великого Адама Мицкевича.
в понедельник и четверг в 14:00, во вторник и субботу в 12:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 16 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 14:00, во вторник и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 86 туристов
Я родилась и живу в Калининграде. И очень люблю свой город! Меня увлекает его прошлое, и я постоянно нахожусь в поисках интересных фактов о нём. 600-летняя история Калининграда поражает воображение и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Кайфовая, увлекательная экскурсия, советую всем желающим посетить. Спасибо Марии за знакомство с уютным, курортным городом Зеленоградск!
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная экскурсия для знакомства с Зеленоградском.
Вам был полезен этот отзыв?
Большая благодарность Марии, это прекрасная возможность погрузиться в историю, насладиться красивой архитектурой и прочувствовать особую атмосферу одного из самых очаровательных городов Калининградской области. Рекомендую всем, кто интересуется историей и хочет увидеть уголок старой Европы.
Мария
Ответ организатора:
Анна, БлагоДарю вас за такой отзыв, для меня это ценно 🌹
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень понравилось все! и подача материала и энергетика гида 🤍
насыщенно и интересно! спасибо)
насыщенно и интересно! спасибо)
Мария
Ответ организатора:
БлагоДарю вас 🙏🌹
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Большое спасибо за экскурсию! Зеленоградск просто невероятно понравился! А благодаря нашему экскурсоводу мы вкусили еще и духовую пищу) Наш коллектив из 6 человек из Воронежа выражает огромную благодарность!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии на «Зелёный Кранц - душа балтийского курорта»
Индивидуальная
Экскурсия «В поисках самого старого дома Кранца»
Отыскать самое древнее здание Зеленоградска и познакомиться с историей города
Начало: У колеса обозрения
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
от 4000 ₽ за человека
Индивидуальная
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
2 июн в 11:00
10 июн в 11:00
от 6000 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Солнечный Зеленоградск (Кранц)
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Ленина 12, памятник «Бегущая ...
Расписание: Вторник, суббота 12-00,
Завтра в 14:00
1 июн в 14:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье из Зеленоградска
Для любителей архитектуры, истории и живописных пейзажей
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
16 670 ₽ за всё до 4 чел.
800 ₽ за человека