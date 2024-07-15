Вилла Крелль – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Вилла Крелль» в Зеленоградске, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
«Gruss aus Cranz»: Старый Кранц в истории и открытках
Пешая
18 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
Погрузитесь в историю Зеленоградска, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте о символах города и отправьте открытку с берега Балтики
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
1 окт в 09:30
2 окт в 09:30
от 3 900 за всё до 2 чел.
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
На машине
Полеты на самолетах
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
от 8 400 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Зеленоградск
Пешая
6 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Зеленоградск: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческим местам Зеленоградска, включая водонапорную башню и бывший парк Плантаже
4 сен в 13:00
6 сен в 13:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    15 июля 2024
    «Gruss aus Cranz»: Старый Кранц в истории и открытках
    Остались очень довольны экскурсией. Несмотря на усталость (мы только прилетели в Зеленоградск), открылось второе дыхание. Юля смогла заинтересовать нас так, что мы забыли о том, что не спали всю ночь. Спасибо. Рекомендую
  • А
    Анастасия
    7 июля 2024
    «Gruss aus Cranz»: Старый Кранц в истории и открытках
    Все прошло хорошо. Экскурсия по времени занимает 1,5 часа, возможно, хотелось бы подольше задержаться в лавках, магазинчиках, показалось, что достаточно
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    быстро пробежали курортный проспект. Наверное, хотелось бы все тоже самое, но просто заложить побольше времени и сделать более медленный темп. Но возможно так получилось только с нами. Мы как мне кажется доставили хлопот Юлии, были с маленьким ребенком, то один отстанет, то другой. Рассказ и экскурсию оцениваю положительно!

  • Г
    Герман
    5 июня 2024
    «Gruss aus Cranz»: Старый Кранц в истории и открытках
    Очень благодарны Юлии за великолепную экскурсию! Помимо Зеленоградска она немного подсветила нам и Калининград, ответила на все интересующие вопросы. Сама
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    экскурсия очень интересная и динамичная, детям тоже было интересно. По окончании экскурсии Юлия подарила нам великолепные фотографии с историческими видами Зеленоградска. Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Вилла Крелль»

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  5. Высота Эфа
  6. Набережная
  7. Водонапорная башня
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Высота Мюллера
  10. Кирха Святой Барбары
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Вилла Крелль" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 8 400. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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