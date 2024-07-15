1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
Погрузитесь в историю Зеленоградска, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте о символах города и отправьте открытку с берега Балтики
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
1 окт в 09:30
2 окт в 09:30
от 3 900₽ за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
от 8 400₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Зеленоградск: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческим местам Зеленоградска, включая водонапорную башню и бывший парк Плантаже
4 сен в 13:00
6 сен в 13:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга15 июля 2024Остались очень довольны экскурсией. Несмотря на усталость (мы только прилетели в Зеленоградск), открылось второе дыхание. Юля смогла заинтересовать нас так, что мы забыли о том, что не спали всю ночь. Спасибо. Рекомендую
- ААнастасия7 июля 2024Все прошло хорошо. Экскурсия по времени занимает 1,5 часа, возможно, хотелось бы подольше задержаться в лавках, магазинчиках, показалось, что достаточно
- ГГерман5 июня 2024Очень благодарны Юлии за великолепную экскурсию! Помимо Зеленоградска она немного подсветила нам и Калининград, ответила на все интересующие вопросы. Сама
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Вилла Крелль»
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