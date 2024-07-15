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быстро пробежали курортный проспект. Наверное, хотелось бы все тоже самое, но просто заложить побольше времени и сделать более медленный темп. Но возможно так получилось только с нами. Мы как мне кажется доставили хлопот Юлии, были с маленьким ребенком, то один отстанет, то другой. Рассказ и экскурсию оцениваю положительно!