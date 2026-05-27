Мои заказы

Золотой маршрут: пивной след Кёнигсберга из Зеленоградска (всё включено)

Посетить две знаковые пивоварни, продегустировать местные сорта и почувствовать дух старой Пруссии
Калининград славится не только замками и побережьем. Здесь, в самом сердце бывшего Кёнигсберга, сильны традиции пивоварения. Вы посетите две важные локации — «Пивовар» и «Нессельбек». Узнаете, как варили лучшее пиво в Восточной Пруссии и увидите, как его делают сегодня. Конечно, попробуете разные сорта — вас ждёт маршрут с ароматом солода и привкусом истории.
Золотой маршрут: пивной след Кёнигсберга из Зеленоградска (всё включено)
Золотой маршрут: пивной след Кёнигсберга из Зеленоградска (всё включено)
Золотой маршрут: пивной след Кёнигсберга из Зеленоградска (всё включено)

Описание экскурсии

Прусское пивоварение в ресторане «Пивовар»

Начнём экскурсию с ресторана-пивоварни в Калининграде. Здесь рождается настоящее живое пиво — сваренное по старинным рецептам, без пастеризации и консервантов. Каждый сорт — как глава книги с характером, ароматом и послевкусием.

А ещё здесь варят пиво на немецком оборудовании по знаменитому «Закону о чистоте» 1516 года — только вода, солод, хмель и дрожжи.

Вы узнаете об истории прусского пивоварения, а затем перейдёте к дегустации. В программе лёгкие закуски и несколько сортов пива — в том числе напиток, вдохновлённый вкусами Фридриха Великого.

Замковая пивоварня «Нессельбек»

Далее отправимся в «Нессельбек» — пивоварню, расположенную в стилизованном средневековом замке с башнями, бойницами и ареной для турниров.

Вас встретят в атмосфере настоящей таверны: деревянные столы, рыцарские доспехи, тематические костюмы у персонала.

Здесь вы попробуете крафтовое пиво, сваренное по немецким технологиям: нефильтрованное, непастеризованное и насыщенное вкусом.

В сердце замка «Нессельбек», на арене под открытым небом, вас ждёт зрелищное рыцарское шоу.

Кому подойдёт экскурсия

  • Тем, кто любит качественное пиво и хочет попробовать локальные сорта
  • Интересуется старым Кёнигсбергом и его гастрономическими традициями
  • Ищет необычный формат — с дегустациями, легендами и средневековым антуражем

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
  • Дегустация входит в стоимость экскурсии: в «Пивовар» вы попробуете 2 сорта напитка, в «Нессельбеке» — 3 сорта
  • На экскурсию можно с детьми — нальём им компот
  • С вами будет гид из нашей команды

в четверг в 17:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3950 ₽
Дети до 18 лет3850 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры3850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 17:15
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1213 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
читать дальшеуменьшить

В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет. Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и уникальные авторские туры.

Входит в следующие категории Зеленоградска

Похожие экскурсии на «Золотой маршрут: пивной след Кёнигсберга из Зеленоградска (всё включено)»

Замок Шаакен, крафтовая сыроварня, пивоварня Нессельбек и Зеленоградск пешком
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня, пивоварня Нессельбек и Зеленоградск пешком
Посетить немецкий город-курорт, погулять по побережью Балтийского моря и заглянуть в старинный замок
Начало: В вашем отеле или апартаментов в Зеленоградске
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
15 999 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие в средневековую Восточную Пруссию (из Зеленоградска)
На машине
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в средневековую Восточную Пруссию (из Зеленоградска)
Откройте для себя Восточную Пруссию! Узнайте о рыцарях и великих сражениях, посетите замки и старинные города. Путешествие для всей семьи
Начало: По договоренности с гидом
8 июн в 09:00
9 июн в 09:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
На автобусе
5 часов
-
15%
14 отзывов
Групповая
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
Увидеть оборонительные сооружения 19 века, посетить форт Денхофф и раскрыть военную историю города
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник и субботу в 08:00
30 мая в 08:00
1 июн в 08:00
1790 ₽2105 ₽ за человека
Орденские замки: по следам покорителей пруссов
На машине
5 часов
-
5%
72 отзыва
Индивидуальная
Орденские замки: по следам покорителей пруссов
Вас ждет незабываемое путешествие по замкам Тевтонского ордена. Откройте для себя мир рыцарей, их истории и тайны, которые хранят старинные стены
Начало: По согласованию с путешественником
3 июн в 10:00
4 июн в 10:00
от 12 350 ₽13 000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зеленоградске
3950 ₽ за человека