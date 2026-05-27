Золотой маршрут: пивной след Кёнигсберга из Зеленоградска (всё включено)
Посетить две знаковые пивоварни, продегустировать местные сорта и почувствовать дух старой Пруссии
Калининград славится не только замками и побережьем. Здесь, в самом сердце бывшего Кёнигсберга, сильны традиции пивоварения. Вы посетите две важные локации — «Пивовар» и «Нессельбек». Узнаете, как варили лучшее пиво в Восточной Пруссии и увидите, как его делают сегодня. Конечно, попробуете разные сорта — вас ждёт маршрут с ароматом солода и привкусом истории.
Описание экскурсии
Прусское пивоварение в ресторане «Пивовар»
Начнём экскурсию с ресторана-пивоварни в Калининграде. Здесь рождается настоящее живое пиво — сваренное по старинным рецептам, без пастеризации и консервантов. Каждый сорт — как глава книги с характером, ароматом и послевкусием.
А ещё здесь варят пиво на немецком оборудовании по знаменитому «Закону о чистоте» 1516 года — только вода, солод, хмель и дрожжи.
Вы узнаете об истории прусского пивоварения, а затем перейдёте к дегустации. В программе лёгкие закуски и несколько сортов пива — в том числе напиток, вдохновлённый вкусами Фридриха Великого.
Замковая пивоварня «Нессельбек»
Далее отправимся в «Нессельбек» — пивоварню, расположенную в стилизованном средневековом замке с башнями, бойницами и ареной для турниров.
Вас встретят в атмосфере настоящей таверны: деревянные столы, рыцарские доспехи, тематические костюмы у персонала.
Здесь вы попробуете крафтовое пиво, сваренное по немецким технологиям: нефильтрованное, непастеризованное и насыщенное вкусом.
В сердце замка «Нессельбек», на арене под открытым небом, вас ждёт зрелищное рыцарское шоу.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто любит качественное пиво и хочет попробовать локальные сорта
Интересуется старым Кёнигсбергом и его гастрономическими традициями
Ищет необычный формат — с дегустациями, легендами и средневековым антуражем
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
Дегустация входит в стоимость экскурсии: в «Пивовар» вы попробуете 2 сорта напитка, в «Нессельбеке» — 3 сорта
На экскурсию можно с детьми — нальём им компот
С вами будет гид из нашей команды
в четверг в 17:15
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
3950 ₽
Дети до 18 лет
3850 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Пенсионеры
3850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 17:15
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 1213 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение! читать дальшеуменьшить
В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет.
Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и уникальные авторские туры.
