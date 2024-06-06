Ночные прогулки и экскурсии Зеленоградска

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Зеленоградске, цены от 6 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Популярное предложение
Куршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:00
94007 990 за всё до 3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
100 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990 за всё до 3 чел.
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Экскурсия проводилась Надеждой для троих человек, в тч двух подростков. Очень познавательно, детям было интересно, что важно было для меня. Также хочу
    читать дальше

    отметить, дорога была не утомительна, не люблю долго трястись в транспорте) Большим плюсом было то, что экскурсию мы начали в 8 утра, пока на объектах туристов не накопилось несчетное количество)), и не было изнуряющей жары. В общем, прогулка удалась!

  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
    Замечательная поездка в тёплый день на Куршскую косу. Владислав интересный рассказчик, преподносит материал доброжелательно, ненавязчиво, отвечает на вопросы. Посетили все заявленные в программе объекты.
  • К
    Ксения
    23 мая 2024
    Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
    Экскурсия очень понравилась! Довольно удобно посещение Куршской косы на машине (если у вас небольшая компания), экскурсовод везде провез с интересным
    читать дальше

    рассказом! Удивительна природа и история данной местности! Рассказ получился не только полноценным, но и очень интересным, слушали с удовольствием, даже обсуждали вместе какие-то темы. Отдельно понравилось чувство юмора, стало вишенкой на торте:) Спасибо!! Появилась мотивация приехать на косу еще раз

  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
    Отличная, очень приятная экскурсия! Все началось с милой встречи и стихов! Прогулка была приятная, в спокойном темпе, обошли много локаций с
    читать дальше

    сопровождающими рассказами об истории этого чудесного города понятным языком. Все очень понравилось, информации много, разбавляется интересными фактами и забавными рассказами) также получили много рекомендаций, где можно покушать с хорошим сервисом. В общем - всё на высшем уровне! Каждому было интересно!

    Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!
  • Г
    Гульнара
    14 мая 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Елена - прекрасный, общительный человек, интересный рассказчик. Всегда привлекает внимание вопросами, компетентна в своей деятельности. Посоветовала много разных мест для посещения. Сделала отличные снимки поездки. Спасибо!
    Елена - прекрасный, общительный человек, интересный рассказчик. Всегда привлекает внимание вопросами, компетентна в своей деятельности. Посоветовала
  • С
    София
    11 мая 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Получили огромное удовольствие от знакомства с природой Куршской косы! Пасмурная погода не помешала, даже добавила своей атмосферы. Благодарим Ларису. Она очень эрудированный, общительный и доброжелательный человек, а 5 часов экскурсии пролетели как один миг 😀
  • Н
    Надежда
    28 апреля 2024
    Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
    Замечательно! Советую всем!
    Замечательно! Советую всем!Замечательно! Советую всем!Замечательно! Советую всем!Замечательно! Советую всем!
  • Д
    Дарья
    26 апреля 2024
    Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
    Добрый день, вчера нас из Аэропорта встречал Геннадий. Остались очень довольны таким форматом встречи. Геннадий профессионал и мастер своего дела.
    читать дальше

    Прекрасно находит общий язык ориентируясь на возраст и интересы прибывших, тактичный, пунктуальный. Чувствует группу, умеет привлечь внимание к интересным фактам, заинтересовать. Геннадий довез и провел по всем ключевым местам Зеленоградска, порекомендовал куда сходить, и что еще посмотреть самим. Рекомендуем👍🏻

  • С
    Светлана
    15 апреля 2024
    Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
    Ездили на индивидуальную экскурсию. Все вовремя, не спеша. Читала предыдущие отзывы о немногословности экскурсовода, я не заметила такого недостатка. И информацию давал, и просто беседовали. Вообщем все понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
  2. Куршская коса для детей и взрослых
  3. Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 8 990 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Зеленоградске на 2024 год по теме «Ночные», 164 ⭐ отзыва, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам