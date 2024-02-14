Мы отправимся в путешествие по одному из самых интересных маршрутов! Вместе мы проедем через перевал Актопрак, восхитимся красотой бирюзового озера Гижгит, послушаем шум Чегемских водопадов и окунемся в таинственную атмосферу села Эльтюбю, которое еще называют «Городом мертвых» — здесь находятся таинственные склепы XI-XVIII веков.
Описание экскурсииЭльтюбю — древнее село в Чегемском ущелье, в которое ежегодно приезжают туристы со всего мира, чтобы увидеть таинственные склепы XI-XVIII веков. Природа вокруг настолько понравилась Сергею Бодрову-младшему, что в этих локациях он снял фильм «Война». Также Эльтюбю является родиной популярного народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Шуваевича Кулиева. Помимо «Города мертвых», во время нашего путешествия мы посетим озеро Гижгит — бирюзовую жемчужину Приэльбрусья, проедем через перевал Актопрак, а также заедем на парадром Чегем и Чегемские водопады.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Эльтюбю
- Парадром Чегем
- Чегемские водопады
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Сувениры
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
14 фев 2024
Экскурсия прошла замечательно
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