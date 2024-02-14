Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправимся в путешествие по одному из самых интересных маршрутов! Вместе мы проедем через перевал Актопрак, восхитимся красотой бирюзового озера Гижгит, послушаем шум Чегемских водопадов и окунемся в таинственную атмосферу села Эльтюбю, которое еще называют «Городом мертвых» — здесь находятся таинственные склепы XI-XVIII веков. 5 1 отзыв

Ксения Ваш гид в Железноводске Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-5 человек Когда Ежедневно 3700 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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даты Время начала: 07:00

Описание экскурсии Эльтюбю — древнее село в Чегемском ущелье, в которое ежегодно приезжают туристы со всего мира, чтобы увидеть таинственные склепы XI-XVIII веков. Природа вокруг настолько понравилась Сергею Бодрову-младшему, что в этих локациях он снял фильм «Война». Также Эльтюбю является родиной популярного народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Шуваевича Кулиева. Помимо «Города мертвых», во время нашего путешествия мы посетим озеро Гижгит — бирюзовую жемчужину Приэльбрусья, проедем через перевал Актопрак, а также заедем на парадром Чегем и Чегемские водопады.

Ежедневно Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Озеро Гижгит

Перевал Актопрак

Эльтюбю

Парадром Чегем

Чегемские водопады Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Питание

Сувениры Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.