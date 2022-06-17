Горное кольцо Железноводска - Медовая, Бештау, Развалка

Волнующее путешествие по красивой дороге к трем горам, окружающим Железноводск

Волнующее путешествие по красивой дороге к трем горам, окружающим Железноводск.

С остановками на смотровых площадках с самыми фантастическими видами на долины Кавказских Минеральных Вод, посещение монастыря «Второй Афон» и пещеры с вечной мерзлотой и историческими тайнами.
Горное кольцо Железноводска - Медовая, Бештау, Развалка
Горное кольцо Железноводска - Медовая, Бештау, Развалка
Горное кольцо Железноводска - Медовая, Бештау, Развалка
Горное кольцо Железноводска - Медовая, Бештау, Развалка
Горное кольцо Железноводска - Медовая, Бештау, Развалка
Горное кольцо Железноводска - Медовая, Бештау, Развалка

Что вас ожидает 🤩

  • Второафонский монастырь
  • Пещера вечной мерзлоты
  • Поклонный крест
  • Смотровые площадки
  • Кольцевая дорога
  • Природные источники

За красотой и легендами горных вершин

Нам предстоит познакомится с тремя горными массивами, которые окружают Железноводск и создают особый пейзаж и климат курорта. Каждая гора интересна по-своему. Медовая получила название по желтому цвету скал, хотя легенда говорит о другом. Гора Бештау высочайшая из всего Пятигорья, проезжая мимо нее, вы увидите высеченные монахами на скалах цитаты из Библии и различные изображения. Из-за своей формы гора Развалка еще называется Спящий Лев, здесь сохранились остатки средневековой дороги.

Тайны горы Развалка

Именно у ее подножья находится Ледяная пещера – царство вечной мерзлоты. Даже в летний зной здесь можно встретить ледяные пластинки и источник с ледяной водой, известный как Графский. Саму пещеру местные жители называют резиденцией южного Деда Мороза, утверждая, что именно здесь он живет. Еще одна загадка горы – древние клады. Их оставляли и
древние люди, и казаки, осваивавшие Кавказ, и торговцы далеких земель, ведь здесь проходила часть Шелкового пути.

Второафонский Свято-Успенский монастырь

По пути мы сделаем остановку и посетим монастырь, который основали русские монахи с Горы Афон. Согласно местной легенде в X веке на этом месте, в древней Алании, существовал византийский монастырь. Новый был отстроен в 1904 году. Главный собор Успения Пресвятой Богородицы имеет площадь более 500 кв. метров. Вы сможете побывать в храмах обители, послушать историю ее возрождения, купить монастырский хлеб и мед с горной пасеки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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