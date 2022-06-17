За красотой и легендами горных вершин

Нам предстоит познакомится с тремя горными массивами, которые окружают Железноводск и создают особый пейзаж и климат курорта. Каждая гора интересна по-своему. Медовая получила название по желтому цвету скал, хотя легенда говорит о другом. Гора Бештау высочайшая из всего Пятигорья, проезжая мимо нее, вы увидите высеченные монахами на скалах цитаты из Библии и различные изображения. Из-за своей формы гора Развалка еще называется Спящий Лев, здесь сохранились остатки средневековой дороги.

Тайны горы Развалка

Именно у ее подножья находится Ледяная пещера – царство вечной мерзлоты. Даже в летний зной здесь можно встретить ледяные пластинки и источник с ледяной водой, известный как Графский. Саму пещеру местные жители называют резиденцией южного Деда Мороза, утверждая, что именно здесь он живет. Еще одна загадка горы – древние клады. Их оставляли и

древние люди, и казаки, осваивавшие Кавказ, и торговцы далеких земель, ведь здесь проходила часть Шелкового пути.

Второафонский Свято-Успенский монастырь

По пути мы сделаем остановку и посетим монастырь, который основали русские монахи с Горы Афон. Согласно местной легенде в X веке на этом месте, в древней Алании, существовал византийский монастырь. Новый был отстроен в 1904 году. Главный собор Успения Пресвятой Богородицы имеет площадь более 500 кв. метров. Вы сможете побывать в храмах обители, послушать историю ее возрождения, купить монастырский хлеб и мед с горной пасеки.