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Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Железноводска

Вас ждет захватывающее путешествие к скалам Монахи с видом на Эльбрус на премиальном внедорожнике
Предлагаем уникальное путешествие на плато Бермамыт, где природа создала настоящие шедевры: скалы Монахи, которые напоминают огромные статуи.

Во время экскурсии вы узнаете историю этих мест, загадки природы и легенды, связанные с
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видимым отсюда Эльбрусом.

Ваше путешествие будет комфортным благодаря профессиональному гиду и поездке на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120.

Посетите долину Нарзанов, где сможете оценить вкус местных минеральных вод, и увидите руины старинной метеостанции.

Мы позаботимся о каждой детали, чтобы ваше путешествие оставило незабываемые впечатления и желание возвращаться сюда снова

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике
  • 🌄 Уникальные скалы Монахи
  • 🌿 Долина нарзанов с минеральной водой
  • 🗺️ Невероятные панорамы Эльбруса
  • 📜 Интересные легенды и истории

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - июнь, июль и август, когда погода наиболее стабильна и комфортна для путешествий. В мае и сентябре также можно насладиться видами, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, хотя и возможны поездки, стоит быть готовым к холодам и снегу, что может ограничить доступ к некоторым участкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Железноводска
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Железноводска
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Железноводска

Что можно увидеть

  • Скалы Монахи
  • Руины метеостанции
  • Хасаутское ущелье

Описание экскурсии

Мощь и тайны плато Бермамыт

Главная достопримечательность Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд. Вы услышите, когда они были образованы, как на них повлияла стихия и что такое «брокенский призрак». А также насладитесь невероятной панорамой Эльбруса, который виден отсюда от подножия до вершины, услышите легенду о скалах Монахи и отыщете место, напоминающее двойной каменный амфитеатр с отточенными ветром ступенями.

Долина нарзанов и рассказы о местной жизни

Кроме фантастических горных видов, вы оцените живописное Хасаутское ущелье и увидите руины метеостанции, построенной в 30-е годы прошлого столетия. А также посетите Долину нарзанов, где сможете попробовать несколько видов местной целебной минеральной воды. И, конечно, услышите множество интересных фактов о кавказских традициях, обычаях, культуре и особенностях менталитета.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
  • По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3756 туристов
Наша команда занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Мы поможем вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажем множество интересных мифов и легенд.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Юрий
Денис отличный гид. Все было превосходно. Масса впечатлений, красивых фотографий и вкусных подарков.
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И
Отличная поездка! Бермамыт - красивейшее место, грандиозные обрывы, скалы, живописные пейзажи! Все супер! На обратном пути посетили Медовые водопады - просто изюминка на торте:)
Большое спасибо Денису за интересный рассказ, массу положительных эмоций! Рекомендуем всем эту экскурсию!
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Ю
Поездка с Денисом очень понравилась, он замечательный профессиональный гид! Познакомил нас с красивейшими местами, угостил очень вкусным кофе. Природа великолепная, получили массу положительных эмоций! Большое спасибо!
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