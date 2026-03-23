Лучшие месяцы для посещения - июнь, июль и август, когда погода наиболее стабильна и комфортна для путешествий. В мае и сентябре также можно насладиться видами, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, хотя и возможны поездки, стоит быть готовым к холодам и снегу, что может ограничить доступ к некоторым участкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Скалы Монахи
Руины метеостанции
Хасаутское ущелье
Описание экскурсии
Мощь и тайны плато Бермамыт
Главная достопримечательность Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд. Вы услышите, когда они были образованы, как на них повлияла стихия и что такое «брокенский призрак». А также насладитесь невероятной панорамой Эльбруса, который виден отсюда от подножия до вершины, услышите легенду о скалах Монахи и отыщете место, напоминающее двойной каменный амфитеатр с отточенными ветром ступенями.
Долина нарзанов и рассказы о местной жизни
Кроме фантастических горных видов, вы оцените живописное Хасаутское ущелье и увидите руины метеостанции, построенной в 30-е годы прошлого столетия. А также посетите Долину нарзанов, где сможете попробовать несколько видов местной целебной минеральной воды. И, конечно, услышите множество интересных фактов о кавказских традициях, обычаях, культуре и особенностях менталитета.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3756 туристов
Наша команда занимается организацией джип-туров по самым живописным местам Северного Кавказа на внедорожниках премиум-сегмента Toyota Land Cruiser. Мы поможем вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажем множество интересных мифов и легенд.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Юрий
Денис отличный гид. Все было превосходно. Масса впечатлений, красивых фотографий и вкусных подарков.
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И
Игорь
Отличная поездка! Бермамыт - красивейшее место, грандиозные обрывы, скалы, живописные пейзажи! Все супер! На обратном пути посетили Медовые водопады - просто изюминка на торте:) Большое спасибо Денису за интересный рассказ, массу положительных эмоций! Рекомендуем всем эту экскурсию!
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Ю
Юлия
Поездка с Денисом очень понравилась, он замечательный профессиональный гид! Познакомил нас с красивейшими местами, угостил очень вкусным кофе. Природа великолепная, получили массу положительных эмоций! Большое спасибо!
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