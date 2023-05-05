Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» их Железноводска

Насладиться лучшими видами на Эльбрус, оценить гигантские скалы и попробовать местный нарзан

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
На комфортабельном внедорожнике премиум-класса мы отправимся по горным дорогам на плато Бермамыт — в «место, где рождаются облака».

Вы рассмотрите похожие на огромные человеческие фигуры скалы Монахи, услышите о 40 цветах Эльбруса и отыщете руины старинной метеостанции. А мы сделаем все, чтобы путешествие прошло легко и комфортно!
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» их Железноводска
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» их Железноводска
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» их Железноводска
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» их Железноводска
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» их Железноводска
Ближайшие даты:
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
11
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мощь и тайны плато Бермамыт

Главная достопримечательность Бермамыта — скалы удивительных форм, словно острова возвышающиеся, над морем горных гряд. Вы услышите, когда они были образованы, как на них повлияла стихия и что такое «брокенский призрак». А также насладитесь невероятной панорамой Эльбруса, который виден отсюда от подножия до вершины, услышите легенду о скалах Монахи и отыщете место, напоминающее двойной каменный амфитеатр с отточенными ветром ступенями.

Долина Нарзанов и рассказы о местной жизни

Кроме фантастических горных видов, вы оцените живописное Хасаутское ущелье и увидите руины метеостанции, построенной в 30-е годы прошлого столетия. А также посетите долину Нарзанов, где сможете попробовать несколько видов местной целебной минеральной воды. И, конечно, услышите множество интересных фактов о кавказских традициях, обычаях, культуре и особенностях менталитета.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120
  • По желанию можно заехать в кафе с блюдами кавказской кухни. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Железноводска

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Плато Бермамыт
Популярные места
Долина Нарзанов
Эльбрус

Похожие туры из Железноводска

Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
7 отзывов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Горное озеро, музей Высоцкого, лучшие виды главной вершины Кавказа и дегустация нарзана за один день
10 мая
12 мая
13 мая
14 мая
от 13 000 за всё до 4 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Железноводска)
Исследовать центр города, побывать на горе Кольцо, Медовых водопадах и в горной Кабардино-Балкарии
Завтра
5 мая
6 мая
8 мая
12 000 за всё до 6 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Водопады, нарзанные источники, виды Эльбруса и парящие скалы под аккомпанемент из легенд
у места вашего проживания в Железноводске
Завтра
5 мая
7 мая
8 мая
от 12 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Железноводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Железноводске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ