Предлагаем уникальное путешествие на плато Бермамыт, где природа создала настоящие шедевры: скалы Монахи, которые напоминают огромные статуи.Во время экскурсии вы узнаете историю этих мест, загадки природы и легенды, связанные с

видимым отсюда Эльбрусом. Ваше путешествие будет комфортным благодаря профессиональному гиду и поездке на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 120. Посетите долину Нарзанов, где сможете оценить вкус местных минеральных вод, и увидите руины старинной метеостанции. Мы позаботимся о каждой детали, чтобы ваше путешествие оставило незабываемые впечатления и желание возвращаться сюда снова

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения - июнь, июль и август, когда погода наиболее стабильна и комфортна для путешествий. В мае и сентябре также можно насладиться видами, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, хотя и возможны поездки, стоит быть готовым к холодам и снегу, что может ограничить доступ к некоторым участкам.

Сейчас август — это идеальное время.