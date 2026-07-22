Кавказская Швейцария - Домбай: Гумбаши, сырные скалы, Шоанинский храм

Однодневное путешествие в Домбай: групповая мини-экскурсия из Железноводска
Домбай — небольшой поселок в Карачаево-Черкесии среди Кавказских гор. Он знаменит своим горнолыжным курортом. Но сюда можно приезжать не только зимой — на Домбае хорошо в любое время года.

Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по Домбаю — поднимитесь на высоту 3000 метров, прогуляетесь по берегу озера Туманлы-кёль и насладитесь видами на Сырные пещеры.
4.9
45 отзывов
Кавказская Швейцария - Домбай: Гумбаши, сырные скалы, Шоанинский храм
Кавказская Швейцария - Домбай: Гумбаши, сырные скалы, Шоанинский храм
Кавказская Швейцария - Домбай: Гумбаши, сырные скалы, Шоанинский храм

Описание экскурсии

Что вас ждет:

  • Перевал Гумбаши, где с высоты 2144 метра над уровнем моря открывается великолепнейший вид на кавказский хребет и на Эльбрус.
  • Сырные скалы, состоящие из песчаника и по виду напоминающие пористый сыр.
  • Река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек России и Европы. Вода здесь всегда холодная и, по слухам, обладает целебными свойствами.
  • Домбай — высокогорный курортный поселок.
  • Хребет Мусса-Ачитара. Здесь мы поднимемся по канатной дороге на высоту 3000 метров и насладимся восхитительными видами долин, ущелий, ледников, озер и горных рек.
  • Шоанинский храм.

• озеро Кара-кель Важно знать:

  • Не забудьте теплую одежду, на вершинах значительно холоднее.
  • Канатная дорога открытая.

Ежедневно в 6:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гумбаши
  • Сырные скалы
  • Река Уллу-Муруджу
  • Пос. Домбай
  • Хребет Мусса-Ачитара
  • Шоанинский храм
Что включено
  • Транспорт
  • Сопровождение гида-водителя
Что не входит в цену
  • Эко-сбор - 300 руб. с человека
  • Канатная дорога (хребет Мусса-Ачитара) - 1800 руб. с человека (по желанию)
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля
Завершение: Доставим в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
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2
1
1
И
Экскурсия очень понравилась, места прекраснейшие, гиду Алексею большое спасибо.
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И
Домбай прекрасен, с Шоанинским храмом познакомились. Из-за погоды не было впечатляющнго вида с перевала Гумбаши, сплошной туман, ну и сырные пещеры не посетили по этой же причине. А так все хорошо. Спасибо!
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M
Хотели бы сказать искреннее и большое спасибо за волшебный день! Мы сразу поняли и до конца поездки сохранили чувство, что нам очень повезло. В группе помимо нас оказалось всего 4
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человека. Эта экскурсия считается групповой, но по ощущениям, действительно, как индивидуальная. Программа была составлена интересно (поэтому и выбрали её, сравнивая с другими). Все виды природы, все остановки вызывали чувство восхищения. Нам повезло: была солнечная погода и великолепный обзор) С Перевала Гумбаши с его цветами и разнотравьем сказочный вид на Эльбрус. Полазили в «сырных скалах». Посетили Тебердинский биосферный заповедник - проехали вдоль реки Ганачхир и к озеру Туманлы-Кёль (это было по желанию участников группы). Побывали в удивительном храме на скале 10 века, загадали желание, позвонив в колокол. Звон разнесся по всем горам и ущельям. Домбай… Я была в горах в Италии, Домбай совершенно не уступает. Он очень красив. Лично нам понравились именно открытые одноместные и двухместные советские подъемники и сам процесс подъема, как и место назначения. Широта пространства, горы, воздух, красота. Домбай стоит увидеть.

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А
Экскурсия очень понравилось. Гид Михаил щедро поделился историческими фактами, особенностями жизни местных жителей и советами по отдыху в КМВ. В местечке Гумбаши хорошо виден Эльбрус. Сырные пещеры очень необычные и
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красивые. Сам Домбай великолепен. С погодой повезло. Но есть пожелание на полчаса-час увеличить время пребывания на Домбае. Трёх часов нам оказалось мало. Также очень понравился монастырь в горах на обратном пути. В красивой горной речке набрали бутылку воды. Ещё была маленькая остановка на озере по дороге на Домбай.

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Н
Лучше гор могут быть только горы. Домбай рекомендую посмотреть всем!!! Красота не описать словами!! В группе 6 человек, очень удобно/ рекомендую/, с замечательным экскурсоводом Тамарой, маршрут не казался сложным. Забирают
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и возвратились к дому, очень удобно. Гид Тамара сопровождала по всему маршруту, учитывая индивидуальные просьбы, сделала поездку незабываемой!!! Все продумано, санитарные остановки, кафешки со вкусной едой! Огромное спасибо Тамаре и как опытному водителю. ВСЕ БЫЛО СУПЕР!!

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С
Ездили с гидом Тамарой. Рекомендую очень. Во-первых, потрясающая девушка, рассказывающая увлекательно и ненавязчиво историю, легенды и факты края. Во-вторых, сама экскурсия на Домбай великолепна. По пути квест в сырных пещерах
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с памятным видео от гида. Ну и сам Домбай - это нечто! Прям вот хочется сюда вернуться. Благодарю Тамару и всю нашу компанию этого дня, кстати говоря, нас было 6 человек, и все замечательные люди и внимательные люди. Очень повезло. Если поеду куда, то только с Томой))

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