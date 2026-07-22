Домбай — небольшой поселок в Карачаево-Черкесии среди Кавказских гор. Он знаменит своим горнолыжным курортом. Но сюда можно приезжать не только зимой — на Домбае хорошо в любое время года.
Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по Домбаю — поднимитесь на высоту 3000 метров, прогуляетесь по берегу озера Туманлы-кёль и насладитесь видами на Сырные пещеры.
Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по Домбаю — поднимитесь на высоту 3000 метров, прогуляетесь по берегу озера Туманлы-кёль и насладитесь видами на Сырные пещеры.
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Перевал Гумбаши, где с высоты 2144 метра над уровнем моря открывается великолепнейший вид на кавказский хребет и на Эльбрус.
- Сырные скалы, состоящие из песчаника и по виду напоминающие пористый сыр.
- Река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек России и Европы. Вода здесь всегда холодная и, по слухам, обладает целебными свойствами.
- Домбай — высокогорный курортный поселок.
- Хребет Мусса-Ачитара. Здесь мы поднимемся по канатной дороге на высоту 3000 метров и насладимся восхитительными видами долин, ущелий, ледников, озер и горных рек.
- Шоанинский храм.
• озеро Кара-кель Важно знать:
- Не забудьте теплую одежду, на вершинах значительно холоднее.
- Канатная дорога открытая.
Ежедневно в 6:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Сырные скалы
- Река Уллу-Муруджу
- Пос. Домбай
- Хребет Мусса-Ачитара
- Шоанинский храм
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение гида-водителя
Что не входит в цену
- Эко-сбор - 300 руб. с человека
- Канатная дорога (хребет Мусса-Ачитара) - 1800 руб. с человека (по желанию)
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля
Завершение: Доставим в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Экскурсия очень понравилась, места прекраснейшие, гиду Алексею большое спасибо.
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И
Домбай прекрасен, с Шоанинским храмом познакомились. Из-за погоды не было впечатляющнго вида с перевала Гумбаши, сплошной туман, ну и сырные пещеры не посетили по этой же причине. А так все хорошо. Спасибо!
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M
Хотели бы сказать искреннее и большое спасибо за волшебный день! Мы сразу поняли и до конца поездки сохранили чувство, что нам очень повезло. В группе помимо нас оказалось всего 4
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А
Экскурсия очень понравилось. Гид Михаил щедро поделился историческими фактами, особенностями жизни местных жителей и советами по отдыху в КМВ. В местечке Гумбаши хорошо виден Эльбрус. Сырные пещеры очень необычные и
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Н
Лучше гор могут быть только горы. Домбай рекомендую посмотреть всем!!! Красота не описать словами!! В группе 6 человек, очень удобно/ рекомендую/, с замечательным экскурсоводом Тамарой, маршрут не казался сложным. Забирают
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С
Ездили с гидом Тамарой. Рекомендую очень. Во-первых, потрясающая девушка, рассказывающая увлекательно и ненавязчиво историю, легенды и факты края. Во-вторых, сама экскурсия на Домбай великолепна. По пути квест в сырных пещерах
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